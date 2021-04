Třinec vzal Boleslavi gól. Za mě byl regulérní, nechápal Stránský

Mladá Boleslav se v sedmém semifinále Generali Česká play off na ledě Třince ujela vedení. Maris Bičevskis protlačil puk ve 13. minutě do branky Ondřeje Kacetla. Jenže Oceláři si vzali trenérskou výzvu a sudí branku po dlouhém přezkoumávání nakonec neuznali. „Rozhodli, jak rozhodli. Já nepochyboval, že to je gól,“ řekl boleslavský útočník Jan Stránský v přestávkovém rozhovoru pro O2 TV Sport. Právě kvůli jeho kontaktu s třineckým gólmanem zůstal stav bezbrankový.

Ondřej Kacetl hned po gólu signalizoval směrem na střídačku, aby se vzala výzva. I Václav Varaďa s kolegy si situaci rychle prohlédli na tabletu. „Stránský ho posunul a druhý hráč střílel,“ hlásil pak vedoucí třinecké střídačky sudím, když bral trenérskou výzvu.

Přezkoumávání trvalo téměř sedm minut. Stránský se na hraně brankoviště dotkl Kacetla, zároveň byl ale do brankoviště lehce tlačen Petrem Vránou. Dvojice rozhodčích Pavel Hodek – Oldřich Hejduk nakonec branku odvolala. „Aktivní pohyb na hraně brankoviště do hlavy gólmana, ten ho lehce zasunul do brankoviště a z tohohle důvodu jsme to nemohli uznat,“ vysvětloval pak Hodek boleslavské střídačce.

Boleslavský kouč Pavel Patera neuspěl ani s názorem, že Stránský byl do brankáře natlačen. Zkušený útočník Bruslařů verdikt rozhodčích při rozhovoru po první třetině pro O2 TV Sport nechápal. „To co neuznali u nás v šestém zápase… Z mé strany atak u gólmana nebyl. Jestli to rozhodčí viděli jinak, nevím, co tam zkoumali. V brankovišti jsem taky nebyl, takže za mě to byl regulérní gól.“

Boleslavští se ale ani po neuznané brance nenechali vykolejit. „Taková situace vás vždycky trošku srazí, ale my si před zápasem řekli, že ať rozhodčí budou pískat jakkoli, tak nás to nesmí položit. Rveme se ne do 60. minuty, ale do konce zápasu, ať je to třeba na pět hodin,“ sdělil Stránský. Po první třetině byl stav utkání 0:0.