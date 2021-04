Nejpodceňovanější brankář extraligy? Když má Kacetl důvěru, roste

Svoje pocity moc neumí maskovat. Nepatří k hráčům, kteří utečou jen k diplomatickým odpovědím. Brankář Ondřej Kacetl samozřejmě taky zvládne odcitovat po svém super výkonu klasickou formulku, jak hlavní je tým a jak se mu vede. Ale pokud je naštvaný a je potřeba vyplísnit tým před sebou? Řekne to. Stejně mluví i o sobě, ví, kdy měl předvést víc. Teď se musí mluvit o něm, jak chytá v play off skvěle. Na rovinu, mnohem lépe, než se čekalo.

Faktem je, že už dvakrát v kariéře podobná období měl. Třikrát na něm klub visel, on se z žádného tlaku nezbláznil a chytal excelentně. Poprvé v Hradci v sezoně 2015/2016, kdy skončil s Mountfieldem třetí po základní části. Pak za dva roky vyletěl stejně v Pardubicích, tým bral šesté místo a postoupil nečekaně přímo do čtvrtfinále. Na rovinu? Dynamo tehdy zdaleka nehrálo tak fantasticky, aby se usadilo takhle vysoko. Extrémní zásluhu na tom měl právě Kacetl, rozjel se tak, že Dynamu tehdy stačily na výhry 2-3 góly. Naposledy předvedl stejné číslo o rok později v baráži. Když hrozilo, že Pardubice spadnou, on ucpal bránu. Stop. Nic neprojde. Kraloval.

V Pardubicích vytáhl dvě sezony, které daly odpověď na zásadní otázku. Může být Ondřej Kacetl brankář číslo jedna? Ano, stoprocentně.

Má to ale háček. Musíte mu věřit. Jeho historie několikrát jasně ukázala, že nejlepší je ve chvíli, kdy se necítí ohrožený, že bojuje o flek, když ví, že branka je jeho a basta. Aby šel do akce s tím, že bojuje o místo, nebo že sedí pět zápasů pod dekou a pak má v jednom utkání vyletět? Nebude tak silný.

Liberec - Třinec: Opět magická Kacetlova lapačka! 15 sekund před třetí sirénou na ní ztroskotal Najman

Možná potřeboval ještě jednu sezonu v Pardubicích, tu poslední a třetí v řadě, kdy by dokázal výjimečnou věc, dostal tým nahoru. V tu chvíli by se už možná stal respektovanou extraligovou jedničkou. Vzpomenete si ale ještě? Při manažerských, trenérských i hráčských kotrmelcích dostal nového partnera Pavla Kantora. Kacetl měl sice lepší gólmanská čísla, individuálními statistikami byl výš. Jenže s Kantorem tým začal vyhrávat, což bylo hlavní. Dynamo vsadilo na konkurenta, Kacetl od 10. ledna nešel do brány a Pardubice ho pak odkoply. Extraligu s posíleným týmem zachránil Kantor, bývalou jedničku klub odkopnul.

Fér? Určitě ne vzhledem k tomu, co pro klub do té doby odvedl. Ale podle toho se ve sportu neměří. Nicméně je tady ještě jedna zajímavost, která ukazuje, že v pádu na dno Kacetl tak úplně prsty neměl. V prvních 19 zápasech sezony 2019/2020, kdy byl pardubickou jedničkou, dostal jen jednou víc než tři góly a tým z toho vytěžil pouhých šest výher. Pak Dynamo mohutně posílilo a vsadilo na Kantora. Zachránilo by se i s Kacetlem? Když ho dostanete do módu, že ho nezkoušíte, ale věříte mu? Podle mě stoprocentně.

Stejný proces byl vidět i teď v Třinci. V lednu dostával hodně gólů, padaly za něj divné a lehké střely, které extraligový brankář prostě musí mít. Jenže když putoval Jakub Štěpánek na marodku a z něj se stal vládce brankoviště? Zase najel do módu, že nechybuje, nedělá špatná rozhodnutí. Ondřeje Kacetla můžete pořád řadit mezi jednoho z nejpodceňovanějších brankářů ligy. Nezmění na tom nic ani případný titul.

Jak z kategorie vystoupit? On ten scénář zná. Mít silný i příští rok. Pak záleží, jestli si i Třinec uvědomí, co Kacetl potřebuje. Jestli vezme jako risk, že on je jednička a za záda mu nachystá vlčáka, který půjde po jeho místě? Nedopadne to dobře. Jestli ale bude vědět, že se dostane v pohodě do brány na 40-45 zápasů, pak se Ocelářům bohatě vyplatí. A smaže za svým jménem i termín „lepší, než jste čekali“.

