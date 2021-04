Kulomet zn. Kotala se zasekl. Jak se rodák z Havířova ocitl v Boleslavi?

Vystřílel postup ze čtvrtfinále. O kolo dál se však Jakub Kotala zasekl. Mladá Boleslav prohrává v semifinálové sérii s Třincem 2:3 na zápasy, démon ze startu play off zatím mlčí. Ještě nedal gól, má jen dvě asistence. Bruslaři k záchraně sezony potřebují, aby se on i další útoční lídři vzchopili. Šestý duel se ve městě automobilů hraje dnes v 17.00.

Spoluhráči, trenéři, fanoušci, novináři… Všichni během čtvrtfinále proti Pardubicím žasli. Ve čtyřech zápasech nasázel Jakub Kotala pět gólů. Vyhříval se v čele střelců celého play off, nikdo z Bruslařů nenasbíral v sérii více bodů. Z ničeho nic se 24letý útočník dostal pod tlak očekávání. Najednou se stal jedním z lídrů týmu.

„Kuba Kotala je výbornej, jde strašně nahoru. Ani jsem nečekal, že bude tak dobrej,“ smál se během čtvrtfinále spoluhráč David Šťastný. „Ne, to je sranda. Poslední zápasy hraje opravdu výborně. Dělá to, co má. Navíc dává góly, takže výborná práce. Strašně ho chválím!“

Do Mladé Boleslavi přišel Kotala loni v létě z rodného Havířova. Na startu sezony se ale nevešel ani do sestavy. „Ze začátku měl trochu problémy,“ potvrdil trenér Pavel Patera. Na střídavé starty zamířil zpátky do prvoligového AZetu, za který v 11 duelech nasázel osm gólů. Až po odchodu Radima Zohorny do zámoří se konečně dostal mezi dvanáctku útočníků v Boleslavi. „Zvykl si na tempo extraligy a teď je pro nás strašně důležitej. Jsme rádi, že se nám před sezonou povedl takový kup,“ pochvaloval si Patera.

V základní části stihl Kotala 25 duelů, ve kterých nasbíral „jen“ devět bodů (3+6). Pak přišel neuvěřitelný skok ve čtvrtfinále proti Pardubicím. Úchvatný progres.

Proč si vůbec vybral právě Mladou Boleslav? Tým z druhého konce republiky? „Po minulé sezoně jsem se chtěl z Havířova posunout někam dál a zkusit extraligu. Z nabídek mi vyšla jako nejlepší volba,“ vysvětluje velký kamarád Davida Pastrňáka, se kterým vyrůstal, a dodnes je s hvězdou Bostonu v kontaktu.

Jakub Kotala v play off čtvrtfinále semifinále 4 zápasy 5 7 (5+2) body 2 (0+2) -1 plus/minus +1 12 střely 4

V Boleslavi navíc už v letech 2013-16 působil. Patřil mezi lídry juniorského týmu, který v roce 2015 slavil historické stříbro. Poprvé zde okusil i extraligu. „V dorostu a juniorce tam tehdy působili Honza Křivohlávek a Tomáš Potěšil, dva havířovští trenéři, kteří Kubu dobře znali. Proto si ho vytáhli k Bruslařům,“ doplňuje Patrik Rimmel, bývalý hráč a manažer Havířova.

Po třech sezonách se Kotala vrátil zpátky domů. Válel za Havířov v první lize, na pár zápasů vypomohl v extralize Olomouci. Po minulém ročníku prozradil, že měl nabídky i z jiných extraligových týmů, nicméně si i díky telefonátu se sportovním ředitelem Bruslařů Václavem Nedorostem vybral Boleslav.

Proč ne Vítkovice nebo Třinec, kluby z regionu? „Nic o tom nevím, tohle řeší agent. Ale asi by mi řekl, kdyby byl zájem z Třince,“ říká. „Klubům z okolí určitě vadí, že si ho nevšimly dřív. Proč by měl kluk z regionu být na druhé straně republiky?“ nechápe Rimmel.

Teď obrozený Kotala stojí v semifinále právě proti Třinci. Na rozdíl od čtvrtfinse ale ještě neprosadil, není tak vidět. Oceláře jako speciálního soupeře každopádně nevnímá, i když si pochvaloval, že ho před pátým zápasem mohl přijet pozdravit otec. „Jsem z Havířova, s Třincem nemám v podstatě nic společného. Pro mě je to soupeř jako každý jiný.“

Boleslav stojí na hraně vyřazení, ztrácí 2:3 na zápasy. Pokud chce pomýšlet na postup do finále, musí bezpodmínečně zvládnout dnešní šestý duel. „Teď už není na co čekat! Musíme dvakrát vyhrát a tak k tomu musíme přistoupit. Musíme konečně dobře začít, ne jako v posledních pěti zápasech,“ říká odhodlaně muž, který na konci března podepsal v Mladé Boleslavi novou smlouvu.

S Pastou byli schopni porazit každého