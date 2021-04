Nedvěd v majitelově lóži fandil Tygrům. Co se Spartou? Babo raď…

Na chvíli opustil výpravu zárodku národního týmu, která trénuje v Praze, usedl do lóže k majiteli Bílých Tygrů Petru Syrovátkovi a sledoval napínavý duel. Po každém gólu domácích si plácl s přítomnými. „Marná sláva, Liberec je moje srdcovka,“ řekl pak pro iSport.cz během cesty do Prahy.

Je to hotové a do finále jde Liberec?

„Takhle to nikdy nemůžete brát. Hlavně u Sparty, která má svoji kvalitu. Nebude to tak, že se ve čtvrtek Tygři sejdou, zahrají si pouťák, dohrávku série a oslaví postup do finále. Ještě to bude boj. Sparta měla ve středu nejblíže k vítězství, vedla 2:0, a kdyby dala třetí gól, asi by to dotáhla. Ale Liberec to zase otočil, což musí být pro Spartu po psychické stránce strašně těžké.“

Jak na místě ztrápených sparťanů zvednout hlavu?

„Babo raď… Teď se téma úplně otočilo. Sparta jako velký favorit na titul najednou nemá co ztratit, jsou dole nula tři, už se s ní moc nepočítá. Hráči nesmí koukat na stav série, jenže to se hrozně lehce říká. V hlavě máte úplně něco jiného. Sparta před semifinále tušila, že to s Libercem bude tuhý boj, ale určitě si to představovala jinak. Pokud to vůbec jde, musíte v hlavách dosavadní výsledky úplně blokovat, jít střídání za střídáním. Víc toho moc nemyslíte.“

Sparta nedotáhla vedení o dva góly, mohly za to především zbytečné a potrestané fauly?

„Nejspíš ano. Kdyby Tygři nevyužili tolik přesilovek, sparťanské fauly by se přešly, ale to se nestalo. Košťálek měl ke konci třetí třetiny smolný moment, kdy vyhodil puk ven, tenhle moment Sparta ještě ustála. Ale pak šel znovu ven v prodloužení a padl vítězný gól. Ty pocity mu asi nikdo nezávidí… Liberec znovu ukázal herní i vnitřní sílu a potřetí zaslouženě vyhrál.“

Už je to třináct let, co jste s týmem Sparty prohrál čtvrtfinálovou sadu s Libercem 0:4 na zápasy. Co si vybavujete?

„Už nic… (směje se) Nechci si vybavit vůbec nic. Popravdě, jen hořkost. Posléze jsem šel do Liberce a zažil tam krásné časy. Marná sláva, je to moje srdcová záležitost. A je na místě říci, že Tygři jsou lepším týmem. Nikoli o parník, ale ve všech směrech. V Praze byli jako vosy, byl jich plný led, Sparta se s tím nedokázala vyrovnat. Najednou neměli potřebný čas a klid na hokejkách, jak byli po celou základní část zvyklí. Najednou všechno řešíte v jiné rychlosti, pod jiným tlakem, než jste byli zvyklí a podle toho její hra vypadá.“

