Z porodnice na led, Stránský přijel 15 minut před zápasem. Čeho lituje?

Mladoboleslavský útočník Jan Stránský měl perný den. Napřed jel za manželkou, která v pražském Podolí přivedla na svět dceru. A z porodnice vyrazil rovnou na led. „Poslední dvě noci jsem moc nespal, manželka tam byla dva dny. Ráno jsem nešel na rozbruslení, na led jsem šel s dětmi, protože v půl desáté jsem měl být v porodnici. Ve čtvrt na čtyři odpoledne jsem vyrážel do Plzně a přijel ve tři čtvrtě na pět. Měl jsem čtvrt hodiny na převlečení a rovnou vystřelil na úvodní buly,“ líčil 31letý útočník.

Celou cestu z Prahy měl plnou hlavu. „Je to euforie, nejhezčí den v životě. Fanoušci vás do toho pak vtáhnou, ale samozřejmě jsem na ně myslel. Myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. Jen mě pak mrzelo, že jsem si po gólu nevzal kotouč, napsal bych tam jméno s datem. Něco vymyslím. V tu chvíli mě to ale nenapadlo,“ zalitoval.

Z dorážky obstaral první gól zápasu, taky se u branky pošťouchal a musel na trestnou lavici. Velkou šanci měl ještě v prodloužení. Kdyby dal, mohl být ještě šťastnější. Mohlo to skončit naopak. Takhle mají první skalp Indiáni. A z okřídlených šípů na dresech obou týmů se smál ten plzeňský. „Kdybych ten kotouč zvedl, pravděpodobně by to byl gól,“ vracel se Stránský, jenž ze západočeského města pochází.

Bruslaři prohráli nejtěsnějším výsledkem, v prodloužení. „Musíme zlepšit koncovku a nebýt vylučovaní. Ale byl to pěkný zápas. Kdybychom přijeli a dostali 0:6, odcházeli bychom se sklopenou hlavou a oklepali se, co s námi příště udělají. Ondra Najman jel v prodloužení sám na bránu, myslím, že ten blafák mohl proměnit a mohlo to být jinak, pak jsem měl já tutovou šanci. Ale v částech utkání jsme byli lepším týmem, měli víc střeleckých pokusů. Plzeň byla bohužel tentokrát úspěšnější, dala tři branky,“ dodal Stránský.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 3:2p. Čerešňák v prodloužení trefil první bod

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:40. M. Lang, 26:32. Graňák, 69:01. Čerešňák Hosté: 09:22. J. Stránský, 26:04. Kelemen Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Kremláček, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Malát, G. Thorell, Adamec. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Pavel Pýcha – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Šír, Lacina – Zíka, Šimánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3379 diváků