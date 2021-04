Liberec přišel na trik, jak odčarovat Saláka. Vytáhne Sparta Machovského?

Do puntíku plnili určenou strategii. A byli odměněni. Po sobotní výhře hokejisté Liberce porazili Spartu na jejím ledě i podruhé. Zvítězili 3:1, v semifinálové sérii Generali ČP play off vedou 2:0. Pražského favorita šokovali. „V obou zápasech byl soupeř lepší. My musíme zlepšit všechno,“ říkal bez vytáček trenér Miloslav Hořava. Jedním z bodů přípravy Bílých Tygrů byl i recept na gólmana Alexandra Saláka. Co Liberec vymyslel a nebude ve středu chytat Matěj Machovský?