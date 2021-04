Třinecký hrdina Stránský: Semafor Kacetla? Málem jsem vyskočil z dresu

Začněme od konce. Můžete popsat rozhodující trefu večera?

„Vjel jsem do pásma, čekal jsem, že mi Havran (Petr Vrána) pošle puk. On ho ale hodil za mě na Ralfa (Freibergse). Vůbec jsem netušil, že za mnou je. On to hodil na bránu, poslal jemnou střelu, která se dala dobře tečovat. Se štěstím to tam propadlo.“

Radoval jste se spolu s celým týmem nadvakrát, branku ještě zkoumalo video. Byl jste si jistý, že jste kotouč nezasáhl vysokou holí?

„Na takových 99 procent jsem si byl jistý, že to vysoká hůl nebyla.“

Jak bylo obecně těžké ustát zápas nervově? Dlouhé čekání na gól, na tu jednu chybu, která rozhodne.

„Byl to strašně vyrovnaný zápas. Nakonec se k nám asi přiklonilo i trochu štěstí za ty dvě tyčky, co jsme dali během utkání. Bylo to nervově i fyzicky hodně náročné. Na klucích jsem ale viděl, že to všichni strašně chtějí. Do prodloužení jsme vstoupili skvěle, cítili jsme, že to urveme. Teď nás čeká ten nejtěžší krok. Musíme do toho příštího utkání nastoupit s pokorou a hrát úplně stejně.“

Nebylo opatrnosti v zápase možná až moc?

„To k play off patří. Liberci šlo o vyrovnání, nám o mečbol. Nervy hrají velkou roli. My jsme to ale zvládli vcelku dobře, plnili jsme pokyny trenérů. I takovou výhru bereme.“

Asi se shodneme, že mužem zápasu byl jednoznačně váš brankář Ondřej Kacetl. Jak vám bylo, když se na něj 15 sekund před třetí sirénou řítil v brejku Adam Najman?

„Málem jsem vyskočil z dresu. (smích) Káca to ale parádně chytil lapačkou, drží nás celé play off. Jsme rádi, že ho máme. Zvládá to náramně. I s pomocí našich obránců a jejich bloků nás drží. Snad mu to vydrží i dál.“

Liberečtí hráči vás po druhém duelu nepřímo osočili z přehrávání pádů. Asi jste zachytil slova, že už pro vás letěl vrtulník. Berete si to nějak?

„Vůbec to neřeším. Snažím se soustředit na náš výkon, oni si můžou říkat, co chtějí. Je mi to úplně jedno. Důležité je, co potom předvede člověk na ledě.“

Překvapuje vás, že zatím sérii oproti předpokladům nerozhodují přesilové hry?

„Oba týmy hrají výborně oslabení, možná tam hraje při přesilovkách trochu roli i nervozita. Je pravda, že přesilovky jsou zatím nic moc na obou stranách. Je na čem zapracovat. My musíme hlavně víc střílet, málo puků cpeme na branku, potom je akorát honíme. Je potřeba to zlepšit, zjednodušit, jít do brány na dorážku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 69:14. M. Stránský Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (C), A. Musil, Lenc (A) – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Pabiška, A. Dlouhý. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Martynek, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Chmielewski. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

