Liberec válí i díky mladíkům. Najmana a spol. chválí Augusta i spoluhráči

„Dejte šanci mladým!“ Podobné hlasy rezonují v poslední dekádě v tuzemském hokeji ve spojitosti s faktem, že nám další velmoci ujíždějí ve výchově talentů. K srdci si to vzali v Liberci. Tamní družina trenéra Patrika Augusty v play off ještě neprohrála. Odnesl to Hradec a v semifinále zatím Sparta, která si neškrtla. I díky dřině tria mladíků, kteří přinášejí plno energie, góly a momenty překvapení.

Mluvil o tom Michal Birner. Zatímco třeba Kometa měla útočnou produkci do velké míry závislou na výkonech první formace, Severočeši mají střeleckou potenci daleko více rozprostřenou. A těží z toho. „Je to velkou výhodou našeho týmu. Letos to vyloženě nestojí jen na jedné lajně. Všechny se podílejí na střílení branek,“ pochvaloval si už před startem semifinále liberecký lídr.

Samozřejmě, jako první vás zřejmě napadnou jména jako Michal Bulíř, Dávid Gríger, nebo prozatímní fantom play off Jaroslav Vlach. Ofenzivní mozaiku však doplňují i tři talenti narození až v novém tisíciletí. Adam Najman, Jakub Rychlovský a Jan Šír. Především první jmenovaný potichu nastřádal už čtyři body, včetně veledůležité vyrovnávací branky v první bitvě se Spartou.

„Jdu v každém zápase v hlavě nahoru. Je to i díky Buldovi (Michal Bulíř) a Dávidu Grígerovi. Od prvního momentu mě nesmírně podporují,“ zdůrazňoval dvacetiletý člen juniorské reprezentace z posledního šampionátu zásluhy svých starších parťáků. Najman v polovině ledna vlétl do druhé lajny a vydržel v ní dodnes. Všimnete si ho, je nesmírně energický, zarputilý a je vidět, jak si velké šance váží.

„On je skvělý, poslouchá naše rady a chce se učit. Není nějak drzý a chce hrát hokej, který chceme hrát my. Záleží mu na tom. To je jedině dobře, protože kdyby mu to bylo jedno, tak by to tak nefungovalo. Je vidět, že chce udělat maximum, aby pomohl nám a my potom pomohli jemu,“ liboval si ve správném přístupu žáka jeho současný „mentor“ Michal Bulíř.

„Kluci mi rady předávají pořád. Jsem za jejich pomoc moc rád,“ oplatil komplimenty Najman. Mimochodem, slova o vzájemné pomoci nejsou zas tolik nadnesená. Právě mix pomoci od starších rádců a připravenosti snaživého mladíčka, znamenali vyrovnání v prvním duelu z Najmanovy hole. Nakonec z toho byla výhra 5:1. „Když bude Adam takhle pokračovat, tak může jednou být hodně vysoko,“ doplnil Bulíř.

„Už jen to, že jsou v této sérii v základu dvanácti útočníků značí, že výkony všech tří hodnotíme kladně. Je ale třeba říct, že oni hrají proto, že výkony odvádí dlouhodobě. Ale samozřejmě, když máme možnost postavit do sestavy v semifinále proti Spartě dva ročníky 2001 a jeden ročník 2000, tak je to skvělé,“ pochvaloval si výkonnost odchovanců libereckého mládežnického systému trenér Patrik Augusta.

Zatímco Najman dostává díky fungování v druhém útoku i řádnou porci minut, Rychlovský se Šírem spolu naskakují ve čtvrté brázdě. Dovedou však na sebe i tak upozornit. I jim se nadmíru vyvedla úvodní partie proti Pražanům. Třetí branku vyloženě vypracovali a dopřáli tak starším spoluhráčům poklidnější dvoubrankové vedení.

Cesta propojení starších hráčů a hladových mladých vlčáků zatím přináší Bílým Tygrům spanilou jízdu. Šest duelů, šest výher. Dva kroky od postupu do finále. Zatím premiérové play off pro trojici talentů připomíná nejkrásnější pohádku.

Produktivita libereckých mladíků ADAM NAJMAN JAN ŠÍR JAKUB RYCHLOVSKÝ Základní část 37 zápasů, 7 bodů (2+5) 45 zápasů, 2 body (2+0) 28 zápasů, 3 body (1+2) Play off 6 zápasů, 4 body (1+3) 6 zápasů, 0 bodů 6 zápasů, 1 bod (1+0) Průměrný čas v play off 15:13 7:42 7:21

