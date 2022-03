Předkolo ONLINE: Liberec vede 4:3 nad Kometou, drama pro Vítkovice

Závěrečná fáze sezony hokejové extraligy startuje! Generali Česká play off se rozjíždí prvními zápasy předkola. Plzeň vybojovala v souboji s Mladou Boleslaví úvodní bod po vítězství 3:2 v prodloužení. Vítkovice v nervy drásající a pořádně dramatické bitvě s Olomoucí zvítězily 4:3p. Pardubice vstoupily do předkola výhrou 3:2 nad Karlovými Vary. Na závěr se od 19.00 pouští do zajímavé série Liberec proti brněnské Kometě. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.