Cienciala poprvé pálil proti Třinci: Za každou cenu jsme to chtěli urvat!

Poprvé se prosadil proti svému mateřskému klubu. A hned šlo o extrémně důležitou trefu. David Cienciala ve čtvrtém utkání semifinále Generali Česká play off proti Třinci vstřelil vítězný gól na 2:1. Mladé Boleslavi prospěly změny v sestavě, Cienciala naskočil v elitním útoku vedle Davida Šťastného. „Měli jsme lepší pohyb, než ve středu. To byl hlavní rozdíl, proč se nám hrálo líp a zvládli jsme to,“ ocenil 25letý útočník. Bruslaři vyhráli 3:1 a srovnali stav série na 2:2.

Co jste změnili oproti třetímu duelu?

„Pohyb určitě, taky jsme se tlačili víc do brány. Opět to byl těžký zápas, fyzicky náročný. Šly nám nohy, do utkání jsme byli nastavení od první minuty. Ve středu se nám to nestalo, tam jsme začátek zápasu zaspali a vymstilo se nám to. Takhle do toho nemůžeme vstupovat a musíme se poučit do dalšího utkání.“

Každopádně jste zase dostali první gól, ale nesesypali jste se z toho, relativně rychle jste vyrovnali. Jak to bylo důležité?

„Sice jsme dostali gól, ale osobně jsem to na střídačce ani nijak neřešil. Cítil jsem, že nám to jezdí a je to lepší, než ve středu. Doufal jsem, že vstřelíme nějakej gól a že to bude zase bitva, což se potvrdilo.“

Téměř celý zápas se hrálo bez vyloučení, pak přišly dvě ve třetí třetině. Cítíte, že jste na tom ve hře pět na pět lépe než Třinec?

„Určitě je nechceme pouštět do přesilovek, protože je mají smrtící. Snažíme se hrát disciplinovaně, protože Třinec dokáže přesilovky využít. Měli jsme jen jedno vyloučení, což je super. Snad se nám to bude dařit i v dalších zápasech.“

Trenéři trochu proházeli sestavu, vy jste naskočil na centru v elitní řadě vedle Davida Šťastného a Jakuba Kotaly. Změna prospěla, dal jste vítězný gól…

„Trenéři ráno udělali menší změny. Chtěli dát do sestavy trochu nový impulz. Myslím, že se to povedlo. Dvě lajny, ve kterých udělali změnu, se prosadily. A to byl asi účel, výměna se povedla.“

V obou zápasech se vám podařilo Třinec výrazně přestřílet. Čím to je?

„Abych řekl pravdu, tak vůbec nevnímám, že jsme je přestříleli. Hraje se na góly, dali jsme o dva víc a to je hlavní. Střely na branku bych neřešil. Ve středu jsme je taky přestříleli a prohráli jsme. Chceme se tlačit do brány, cpát to tam.“

Sérii jste srovnali na 2:2. Šlo o klíčovou výhru?

„Máte pravdu, že za stavu 1:3 by to bylo už složité. Za každou cenu jsme to chtěli urvat, což se povedlo. Jsme za to nesmírně rádi, ale zároveň víme, že je to 2:2, jedeme zase do Třince, čeká nás dlouhá cesta autobusem. Musíme dobře zregenerovat, připravit se, abychom měli vstup do utkání lepší i v Třinci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:22. Jääskeläinen, 25:01. Cienciala, 58:24. Ševc Hosté: 05:58. M. Stránský Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Šidlík, Fillman, Bernad – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Hradil, Hejduk – Ganger, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

