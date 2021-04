Polemika: Třinec, nebo Boleslav. Ocelář Bud musí, Bruslař Terence může

Třinec, nebo Mladá Boleslav. O postupujícím do finále Generali play off Tipsport extraligy rozhodne dnešní sedmý zápas. Průběh série by odkazoval na to, že jej zvládnou Oceláři, kteří nejen, že hrají doma, ale opanovali všechny liché souboje. Středočeši naopak zvládali ty sudé. Redaktoři Sportu Květoslav Šimek a Adam Lacek v polemice rozebírají, kdo podle nich postoupí.

Květoslav Šimek: Facky ocelářského Buda

Sudá a lichá. Semifinálová série třineckých Ocelářů s Mladou Boleslaví zatím svými napínavými zvraty připomíná stejnojmennou bláznivou komedii s Budem Spencerem a Terencem Hillem. Liché zápasy vyhrává Třinec, sudé Bruslaři. Kdo urve klíčovou bitvu? Sázím na třineckého Buda.

Třinec se zatím s Boleslaví kočkuje podobně jako Spencer s Hillem. Vlastně jsou filmovým postavám i symbolicky trochu podobní. Favorizovaný Třinec je jako obr Bud Spencer (vlastním jménem Carlo Pedersoli). Hrozivý už jenom na pohled a fackující soupeře medvědími tlapami. Když dostane ránu židlí do hlavy, v klidu se otočí, setřepe třísky z ramen a prásk ho. Jen to zaduní.

A je tu ještě jedno podobenství. První hlavní roli měl Spencer v roce 1967 ve filmu Bůh odpouští, já ne. Od play off 2018 visí u třineckého kotle transparent, na kterém stojí: Bůh odpouští, ale Varaďa nikdy! Od té doby se Oceláři pokaždé probili až do finále. Ovšem pozor, Boleslavští jsou jako fešák Terence Hill (Mario Girotti). Ten na to v šarvátkách chodí jinak. Je rychlý, mrštný, nepředvídatelný a vychytralý. Protivníky navíc často a neprávem podceňovaný. Podobně jako Bruslaři, nováček v semifinálových bojích play off. Nutno říct, vedou si výborně. Po šesti zápasech není poznat, která ruka ďábla je pravá, která levá. Obě mají sílu. Obě mohou z rukávu vytáhnout trumfové eso a sáhnout po finále.

Konec parafrází. Oceláři sice budou v sedmém semifinále pod větším tlakem, protože jsou sami nastaveni tak, že berou jedině titul. To je fakt. Zároveň ovšem platí, že se zápasy o všechno mají bohaté zkušenosti. V tom mají před Bruslaři náskok.

Jistě, zkušený obránce Martin Ševc platí za „finálové štístko“ napříč kluby i soutěžemi. Ale i jeho kouzlo už dokázali Oceláři zlomit. Při posledním extraligovém finále proti Liberci. Medvědí síla ocelářského Buda rozhodne.

Adam Lacek: Boleslav může, Třinec musí

Sparta, Třinec, Liberec a… Mladá Boleslav. Poslední jmenovaný tým nebere stále mnoho lidí úplně vážně. Přitom stejně jako ostatním mu aktuálně chybí pět výher k titulu. S velkými týmy je na stejné úrovni. I přes třetí místo v základní části se celý klub snaží vystupovat pokorně, alespoň navenek to vypadá, že úspěch jim nevstoupil do hlav. Majitel klubu Jan Plachý před startem play off řekl, že jako splněný cíl by bral jednu vyhranou sérii.

To už jeho Bruslaři dávno splnili, když ve čtvrtfinále spláchli Pardubice 4:0 na zápasy. Všechno navíc je bonus. Ale proč nemyslet ještě dál? Navíc, když si Boleslav dokázala, že na Třinec má. Že se dokáže ocelářskému kolosu vyrovnat.

Třinec je stále favoritem na postup, bezpochyby. Ale před sedmým zápasem se dostal pod tlak, má nůž na krku. Pokud ho dnes nezvládne, bude se to brát jako neúspěch. Naopak Boleslav už může jen přidat nadstavbu, cíl má splněný. I tento fakt může dnes hrát roli.

Bude to hra nervů. Šachová partie od obou realizačních týmů, které se během série už dokázaly pohádat i o to, kdo půjde jako první na pozápasový rozhovor. Bruslaři potřebují zvládnout především start do utkání. Pokud se bude čekat dlouho na první branku nebo Boleslav povede, Oceláře by to mohlo vykolejit. Kromě dobrého vstupu do utkání potřebuje Boleslav další skvělý výkon brankáře Jana Růžičky a disciplínu. Faktorem X pak může být lajna mladíků, která rozhodla šestý zápas.

Zkušenosti jsou zcela jednoznačně na straně Třince. Bruslaři zase mohou mít sebevědomí, zvládli poslední duel, odvrátili mečbol. Teď jsou na tom oba týmy stejně. Kdo si na dnešní rozhodující zápas lépe nastaví hlavu, ten postoupí.

