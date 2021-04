Zklamaný Kváča: Perou se ve mně emoce, hodnocení nechme na později

Po úvodní vysoké výhře Ocelářů se hrály hodně vyrovnané zápasy. Výsledek série 4:1 tomu přitom až tak neodpovídá. „Bohužel, to je hokej, to je sport. Třinec nás porazil čtyřikrát, my je ne. Předvedli skvělý hokej. Celá ta série byla úžasná a já chci pogratulovat Třinci. My se z toho musíme poučit a jít dál, nic jiného nám nezbývá,“ řekl Kváča v on-line rozhovoru s novináři.

Připustil, že to pro něho nebylo po stránce emocí jednoduché. „Určitě to pro mě bylo takové zvláštní. Tohle k tomu ale všechno patří. Jsme profíci a musí se s tím člověk poprat. Celé play off bylo náročné. Já jsem moc rád za to, že jsem dostal šanci to odchytat,“ prohlásil Kváča.

Třinec - Liberec: Domácí kouč Varaďa dostal k pětačtyřicátinám mistrovský pohár

V čem konkrétně byl Třinec lepší? „Nevím. Já si teď přehrávám všechny ty zápasy, co jsem hlavně já mohl udělat líp... Má práce je v brankovišti a v obranném pásmu. Jste ve finále, chcete tam nechat všechno a urvat to. Třinec byl šťastnější a i já jsem udělal spoustu chyb, z nichž se musím poučit. Prostě nás porazili čtyřikrát,“ uvedl Kváča.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, jež převážily misky vah na stranu soupeře, byla hra v přesilovkách. „Nevím. Nevím ani, kolik gólů v přesilovkách padlo. Jsem zklamaný, perou se ve mně emoce. Je třeba se na to podívat s odstupem. Stejně jako na celou sezonu. S odstupem času si na to musíme sednout a zhodnotit ji. Teď mám v sobě hodně emocí a hodně zklamání, musíme to nechat na později,“ řekl Kváča.

I když se na to nechtěl nikdo z Bílých Tygrů vymlouvat, na straně poražených bylo několik velmi zásadních ztrát. Hráčů, s nimiž nemohl kouč Patrik Augusta počítat ze zdravotních, ale i disciplinárních důvodů. „I takové věci k hokeji patří. Mohlo se to stát Třinci, mohlo se to stát Spartě, stalo se to nám. Zranění patří k jakémukoliv sportu. Ti kluci chyběli, ale myslím, že se vztyčenou hlavou jsme je nahradili. Snažili jsme se i za ně nechat tam úplně všechno, ale musíme jít holt dál,“ konstatoval Kváča.

Třinec - Liberec: Petr Vrána mohl slavit přímo na ledě i se synem

Dnes musel být ve střehu od úvodních sekund. Třinec měl dobrý nástup. „Byl to fofr, ale od toho tam jsem: dát šanci klukům vyhrát, to je má práce. Každý zákrok je k tomu důležitý, aby člověk dával tomu týmu šanci vyhrát. To jsem chtěl plnit, bohužel jsem dostal dva góly,“ litoval Kváča.

Proti skvěle pracující defenzivě Třince v čele s brankářem Ondřejem Kacetlem se Severočeši naopak prosadit nedokázali. Stejně jako ve čtvrtém utkání vyšli naprázdno. „My jsme věděli, že Třinec má výborný tým, ale já myslím, že i my jsme ukázali, že máme skvělý tým. Nejsem tu od toho, abych hodnotil soupeře. Z minulé sezony vím, že to jsou skvělí kluci, ale já se soustředím na nás a na sebe, abych co nejlépe odváděl svou práci,“ prohlásil Kváča.

Výborné výkony v jeho podání ale mohou být příslibem do budoucna. „Vždy si přejete, abyste byli podobně úspěšní, ale pak ta sezona přinese jiné věci, i když máte nějakou vizi a někam směřujete. Musíte nějak reagovat a učit se, tak jak se učíte celý život,“ uzavřel Kváča.

SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:0. Oceláři slaví třetí titul, kouč Varaďa dostal krásný dárek k narozeninám

