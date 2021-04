Nedvědové před bitvou o finále: Asi bába poradila. Sparta přepíše historii

Když byl Petr Nedvěd před týdnem tázán na dojmy ze semifinálové série Sparta – Liberec, Bílí Tygři v tu chvíli vedli 3:0 na zápasy a Pražané stáli na hraně propasti. Někdejší kapitán Severočechů měl jasno v tom, že se favorit z hlavního města nedokázal libereckým šelmám vyrovnat. „Je na místě říci, že Tygři jsou lepším týmem. Nikoli o parník, ale ve všech směrech,“ řekl pro iSport.cz (VÍCE čtěte ZDE<<<). Odmítl však, že by jeho srdcový tým zakončil cestu do finále „pouťákem“.

Během následujících sedmi dní se Nedvědova slova alespoň částečně potvrdila. Sparta se nezalekla hrozby rychlého vyřazení, ve čtvrtém zápase rozjela pětigólovou show, ve dvou následujících urputných bitvách (dvakrát 3:2 v prodloužení) vyválčila srovnání série z 0:3 na 3:3 a nyní si troufá dokonce na obrat, který se v českém play off ještě nikomu nepovedl. Současný generální manažer hokejové reprezentace tak musel uznat, že parta kolem kapitána Michal Řepíka udělala v semifinále opravdu zajímavou sérii.

„Sparta ukázala obrovskou vnitřní sílu, protože za stavu 0:3 to s ní vůbec nevypadalo dobře. Sérii nakonec srovnali, a i když se zatím nikomu v extraligovém play off nepodařilo otočit z 0:3 na 4:3, tak Sparta teď má obrovskou šanci. O tom žádná… Asi i bába poradila,“ smál se Nedvěd v reakci na své týden staré doporučení, co by Pražanům mohlo pomoct. Tip na vítěze ani jedné sedmé bitvy nemá, nechá se překvapit. „Na koni jsou teď určitě sparťané, ale stát se může cokoliv,“ dodal někdejší útočník s 982 starty v základní části NHL.

Jaroslav Nedvěd je oproti svému mladšímu bratrovi přesvědčený o sparťanském postupu do finále. „Nechci si hrát na nějakého vizionáře, ale říkal jsem už za stavu 0:3, že ještě není konec, že je Sparta schopná sérii otočit. Teď se to ukazuje a já už ze svého názoru nemůžu cuknout, musím si stát za svým,“ prozradil jednapadesátiletý rodák z Liberce. Podle slov bývalého obránce, který s Pražany vyhrál dva mistrovské tituly (2000 a 2002), dokonají velkolepý obrat především díky širšímu a zkušenějšímu kádru.

„Jednou za čas se historie prostě musí přepsat a věřím, že Spartě se to povede,“ nepochybuje Nedvěd, jenž pražský klub vedl přes dva roky jako asistent Jiřího Kalouse, Františka Výborného a později i Uweho Kruppa. Liberci, tedy klubu, kde v 80. letech vyrostl do dospělého hokeje, před rozhodujícím zápasem pochválil výborné přesilovky a kvalitu útočníků. Největší nedostatky však vidí v obraně Bílých Tygrů. Netvrdí, že by byla o poznání horší než defenziva Sparty, nicméně kvalitu vidí na straně Pražanů.

„Podívejte se, co má vzadu Sparta. Nechci jmenovat, ale někteří liberečtí kluci na ledě chybují, dokonce i ti zkušení, kteří by například v pátém zápase za stavu 2:1 měli udělat správnou věc a místo toho se dopustí zbytečných chyb. Tygři se dostali do situace, kdy to mají v hlavě určitě horší. Ztracené vedení 3:0 se na vás rozhodně podepíše,“ podotknul Nedvěd.

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 2:3p. Košťálek zkrotil Tygry. Finalistu určí až sedmý zápas

Boleslav by ve finále byla menším překvapením

Ve druhém semifinále mezi Třincem a Mladou Boleslaví současný šéftrenér klubu HC Letci Letňany postup nejvíce přeje Středočechům. Na boleslavském hokeji se mu ohromně líbí, jak po celou sezonu dobře pracují a nasazují do hry své mladé hráče. Dobře zná také trenéry Pavla Pateru a Radima Rulíka, se kterým před třemi roky spolupracoval ve Spartě.

Mladá Boleslav by v boji o titul byla podle Nedvěda menší překvapení, domnívá se však, že postup do finále vybojují Oceláři. „Obávám se, že tentokrát využijí své přesilovky, mají na to silné hráče. Když v šestém zápase během početní výhody dvakrát inkasovali, tak šlo jen o výjimku potvrzující pravidlo. Třinečtí mají větší zkušenosti z play off, v poslední době hráli vždy semifinále, finále. Boleslav bude u nich opět hrát rychlý, nepříjemný a agresivní hokej, ale mám pocit, že Třinec se s tím doma vyrovná. Tipuji, že vyhraje v prodloužení.“

Oproti naprosto hladkému čtvrtfinále (všechny série skončily jednostranně za stavu 4:0) staršího z bratrů Nedvědových velice těší, že se z obou semifinálových sérií play off stalo pořádné drama. Nikdo se tak následně nemůže vymlouvat na týmovou únavu či delší odpočinek soupeře. Oba finalisté budou mít po čtvrtku čas až do neděli, kdy vypukne boj o Masarykův pohár. Že se o titul bude prát Sparta s Třincem, říkal již na začátku sezony.

„Přeci jen spousta týmů se kvůli ekonomickým aspektům atd. v nynější sezoně nijak netlačili do super drahých nákupů. Kdežto Sparta si za tím jasně šla. Třinec měl mužstvo od začátku kvalitní. Budu si tedy opět stát za svým, když tvrdím, že postoupí tyto dva týmy,“ dodává Nedvěd.