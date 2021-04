Jelínek o sedmé bitvě: Prázdno svědčí hostům. Liberec má na Spartě šanci

Dnešní den nebude nic pro slabší povahy. Můžete si stokrát říkat, že o mnoho nejde a že na světě jsou důležitější věci. A bude to pravda. Ale vykládejte to v táboře Sparty a Liberce. Vše jde stranou, neexistuje nic zásadnějšího než večer v O2 areně vstřelit vítěznou ránu. „Psychologické rozpoložení hraje pro pražský tým, ale do karet může Tygrům hrát, že hráči Sparty nebudou mít podporu svých věrných,“ tvrdí vyhledávaný sportovní psycholog Marian Jelínek.

Co bude klíčem čtvrtečního zápasu?

„Vedle toho, co všichni známe a co platí stále, považuji za velmi zajímavý faktor skutečnost, že se hraje bez lidí. V krizových situacích vám fanoušci ohromně pomůžou. Vezměte si úterní utkání v Liberci. Být na tribunách diváci, kdo ví, jak by zápas dopadl, zda by Sparta opravdu vyhrála. Důkaz nikdy nezískáme, ale prokázat se dá, že nepřítomný šestý hráč v publiku domácímu týmu schází.“

Čili pro rozsudkový duel získává Liberec slušné šance navíc? Řekněme pár procent k dobru?

„Z hlediska prázdného baráku se na jeho stranu určité šance překlápí. Z pohledu průběhu série, kdy Sparta dokázala srovnat manko tří zápasů, jsou šance větší u domácích. Psychologické rozpoložení hraje pro pražský tým, ale