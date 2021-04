Odepsaný Kacetl gumuje Liberec, vyrovnal i rekord: Snažil jsem se věřit

Pět zápasů s nulou. Takhle soupeře v play off naposledy gumovala Slavia v mistrovské sezoně 2002/03 s Romanem Málkem v bráně. Třicetiletý Ondřej Kacetl, brankář třineckých Ocelářů, po čtvrtém finále v Liberci (1:0p) Málkův extraligový rekord vyrovnal. Jak před play přistupoval k tomu, že se mu nedařilo a byl podceňovaný? Projděte si také jeho předchůdce v třineckém dresu ve finále.

„Ondra nás drží celé play off,“ chválí nečekaného hrdinu vyřazovacích bojů obránce Milan Doudera. „Asi ho vyhecovalo, když před play off slyšel, že máme špatné brankáře.“

Nevěřilo se mu. Kacetla v minulosti odepsali v Pardubicích i v Brně, do Třince přicházel v průběhu sezony z prvoligového Přerova jako náhrada za Josefa Kořenáře.

Chvíli se hledal, zvykal si na nový tým i styl hry. Ve 36. kole mu brankou prakticky přes celé hřiště zavařil obránce Milan Jurčina ze Sparty. Co na tom, že potom Kacetl v nájezdech vychytal Andreje Kudrnu, Lukáše Rouska, Michala Řepíka i Lukáše Pecha? V konečném důsledku byla vidět jen kuriózní minela.

Kacetl to schytával i od vlastních fanoušků. Z 18 zápasů v základní části pomohl jen k osmi výhrám, průměr měl 2,45 a úspěšnost zákroků průměrných 88,75 %. Nula žádná. Jedničkou Ocelářů měl být zkušenější Jakub Štěpánek, ale těsně před play off ho vyřadil covid. Do brány musel podceňovaný Kacetl, záda mu jistil David Honzík.

„Snažil jsem se od tlaku oprostit, věřit sám sobě,“ popisuje Kacetl. „Snažil jsem se věřit, že to dokážu, že můžu klukům pomoct. A oni pomůžou mně. Je to play off, bojujeme jeden za druhého.“

Trenér Václav Varaďa připouští, že základní část neměl Kacetl kdovíjakou. „Ondra měl sezonu v rozpacích,“ řekl doslova. „Někdy chytal dobře, někdy dostal blbý gól. V play off je stabilní, dobře pracuje s hokejkou, hodně komunikuje s obránci. To od něho chceme.“

Podobně o Kacetlovi mluví útočník Matěj Stránský. „Drží nás a jsme rádi, že ho máme,“ říká střelec. „Zvládá to náramně. Ondra je strašný dříč, pozitivní kluk. Na tréninku nevypustí ani jeden zákrok. I s pomocí našich obránců a slušných bloků chytá výtečně. Musím zaklepat, doufám, že mu to vydrží i dál.“

Je v něčem jiný než Jakub Štěpánek nebo Josef Kořenář? Nad tím Stránský pokrčí rameny: „Každý je trošku jiný, každý má svůj styl. Ondra chytá puky, to je důležité.“

Faktem je, že Oceláři jsou v play off suverénně nejlepší v blokování střel. „Takhle obětavě kluci hráli i v základní části,“ přitakal Josef Kořenář, který se s Třincem loučil 15. prosince nulou proti Vítkovicím (6:0). „Každá střela může být gólová. Takže každá zblokovaná je super.“

S tím souhlasí i Kacetl, parťáky chválí a oceňuje. „Nuly jsou zásluhou perfektní práce celého týmu,“ říká znojemský rodák. „Jeden pomáháme druhému, máme neskutečné bojovníky. Jsem rád, že jsem dostal šanci, kluci mi strašně pomáhají. Doufám, že to tak bude pokračovat.“