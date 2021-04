ONLINE + VIDEO: Liberec - Třinec 2:0. Lenc střelou mezi kruhy zvýšil vedení

Kapitán Liberce Petr Jelínek po zákroku na Matěje Stránského odchází předčasně do sprch • Michal Beránek / Sport

Maskot Bílých Tygrů s jedním z mála fanoušků na tribuně při finále play off • Dominik Bakes / Sport

Bitva o Masarykův pohár se přesouvá pod Ještěd. Třinečtí hokejisté ve finále Generali Česká play off mají po dvou domácích výhrách nad Libercem (6:2, 3:1) skvěle nakročeno k tomu, aby obhájili mistrovský titul z roku 2019, ve třetím duelu se k triumfu mohou významně přiblížit. Bílí Tygři se však na svém ledě rozhodně nehodlají vzdát a touží po zdramatizování série a návratu do Třince. V obou zápasech doma se ale musí obejít bez potrestaného kapitána Petra Jelínka. Do akce se již vrací elitní centr Adam Musil. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.