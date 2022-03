Hruška po úvodní dramatické bitvě v předkole: Přežili jsme vlastní smrt

Mezi Vítkovicemi a Olomoucí to byla hned na úvod předkola Generali Česká play off pořádně emotivní houpačka (4:3p). Dvě vlastní branky Olomouce, neuznaná branka olomouckého Jana Bambuly v prodloužení po trenérské výzvě, na kterou neměli mít podle pravidel Ostravané nárok. Což zaskočilo i oba trenéry. Vítkovice v prodloužení zápas urvaly, vedou 1:0 a v sobotu hrají opět doma (17:00). „Přežili jsme vlastní smrt,“ komentoval vítkovický Jan Hruška, autor dvou branek.

V kalendářním roce 2022 nedal v extralize nikdo víc branek. Jan Hruška (36) jich nasázel už čtrnáct. Díky dvěma trefám v předkole utekl i Filipovi Chlapíkovi ze Sparty, který se ve stejném období trefil dvanáctkrát. „Šlape mi na paty, jo?“ usmíval se Hruška. „Můžu být jenom rád, že se to zlomilo na správnou stranu. Snad to bude pokračovat a Chlapík zůstane za mnou.“

Hned první zápas s Olomoucí byla pořádně emotivní houpačka, souhlasíte?

„Ano, bylo to nahoru dolů, těžké na hlavu, na fyzičku. První zápas, hned do prodloužení, ale se šťastným koncem. O to lepší pro nás.“

Co se vám honilo hlavou, když jste v 65. minutě v prodloužení inkasovali od Jana Bambuly?

„Bezmoc. Loni se to otočilo proti nám, letos nám to pomohlo. Tyhle trenérské výzvy, je to holt pravidlo. Se štěstím pro nás, díky tomu máme bod.“

Vy jste věřil, že trenérská výzva může být úspěšná? Že byl David Krejčí v brankovišti?

„Já tu situaci vůbec neviděl, pro mě to bylo úplně do tmy. Vůbec jsem nevěděl, co se bude dít. Ale vzhledem k tomu, že to řešili asi dvacet minut... To už je tam myšlenek hodně, ale ovlivnit se to nedá, takže to bylo jen čekání na verdikt.“

Hodně vítkovických fanoušků po Bambulově brance ještě před výzvou odešlo, takže pak vaše vítězství ani nevidělo. Všimnul jste si?

„Bylo toho fakt hodně, semlelo se toho dost. Jestli odešli, tak se nedivím. Patnáct minut se něco řešilo, těžko mohl někdo vědět, že se bude ještě pokračovat.“

Vítkovice - Olomouc: Mora už se radovala z výhry, rozhodčí ale branku neuznali

Pro Olomouc bylo asi těžší se v tu chvíli koncentrovat dál na prodloužení, jak jste to vnímal vy?

„Nevím jak oni, ale určitě to nebude nic příjemného. My přežili svoji smrt. Ani nevím, jak to popsat. Neuznal se gól, bylo ještě deset minut prodloužení a bylo třeba se soustředit dál.“

Davida Krejčího hlídal drtivou většinu zápasu Samuel Bitten a vedl si velmi slušně. Jaké to je, hrát proti Krejčímu v play off?

„Já nevím, já proti němu nehrál. (usměje se) David je specifický, těžce nadstandardní hráč, ubránit takového hráče není sranda. Pár let se o to pokoušeli i v Americe a myslím, že jim to moc nešlo. Samovi patří velký dík. Když s ním byl na ledě, a byl s ním často, tak mu to dokázal znepříjemnit a odvedl, co jsme od něj chtěli. Na druhou stranu, Krejča měl stejně 1+1. Je potřeba si na něj dát ještě větší pozor.“

Vy jste se trefil dvakrát. Od začátku ledna jste nasázel už 14 gólů, o dva víc než Filip Chlapík. Přitom to není tak dávno, co jste zvedal ruce k nebi a říkal, že je pro vás každý gól svátek. Kde se to ve vás vzalo?

„Co se zlomilo? Asi hlava. Netřeba to zakřiknout, ale někdy se puky odráží, někdy ne. Můžu být jenom rád, že se to zlomilo na správnou stranu. Snad to bude pokračovat a Chlapík zůstane za mnou.“ (usmívá se)

Obránce Lukáš Kovář měl po loktu od Lukáše Klimka krvavý šrám, hned ho pěstmi bránil Dominik Lakatoš. Tak to má v play off být?

„Jasně, tak to mělo dopadnout. Za mě zbytečný zákrok, ale zase není potřeba brečet. Kovy dohrál, má nějaký šrám, ale není to nic, co by ho brzdilo. Jde se dál. A že se za něj Laky postavil, to jen ukázalo, že tým stojí při sobě. Ať je to, kdo je to. Dobře pro všechny.“

