Olomoučtí Ostraváci: 200 km, play off doma. Mora i tak přespí vedle haly

Dřív se jim říkalo Kometa B, protože z Ronda v jednu dobu prchalo na Hanou hodně chlapíků. Teď by se olomoučtí hokejisté dali označit za ostravskou jednotku v moravském terénu. Hned devět jich totiž působilo ve Vítkovicích, které se budou snažit v předkole play off vyřadit. Většina z nich navíc ve třetím největším městě republiky žije.

Dlouhodobě jsou to mače s nábojem, na vzájemné zápasy chodí víc lidí než na jiné soupeře. Už jen díky tomu, že vzdálenost mezi Olomoucí a Ostravou je sto kilometrů. Pohodová hodinka cesty autem. Sektory fanoušků hostí bývají zaplněné, atmosféra nadprůměrná.

Pro Moru jsou víc snad jen duely s Kometou a Zlínem (nejdříve zase za rok), pro Vítkovice samozřejmě ocelářské derby s Třincem. Pak již jsou ale v hierarchii právě souboje „kohoutů“ s Riderou. Pikantnost dodává soukromá vazba Hanáků na třísettisícovou metropoli.

„Ale já myslím, že to už takovou roli nehraje,“ usmívá se kouč Zdeněk Moták, který v ostravské části Hrabůvka žije a každý den tráví na dálnici.

Platí to i pro trenéra gólmanů Martina Faltera či útočníky Rostislava Olesze, Lukáše Klimka, Petra Strapáče a Lukáše Kucseru. Občas přespí v Olomouci, ale doma jsou v Ostravě. Nebo v jejím okolí, abychom byli úplně přesní.

Ráno sednou za volant a jedou. Tak aby stíhali tréninky, které na starém zimáku obvykle začínají v deset dopoledne. Třeba pro Motáka žádný problém, protože sedmapadesátiletý stratég se budí už kolem čtvrté ranní. Hlava pracuje, přemýšlí, dlouhý spánek nedovolí. V play off obzvlášť.

„Je fajn, že je to takhle blízko,“ kvituje Vítkovice jako soupeře pro předkolo i nejlepší hráč extraligy David Krejčí, jenž je známý tím, že štreky v autobuse mu nedělají dobře.

Z NHL je zvyklý na jiný komfort, několikahodinové plahočení do Liberce či Plzně, což taky reálně do posledních chvil hrozilo? Nejen pro Krejčího nic moc, zlatá Ostravar Aréna.

Na druhou stranu, nikdo nechce nic podcenit. Nečekejte, že by Mora po pátečním utkání vyrazila busem a v sobotu po obědě mířila zpátky. Jde o hodně, uspořit pár tisíc by se nyní nevyplatilo. Každá ušetřená síla a minuta a regenerace navíc může být znát. Proto samozřejmě Olomoučtí přespí, zvlášť když Vítkovice díky sousednímu hotelu nabízejí parádní komfort. Jak pro hokejisty, tak pro fotbalisty, protože hned naproti hraje na zrekonstruovaném stadionu domácí zápasy Baník. Díky poloze má Clarion už několik let o hosty pravidelně postaráno.

Otázkou akorát je, v jakém rozpoložení a náladě půjdou Moták a spol. v sobotu na snídani. Páteční večer napoví.

PŮSOBILI VE VÍTKOVICÍCH Zdeněk Moták (hlavní trenér)

Martin Falter (trenér brankářů)

Tomáš Černý (obránce)

Jiří Ondrušek (obránce)

Lukáš Klimek (útočník)

Petr Kolouch (útočník)

Lukáš Kucsera (útočník)

Rostislav Olesz (útočník)

Petr Strapáč (útočník)

