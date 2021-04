SESTŘIH: Třinec – Liberec 6:2. Drtivý nástup! Oceláři ovládli první finále

Do první šance utkání se dostal v 7. minutě hostujíci Gríger, Lencovu přihrávku ale v gól nepřetavil. Kacetl si ve spolupráci s obránci poradil i s následnou dorážkou Dernera. Hned z protiútoku se prosadili domácí a po Růžičkově přihrávce otevřel skóre obránce Freibergs.

Ocelářům se úvodní část skvěle vydařila a v 10. minutě po Stránského přihrávce od zadního mantinelu a ideálním posunutí puku Douderou zvýšil Kundrátek. Další branku mohl přidat po samostatné akci Růžička, Kváča byl ale připraven. Když jej ale překonal v úvodní početní výhodě Hrňa, pro libereckého gólmana utkání skončilo. Do branky se poprvé v play off postavil Pavelka.

Severočeši ale nesložili zbraně a v 17. minutě byli blízko snížení. Gríger ale trefil jen tyč. Bílí Tygři se prosadili až na začátku druhé třetiny, kdy po Grígerově přihrávce skóroval střelou do odryté branky Birner.

Domácí ale drama nedovolili a rychle získali po pohledné akci Michaela Špačka tříbrankový náskok zpět. Liberec ale opět snížil, poté co využil stejně jako soupeř první přesilovou hru. Na 2:4 upravil Adam Musil. O minutu později se ale opět prosadili domácí, když po další vydařené akci a rychlém protiútoku skóroval Stránský.

Liberec zkusil duel zdramatizovat zvýšením důrazu, Vlach se dokonce popral s Rodewaldem, k úspěchu to ale nevedlo. Bílí Tygři naopak sami v oslabení inkasovali, dvě sekundy před koncem přesilovky se mezi střelce zapsal Doudera.

Ve 49. minutě se při Birnerově trestu dostal do brejku Jelínek, Kacetla ale nepřekonal. Domácí mohli utkání dohrávat v poklidu i díky trestu Adama Musila, jenž za fauly na Marcinka dostal celkem 27 trestných minut a předčasně putoval do kabin. Domácí sice v dlouhé výhodě gól nepřidali, s ohledem na skóre je to ale mrzet nemuselo.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Jsem rád, za velmi dobrý vstup do utkání. Mělo to náboj, podařilo se nám vstřelit brzké góly. I přesto, že si Liberec v první třetině vytvořil šance, byla tam tyčka, tak jsme to přestáli. Pokaždé, když se ve druhé třetině dostal Liberec zpět do hry gólem, tak jsme byli schopni odskočit, a pak jsme si zápas hlídali. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Obránci jsou dle mého ve hře proto, aby dobře bránili, to, že nám pomohli i směrem dopředu, je samozřejmě super. Není to ale každý den. Osm gólů je na finále docela dost. Přál bych si, aby jim to tam padalo dál, ale jsme realisti. V pondělí je nový den a nám stačí vyhrát 1:0.“

Patrik Augusta (Liberec): „Utkání rozhodla první třetina, ve které jsme inkasovali tři góly po našich chybách, které jsme předtím (v play off) nedělali. Tím jsme dostali soupeře na koně a tak kvalitní mužstvo, jako je Třinec, si to poté pohlídalo. Malinko jsme se nadechli na začátku druhé třetiny rychlým gólem, ale Třinec si to už pak pohlídal. Nemyslím si ale, že to rozhodl první (inkasovaný gól). Myslím si, že jsme měli opticky malinko více ze hry ze začátku, ale domácí nám tam nasypali tři góly po našich hrubých chybách, což bylo špatně. První gól nic neřešil, byla spousta času. 3:0 pro Třinec už bylo moc. Chtěli jsme se prezentovat lepší defenzivou jako v prvních dvou sériích.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:50. Freibergs, 09:12. Kundrátek, 14:09. Hrňa, 25:28. Špaček, 29:44. M. Stránský, 35:43. M. Doudera Hosté: 20:35. Birner, 28:20. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (15. J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček, P. Jelínek (C), Najman – A. Dlouhý, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Šír, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků

