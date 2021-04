SESTŘIHY: O finále až do konce! Sparta s Boleslaví vydřely sedmý zápas

Napínavý boj o finále Generali Česká play off rozhodnou sedmé zápasy! Hokejisté Sparty a Mladé Boleslavi v šestých semifinálových zápasech vyhráli nad Libercem (3:2p) a Třincem (4:2) a zajistili si tak rozhodující duel o postup do bitvy o Masarykův pohár. Pražané i podruhé srazili Bílé Tygry v prodloužení a především srovnali sérii ze stavu 0:3 na 3:3. Bruslaři na svém ledě nedovolili Ocelářům využít postupový mečbol a i díky dvěma gólům v oslabení vyrovnali. Sedmé zápasy obou sérii se hrají ve čtvrtek.

Liberec - Sparta 2:3p

Hosté si ve druhé třetině vypracovali dvoubrankový náskok, ale domácí odpověděli stejným způsobem ve třetím dějství zásluhou dvou zásahů Dávida Grígera. V čase 77:23 rozhodl obránce Jan Košťálek. U všech branek vítězů si připsal nahrávku kapitán Michal Řepík.

Vyrovnaná první třetina, v níž si oba gólmani Kváča a Machovský připsali shodně po osmi zákrocích, příliš velkých šancí nenabídla. Při jediné přesilovce po vyloučení Sukeľa v sedmé minutě zahrozil ze strany domácích Lenc, Machovského však nepřekonal. Stejně tak si ve 14 minutě vylámal zuby na Kváčovi Pech, když neuspěl z bekhendu, ale ani forhendovým zakončením.

Ve druhé části byli střelecky výrazně aktivnější domácí. Na branku Sparty vyslali 11 ran, soupeři dovolili pouhé tři, jenže hned dvě z nich měly gólovou tečku. Ve 26. minutě v nelehké pozici usměrnil puk mezi tyčky Bulíř, Machovský však při bleskové reakci vytáhl parádní zákrok a dokázal kotouč vytěsnit mimo.

Jen o chvilku později šli sparťané do vedení. Puku se po buly ve vlastním obranném pásmu chopil Řepík, dokonale načasovaným a přesným obloučkem ho dostal na rozjetého Rouska, který tváří v tvář překonal Kváču. Sparta se bez větších problémů ubránila při dalším oslabení a ve 35. minutě po dobrém napadání nabil Řepík od zadního hrazení za brankou na kruh Horákovi, který nekompromisní ranou bez přípravy zvýšil.

Dlouho se zdálo, že Pražané mají při dvoubrankovém vedení dění na ledě pod kontrolou. Jenže ve 47. minutě se nechal vyloučit Tomášek, při oslabení se nepodařilo vyhodit Řepíkovi a Gríger vzápětí využil perfektní Lencovu nahrávku zakončením pod horní tyčku.

O dvě minuty a 16 sekund později už bylo vyrovnáno. Birnerovo bekhendové nahození nedokázal i kvůli Lencově snaze o teč udržet Machovský, k odraženému puku se dostal Gríger a rychlou kličkou ho s pomocí tyčky zasunul za gólmana. Tomášek pak mohl odčinit svůj zbytečný faul, Kváča byl však proti, takže došlo opět na prodloužení.

Po šesti minutách se do velké šance dostal Musil, zakončoval nebezpečně z otočky, ale Machovský pravým betonem zasáhl. Na druhé straně zazvonil Košťálek na levou tyčku. Machovský měl štěstí, když ho Jelínkova dorážka trefila do ramena, nebezpečně pálil Tomášek. V 78. minutě si Košťálek spravil chuť, když propálil Kváču krátce poté, co sudí signalizovali Vitáskův faul na Rouska.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:08. Gríger, 49:24. Gríger Hosté: 27:34. Rousek, 34:51. Horák, 77:23. Košťálek Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Hosté: Machovský (Salák) – Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech (A), Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Hynek Stadion Návštěva Bez diváků diváků

Kousal ve dvou oslabeních trefil sedmý zápas

Domácí potřebovali k odvrácení konce sezony bezpodmínečně vyhrát, v úvodu však byli mírně nebezpečnější hosté. V 5. minutě se do slibné šance dostal obránce Doudera, brankář Růžička byl ale připraven.

Středočeši se výrazněji připomněli až ve 14. minutě, Zbořil však nedokázal ideálně zakončit. O minutu později se již Mladá Boleslav prosadila a poprvé v sérii vstřelila první gól. Kacetla překonal pohotově dorážející Kotala, Čtyřiadvacetiletý útočník byl ve čtvrtfinále nejlepším střelcem Bruslařů, v semifinále ale skóroval poprvé.

Do druhé části vstoupili mnohem aktivněji Oceláři a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve sice nevyužil další slibnou šanci Doudera, poté hosté nepotrestali faul Jana Stránského, ve 30. minutě se ale po individuální akci prosadil Martin Růžička.

Třinečtí pokračovali v ofenzivě, do další slibné příležitosti se dostal Rodewald a následně Slezané získali i další početní výhodu. Místo aby se dostali do vedení, sami inkasovali. Tři vteřiny před koncem oslabení se po ukázkovém přečíslení dva na jednoho zapsal mezi střelce Kousal.

Aktivně hrající čtvrtá formace domácích se navíc před odchodem do kabin postarala o další branku. Kacetla překonal Najman, jenž na předešlý gól Kousalovi nezištně přihrál.

Hned na začátku třetí třetiny mohl snížit Martin Růžička, jeho jmenovec v mladoboleslavské brance ale předvedl výborný zákrok. Domácí poté mohli své vedení pojistit v téměř dvouminutové přesilovce čtyři na tři, gól ale nedali.

Po vyrovnání počtu hráčů na ledě pokračoval Třinec v tlaku a v polovině třetí části se mu podařilo snížit na 2:3. Freibergsovu branku nezvrátila ani trenérská výzva domácích. Vyrovnat se hostům nepovedlo, naopak sami v závěru při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře inkasovali počtvrté, Technický gól si připsal Kousal, kterého před možností zakončit do prázdné branky fauloval Matěj Stránský.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Konečně jsme dobře vstoupili do zápasu. První třetina byla vyrovnaná a my jsme rádi, že se nám podařilo dát první gól. Jsme rádi, že se prosadila lajna mladých kluků. Oni hrají dobře celé play off a dnes to potvrdili góly. Vše z dneška potřebujeme přenést do sedmého zápasu. Emoce, důraz. Už jsme myšlenkami ve čtvrtek.“

Václav Varaďa (Třinec): „Měli jsme velmi dobrý vstup do zápasu. V první třetině jsme si vytvořili docela dost šancí, ale pak jsme chybovali, nepohlídali jsme si hráče před bránou a nechali si dorážet kotouče. Celkově to bylo vyrovnané a rozhodly speciální formace. Měli jsme docela dost přesilovek, protože jsme si vynutili boleslavské fauly, ale nepomohli jsme si v nich, Spíše to bylo kontraproduktivní, dostali jsme v oslabení rozhodující gól. Ve třetí třetině, která byla z našeho pohledu nejlepší, se nám nepodařilo vyrovnat a inkasovali jsme do prázdné branky. Teď jsme zklamaní, ale série pokračuje utkáním číslo sedm u nás doma a já věřím, že hráči udělají maximum pro postup do finále.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:27. Kotala, 34:02. P. Kousal, 39:31. Najman, 59:03. P. Kousal Hosté: 29:15. Martin Růžička, 49:29. Freibergs Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek, Freibergs – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Hodek, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

