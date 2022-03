Šéf Komety chce titul, řeší Muellera i peníze v ruské bance. O co přijde?

Kometa ve spolupráci se svazem pomáhá desítkám mladých hokejistů z Ukrajiny a jejich rodinám. Zajistila jim ubytování v penzionu na Pálavě, poskytla sportovní zázemí. Sama by ale teď potřebovala helfnout. Na účtech ruské Sberbank jí zůstaly viset miliony. Důvod k panice? „Není to nic, co by mělo ohrozit činnost Komety jako takové. Hráčů se to nedotkne,“ tvrdí majitel klubu Libor Zábranský před startem předkola s Libercem.

Zatím to všichni berou s humorem. Když měl brněnský boss Libor Zábranský odpovědět na otázku, jestli v posledních dnech strávil víc dnů v bance než u týmu, reagoval pohotově: „Jako s punčochou?“ usmál se.

Je fakt, že Kometa se nemůže dostat k nemalým částkám, které má uložené v ruské bance. Ty měly sloužit zejména k provozu mateřských škol, základní školy a restaurací, které má brněnský klub pod správou. „Na tyhle aktivity to má největší dopad,“ sdělil Zábranský. „Musím to vyřešit a věřím, že i vyřeším. Víc bych to nekomentoval,“ uzavřel za sebe téma.

Problém to každopádně je. A velký. Hlavně vůbec není jisté, jestli klub peníze někdy dostane v plné výši zpátky. „Spíš bych řekl, že ne,“ nastínil Sportu jeden z bankovních expertů. „Každopádně se to potáhne dlouho. Rok minimálně, možná několik let. Bude určen insolvenční správce, který v tom začne dělat pořádek. Co zbude, to si klienti rozdělí,“ dodal.

Z Komerční banky, která vzala část závazků Sberbank na sebe, může Kometa vytáhnout v rámci pojištění maximálně 100 000 eur (zhruba 2,5 milionu korun). „Když budou v Brně šikovní, může se povést ještě jednou tolik,“ informoval expert. Suma, kterou má Kometa na účtech, je nicméně podle všeho vyšší.

Hráči se o situaci logicky baví. Pocit nejistoty je však údajně nedeptá. „Je to na vedení. To je jeho starost. Budu se o to zajímat, až když peníze nepřijdou,“ zasmál se kapitán mužstva Martin Zaťovič. „Věřím šéfovi (Liborovi Zábranskému), který ví, co dělá. Žádná panika zatím nevznikla. Jsme v klidu, soustředíme se na hokej,“ ujistil před dvojzápasem v Liberci.

Brno do něj půjde téměř v plné síle. Na marodce zůstávají pouze brankář Jakub Sedláček a obránce Michal Gulaši. „Guli bude strašně chybět,“ povzdechl si Zábranský. Sedláček se bude nahrazovat lépe, k dispozici je silné duo Čiliak-Tomek.

„Cíl je titul,“ zopakoval i letos boss. Desátému místu v základní části navzdory. „Tak nízko Kometa být nemůže,“ shrnul předchozí výsledky, které už uložil do archivu. „Všechno se maže. Jdeme bojovat a postoupit. Bude to dlouhé a na krev,“ vzhlížel Zaťovič k play off.

Liberec si pro předkolo přál. Když to Zábranský slyšel, jen zakoulel očima. Jen nic nezakřiknout. „Nebojím se to říct,“ stál si člen první lajny za svým. Přitom vůbec nejde o to, že by bral Bílé Tygry jako soupeře, přes něhož Kometa přejde s prstem v nose. „Je to fakt kvalitní mančaft, bude to dobrý hokej a těžká šichta. Takové zápasy se mi líbí. Myslím, že bude všude vyprodáno. Bude to super série. Je lepší, že začínáme venku. Když jednou vyhrajeme, stačí to pak doma potvrdit,“ poznamenal Zaťovič.

Souběžně s vyvrcholením ročníku probíhají rokování o podobě kádru na další sezonu. Klub potvrdil eminentní zájem o prodloužení spolupráce s Peterem Muellerem. „Jednám s jeho zástupcem a věřím, že se dohodneme,“ řekl Zábranský. Americký útočník působí na jihu Moravy už od roku 2018. „Rád bych zůstal, Brno je můj druhý domov. Cítím se tady velmi pohodlně,“ přiznal třiatřicetiletý Mueller, nejproduktivnější hráč týmu.

