Martinec o Koreji i Motoru: Před dvěma lety mě Bříza chtěl zpátky do Sparty

Z Jižní Koreje na jih Čech. Během pětiletky v Soulu dovedl Patrik Martinec (49) tamní celek Anyang Halla třikrát k vítězství v Asijské lize. Po předčasném konci minulé sezony kvůli covidu se o ten poslední podělil se Sachalinem, následně se nadnárodní soutěž nerozběhla vůbec. I to byl důvod, proč se rozhodl vrátit. „Úroveň šla dolů, pořád se neví, jak to bude v příští sezoně,“ vysvětluje. Jeho další kroky míří do Českých Budějovic, kde bude asistentem nového kouče Jaroslava Modrého.

Za Anyang Halla nejprve pět sezon hrál a rok dělal asistenta. Dres s číslem 43 na jeho počest vyřadili z výbavy, jakmile se vrátil do Sparty na místo sportovního manažera, pět let na něj čekali. Podruhé se Patrik Martinec loučil jako uznávaná ikona. Teď už se chystá čelit nové výzvě. „Oslovilo mě, jak chtějí mužstvo budovat a jak se chtějí prezentovat,“ řekl o Budějovicích.

Vrátil jste se o Velikonocích. Už jste se jako občan stihl sečíst?

„Povedlo se nám to hned první den po zahájení ještě z Koreje. Dřív, než systém spadl, sečetli jsme celou rodinu. Máme to za sebou, mohli jsme se vrátit bez podobných starostí.“

Ještě během zimy jste dopředu ohlašoval, že v Koreji skončíte. Už vám to připadalo dlouhé?

„Důvodů by se našlo několik. Jeden je ten, že se pořád neví, jak bude vypadat Asijská liga. Kvůli covidu se čekalo, jestli se rozběhne, nebo ne, nakonec se nehrála vůbec. Hlavní problém přitom spočíval ve čtrnáctidenní karanténě. V Japonsku i Koreji je po příletu povinná bez výjimek. Start se neustále odkládal, místo toho se hrály jen korejské soutěže. To mělo za následek, že sportovní úroveň šla dolů. A pořád nikdo netuší, jestli se Asijská liga bude příští sezonu hrát.“

Další důvod?

„Rok předtím, než jsem do Koreje odcházel podruhé, začala starší dcera studovat mezinárodní vztahy na univerzitě v Soulu. Studia už dokončila, poslední rok jsme tam byli s manželkou sami. Chtěli jsme, aby rodina byla zase pohromadě. I když obě dcery už jsou velké, zůstaneme doma. Bylo načase se zase vrátit.“

Jak se rodilo vaše angažmá v Českých Budějovicích?

„Už když jsem byl v Čechách minulý rok a bavil se s lidmi kolem hokeje, zmiňoval jsem se, že to vypadá na moji poslední sezonu v Koreji. Že mi vyprší smlouva a nejsem rozhodnutý, zda ji prodloužím, ale nejspíš budu končit. Pořád jsem to nevěděl jistě, s rodinou jsme se definitivně rozhodli kolem Vánoc. Asi se to pak doneslo do Čech, někdy na konci ledna se do toho mimo jiné trefily i České Budějovice. Přišly s nabídkou, začali jsme spolu mluvit.“

Říkáte mimo jiné. Měl jste ještě jiné možnosti?

„Naskytly se i další varianty, ale tahle mi přišla nejlepší. Sedlo mi jednání s lidmi z klubu, dává mi to smysl, považuju to za zajímavou výzvu. Cítil jsem, že by to mohlo být dobré.“

Znal jste předtím Jaroslava Modrého, který tým jako nový trenér povede?

„Blíž ne. Znám ho jako soupeře. Jsme stejný ročník, ale nikdy jsme se nesešli v jednom mužstvu.“

V extralize bude nováčkem, dospělý hokej dělal krátce. Další asistent Roman Fousek dosud působil u mládeže. Nebudete nakonec z trojice jako trenér nejzkušenější?

„Pokud jde o extraligu, tak ano. Ale Jarda toho má za sebou taky dost. Mimo jiné tři roky dělal asistenta na farmě Los Angeles v AHL. Takovou trenérskou zkušenost má málokterý český kouč. Možná žádný.“

Budete jen asistent, nebo se budete zabývat ještě něčím dalším?

„Mám tři funkce. Asistent a hlavní skaut u áčka a sportovní vedoucí akademie. Budějovice funkci sportovního manažera jako takovou nemají, ale i tohle byl důvod, proč chtěli mě, abych pomáhal se stavbou týmu a bylo to propojené s mládeží. Já si dal podmínku, že se nebudu starat o administrativu jako kdysi na Spartě. Zaprvé mě to nebaví, zadruhé na to nebudu mít čas a zatřetí to ani nechci dělat. Sport ano, papírování v žádném případě.“

Kdy se chystáte na jih?

„Na všem jsme domluvení, 3. května se začíná trénovat. Jen předtím ještě musíme projít sportoviště, doladit detaily. Taky se to blbě připravuje, když nevíme, co se uvolní a co ne. Každopádně počítám i s tím, že budu v Budějovicích během sezony bydlet.“

V extralize jste se naposledy loučil stříbrem se Spartou. Tehdy jste v rozhovoru pro Sport pravil, že pokud jde o ni, věříte, že jste neřekl poslední slovo. Je pravda, že vás dnes už bývalý šéf klubu Petr Bříza vábil zpátky?

„Před dvěma lety jsem od něj dostal