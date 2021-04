Pletka vzpomíná na začátky u Ocelářů. Boleslav může přes Třinec projít, říká

V Mladé Boleslavi se narodil, s hokejem tam začínal, ale parádní kariéru nastartoval v Třinci. Díky Ocelářům se útočník Václav Pletka (41) dostal do NHL i KHL, učil se vedle Richarda Krále nebo Marka Zadiny. Po boku současného asistenta Třince sedí i během studia trenérské licence. Ovšem co se týká preferencí v semifinále play off, má jasno. Fandí Bruslařům. „Klidně mohou přes Oceláře projít,“ říká před středeční třetí bitvou v Mladé Boleslavi ( 19:00, ONLINE přenos sledujte ZDE>>> ).

V devatenácti letech se Václav Pletka stěhoval přes celou republiku z Mladé Boleslavi do Třince. Nastartoval tam parádní kariéru, na angažmá u polských hranic stále vzpomíná velmi rád. Jenže teď už je zase zpátky v rodném městě, trénuje dorost Bruslařů a s potěšením sleduje, jaký prostor v áčku dostávají talentovaní David Moravec nebo Gabriel Szturc. „Těší mě, že se kluci posunují a je vidět, že jsme s nimi udělali kus práce.“ Kdyby se do finále probila Boleslav s Libercem, kde také působil, vůbec by se nezlobil. „To by bylo krásný! Ale pořád je to strašně daleko.“

Boleslav hraje s Oceláři nerozhodně 1:1 na zápasy, jak si podle vás v Třinci vedla?

„Třinec má hodně zkušený mančaft, to potvrdil první zápas. Boleslavští byli ustrašení, zdálo se mi, že mají strach hrát. Jako by nevěděli, do čeho jdou, byli hodně vylučovaní. Druhý zápas už hráli svůj hokej, byli nepříjemní, dobře bruslili, dali si na vyloučení víc pozor. Byli agresivní, to na Třinec platilo. Pohlídali si to, už byli lepší.“

Boleslav má za sebou nejlepší základní část, je schopná překvapit i Třinec?

„Papírově je Třinec určitě favoritem, má zkušené hráče, kteří za sebou mají plno bitev v play off. Pokud ale Bruslaři udrží bojovnost, houževnatost a agresivní styl hry, a budou mít i štěstí v zakončení, klidně by mohli přes Třinec projít. Když budou hrát hokej, jakým se prezentovali celou sezonu, klidně by mohli postoupit. Záleží, jak budou chytat gólmani. Růža (Jan Růžička) zatím odvádí dobrou práci, když bude mít i dál štěstí a bude chytat dobře, šance je.“

Vaše kariéra je spjatá s oběma kluby. Proč jste vlastně v roce 1998 přestupoval do Třince?

„S Boleslaví jsme spadli z juniorské extraligy a já dostal nabídku z Třince. Pan