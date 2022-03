Mueller hraje v Kometě i o smlouvu: Nevím, jestli nabídka Pardubic platí

Brněnská mašina na góly se před play off zadřela. Peter Mueller (33) od 18. ledna do 4. března desetkrát v kuse neskóroval. Minulý pátek v Liberci negativní sérii, jakou nepamatuje, zrušil a na Bílé Tygry bude mít chuť i v předkole. „Těžké období,“ vrátil se k suchým šesti týdnům. I proto neobhájil triumf v základní části extraligy, se zápasovým mankem bral „až“ čtvrté místo.

Maso jako vegan nejí. Nicméně na Bílých Tygrech si chce Američan Peter Mueller v předkole smlsnout. Možná ho čeká poslední play off v dresu Komety. Dobíhá mu smlouva, novou ještě nepodepsal. Jeho přání? „Brno je můj druhý domov. Rád bych tady pokračoval,“ vyznal se ve středu, když přebral do měsíčního užívání vůz Škoda Kodiaq jako vítěz soutěže Náš lídr.

Na rovinu, jsou před vámi poslední dny a týdny v Kometě?

„Uvidíme, co se stane. Brno je můj druhý domov, jsem tady dlouho. Cítím se tu velmi pohodlně, ve městě se mi líbí. Jsem si jistý, že se budeme o mé budoucnosti v klubu bavit. Pokud se dohodneme, budu rád. Upřímně, je těžké o tom mluvit. Můžete mít nějaké přání, ale vidíte, co se děje ve světě.“

Pořád platí nabídka Pardubic?

„Nejsem si jistý. Fakt nevím.“

Jak jste prožíval šňůru deseti utkání, kdy jste nemohl dát gól?

„Vrátil jsem se po nemoci. Moje tělo nebylo v ideálním stavu. Nedostal jsem se zpátky do formy tak rychle, jak bych očekával. Někomu to trvá pár dnů, jinému déle. Je složité udržet si optimální výkonnost od začátku až do konce. Sezona je dlouhá. Ale na tréninku jsem pracoval, aby bylo všechno jako dřív. Posledních deset, dvanáct zápasů byl pro mě boj. Samozřejmě chci zase dávat góly. Teď se všechno maže, startuje play off.“

Vzpomenete si, kdy v kariéře jste tak dlouho střelecky mlčel?

„To si nepamatuju. Hlavně doufám, že už se mi to znovu nestane. (úsměv) Branky od sebe očekávám. Byla to opravdu obtížná doba. Když máte šance a nepadá vám to tam, vznikne problém. Tak jsem se aspoň snažil připravovat příležitosti spoluhráčům. Je frustrující, když se vám nedaří proměnit přesilovku. Ale musíte zůstat pozitivní a pokračovat v práci. Hokej není individuální sport. Je potřeba dělat to nejlepší pro ostatní.“

Jak se těšíte na cestu do Liberce?

„Je dlouhá. (úsměv) Nedávno jsme tam hráli. Vím, je to klišé, už jsem to řekl mnohokrát. Ale prostě platí, že musíme hrát svoji hru. To, co umíme a chceme hrát, je potřeba předvést šedesát minut na ledě. O nic jiného nejde. Liberec jsme v této sezoně třikrát porazili, ale play off je úplně jiný příběh. Na tuhle statistiku se nemůžeme spoléhat. Soupeř bude hladový nás porazit a taky už hodil za hlavu to, co se stalo v dlouhodobé části. Musíme vydat ze sebe to nejlepší.“

Kometa jde do play off až z desátého místa. Špatné, co?

„S tím samozřejmě nemůže být nikdo v klubu spokojený. Ztrácely jsme zbytečně body. Měli jsme na to, abychom skončili mezi první pětkou.“

Peníze jsou fuč, výzva pro Pardubice? Finance na provoz, které měla Kometa uložené v ruské Sberbank a nyní se k nim nemůže dostat, můžou mít přímý vliv i na budoucnost Petera Muellera. Miliony (možná desítky milionů korun) jsou v tuhle chvíli fuč a lukrativní nabídka, kterou boss Libor Zábranský nedávno předložil americkému snajprovi, možná už není aktuální. Brno přitom má o dohodu eminentní zájem, stávající kontrakt hodlalo ještě navýšit. „Z Muellera by se stal nejlépe placený hráč v extralize,“ uvedl zdroj Sportu. Produktivní útočník podepisuje smlouvu vždy na osm měsíců, čtvrt roku tráví doma v zámoří. „Kauza“ Sberbank však může mít na ekonomiku klubu fatální dopad. „Musíme zakládat účty jinde a čekat, co se bude dít,“ uvedl Zábranský. O eso Komety podle informací Sportu obnovily zájem Pardubice, které chtějí nejpozději v příštím ročníku tvrdě útočit na titul. Ačkoliv se v předstihu dohodly na prodloužení spolupráce s tahounem Anthonym Camarou, boss Petr Dědek by měl rád v týmu i Muellera. V ruské bance si prý peníze neuložil.

Mountfield HK - Kometa: Kanonýr Mueller z ostrého úhlu překonal Lukeše, 2:2

