Machovský vynuloval Liberec: Dostat se hlavou do série? Nic snadného

Nejlepším hráčem libereckého dvojzápasu byl na straně Sparty jednoznačně Matěj Machovský. Skvělý výkon předvedl už ve středu, v duelu číslo čtyři se pak blýskl čistým kontem. Udržel svůj tým naživu, oddálil konec sezony. „Hodně lidí nás odepisuje, my ale pořád věříme. Musíme jít krok po kroku a uvidíme,“ říkal gólman Pražanů po jasné výhře 5:0. Zapsal druhou kariérní nulu v play off.

Lámal se zápas hned v první třetině, kterou jste vyhráli 3:0?

„Upřímně si myslím, že pro nás byla extrémně důležitá druhá třetina, kde jsme hráli pár oslabení, ale přežili jsme je. K ničemu jsme je prakticky nepustili, nedovolili jsme jim dostat se do zápasu, jako se to stalo ve středu. Když jsme pak na začátku třetí části dali čtvrtý gól, už to bylo lepší. Všem se pak lépe hrálo.“

Za dvě třetiny na vás soupeř vyslal jen jedenáct střel, ve třetí třetině jste se ale hodně zapotil. V dlouhém oslabení tří proti pěti jste chytil několik tutovek.

„Někdy to tak bývá. Hráli jsme dobře, pak jsme ale udělali nějaké fauly. Liberec z toho začal těžit, dostal se do tlaku, z toho to pak plynulo. Vědu bych z toho nedělal. Musíme se jen do příště vyvarovat těch oslabení, a bude to lepší.“

Přišlo mi, že jste konečně dokázali líp přečíst jinak skvělé liberecké přesilovky. Bylo to klíčové?

„Bylo ohromně důležité, že jsme je ubránili. Nebylo to ale zase nic snadného. Přijde mi, že oni mají v zásobě nekonečné množství možností, jak každou situaci sehrát. Každá jejich přesilovka je extrémně nebezpečná. Jako tým jsme je zvládli ubránit líp než minule, i co se týče mě, kdy mě tam párkrát prostřelili.“

Bylo před utkání nejdůležitější nastavit správně hlavu? Stav 0:3 na zápasy, leckdo už vás odepisoval.

„Odepisuje nás hodně lidí, není to nic lehkého. Musíme se i dál připravit na každý zápas stejně jako na tenhle. Na tom pak můžeme stavět, musíme jít ale krok po kroku.“

Ve středu jste chytal přesně po měsíci. Jak těžké pro vás bylo dostat se do rozjeté série?

„Nic snadného to nebylo. Tak se to ale semlelo, Saša ( Salák ) začal rodit a nevědělo se, kdy přijede zpátky. Člověk se na to ale nachystá jako na každý jiný zápas a doufá, že ho trefí něco navíc. Ve středu se nám to bohužel nepovedlo udržet, teď jsme ale všichni zahráli líp, z toho to pak plynulo.“

Jak jste kousal postupný přesun na konci základní části z jasné jedničky až na místo na střídačce pod dekou?

„Pořád je to týmový sport. Někdy to týmu jde a chytáte, jindy ne a jste mimo. Někdy vás všichni plácají po zádech, někdy ne. To je normální. Saša měl výbornou formu, logicky z toho plynulo, že bude chytat. Já jsem jenom rád, že jsem se dostal do brány a že jsem pomohl týmu.“

Po čistém kontu ale musíte mít sebevědomí zpátky nahoře.

„Já bych to úplně takhle nehrotil. Odehráli jsme těžký zápas, konečně se nám ale povedlo vyhrát. Musíme se podívat, co jsme udělali špatně, poučit se z toho a jít dál.“

Dýchá se vám aspoň po takhle jasné výhře líp?

„V play off je opravdu úplně jedno, jestli vyhrajete 1:0 nebo 5:4 v prodloužení. Musíme vyhrát příští zápas a stavět na tom.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 0:5. Jasný výsledek pro hosty, série se vrací do hlavního města

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:26. Dvořáček, 08:58. Horák, 16:33. Košťálek, 43:33. Rousek, 54:55. Řepík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Havlín, Kolmann, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Machovský (Salák) – Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Tomášek, Forman – Buchtele, Pech (A), Zikmund – Kudrna, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lederer, Svoboda Stadion Návštěva Bez diváků diváků

