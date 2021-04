Snajpr Růžička má už čtvrtý titul: V play off hrajeme jiný hokej - vítězný!

Převzal mistrovský pohár hned po Petru Vránovi, v záplavě zlatých papírků objel vítězné kolečko. Třinecký kanonýr Martin Růžička slaví s Oceláři už třetí mistrovský titul. Stejně jako Erik Hrňa, trenér Václav Varaďa nebo sportovní ředitel Jan Peterek. Růžička ocenil parádní týmovou práci i návrat parťáka Petra Vrány. „Byli jsme strašně rádi, že se k nám po té tragédii vrátil,“ líčil zkušený útočník. „Ukázal obrovský charakter. Je to skvělý člověk, na klukách bylo vidět, jak pozitivně na ně působil. Nebylo to pro něj jednoduché, ale zvládl to. Jsme rádi, že jsme to i pro něho doválčili, neskutečně nám pomohl.“

Martine, slavíte třetí extraligový titul, jaký to je pocit?

„Čtvrtej (usmívá se, má i zlato se Spartou z roku 2006). Pocity jsou krásné, nepopsatelné. Možná je to i lepší takhle obhájit. Před rokem sice nebylo play off, ale obhájit titul je ještě lepší. A těžší. Jsem rád za kluky, že se to povedlo.“

Co bylo na zlaté cestě nejtěžší?

„Ty brďo, spousta momentů. V play off si musí člověk hrábnout na dno. Nejnáročnější byl asi sedmý zápas s Bolkou, mohlo se tam stát cokoliv. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Ve finále nám hrozně pomohly první dva domácí zápasy, pak už jsem věřil, že to urveme.“

Držel vás brankář Ondřej Kacetl, který ve spolupráci s perfektní týmovou prací do defenzivy uhájil šest rekordních nul. Co říkáte na jeho výkony?

„Neskutečný. Já o něm mluvil už dřív, chytil skvělou formu. Ty brďo, držel nás celé play off. Zavřel to, když jsme to potřebovali.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:0. Oceláři slaví třetí titul, kouč Varaďa dostal krásný dárek k narozeninám

Jakou roli sehrál kapitán Petr Vrána?

„Byli jsme strašně rádi, že se k nám po té tragédii vrátil. Ukázal obrovský charakter. Je to skvělý člověk, na klukách bylo vidět, jak pozitivně na ně působil. Nebylo to pro něj jednoduché, ale zvládl to. Jsme rádi, že jsme to i pro něho doválčili, neskutečně nám pomohl. “

V čem je tým Ocelářů výjimečný, že se třikrát za sebou dostal do finále?

„Každý se podřídil týmu a máme tu hráče, kteří nechtějí prohrávat. A je tu silný týmový duch. Skvělé vedení trenérské, manažerské. Doplňuje se to a Venca (Varaďa) to vede. Týmový duch a v klíčové fázi dokážeme zapnout ještě o level výš. V play off hrajeme jiný hokej. Vítězný. To je na tomhle týmu pěkné.“

Jak velkou motivací pro vás byly narozeniny trenéra Václava Varadi?

„Po minulém vítězství v Liberci říkal, že má další zápas narozeniny. Kluci musíte puk sežrat, říkal nám. Motivace to byla, bude to mít drahé. (usmívá se) Titul a narozky, to se často nestává. Ale největší motivací samozřejmě bylo získat titul. Jsem ohromně šťastný, že to povedlo.“

Třinec - Liberec: Masarykův pohár v rukách Ocelářů!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. Kolmann, 16:02. Lenc, 59:11. Bulíř Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (C), A. Musil, Lenc (A) – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, Šír, D. Špaček – Rychlovský, Pabiška, A. Dlouhý. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Brejcha, Pešek Stadion Návštěva 300 diváků

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE