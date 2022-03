Kotalova frajeřina nakopla Boleslav. Ani nevím, jak mě to napadlo, řekl

Byla to od něj docela frajeřina. Plzeňský Tomáš Mertl usedl ve 33. minutě potřetí v zápase na trestnou lavici. Trenéři Mladé Boleslavi prohodili beky, místo Martina Ševce šel na led Alex Lintuniemi. Vyplatilo se. Po jeho nástřelu se puku zmocnil před brankou Jakub Kotala a troufale ho mezi vlastníma nohama poslal do odkryté části. „Ani nevím, jak mě to napadlo. Hlavně, že padl gól,“ usmíval se. Touhle trefou na 2:1 zavelel k obratu. Bruslaři do té doby nevyužili pět přesilovek, včetně krátké výhody pět na tři. První třetinu jim nešly nohy, potom jako by se jim v nohách rozproudila nová míza. A ten gól strašně pomohl. Nakonec výsledek otočili a série se přesouvá k dalším dvěma zápasům za vyrovnaného stavu.

Při gólu jste předvedl docela troufalost. Věděl jste, co provedete, nebo to přišlo samo, že jste vsunul hokejku mezi nohy?

„Bylo to spontánní. Párkrát jsem tohle zkoušel na tréninku. Ani nevím, jak mě to napadlo. Byl z toho však gól a jsem rád.“

Stejnou věc jste pak zkoušel ještě jednou v přesilovce…

„To už jsem byl možná zbytečně namlsaný a chtěl to udělat znovu. Ale v pohodě. Aspoň, že jsem dal aspoň ten jeden gól.“

Čím to bylo, že se vám podařilo skóre obrátit? V první třetině vás Plzeň mačkala, co jste si řekli o přestávce v kabině?

„I když to bylo 0:2, pořád jsme věřili, že můžeme zápas otočit. A zadařilo se. Byla tam obrovská bojovnost po celou dobu. V prvním utkání nám to těsně uteklo. Chtěli jsme si za tím opravdu zase jít, celých šedesát minut.“

Jak velká vzpruha pro psychiku může takový obrat být?

„Teď je velká určitě. Ale musíme si uvědomit, že v pondělí se začíná zase od nuly. Musíme do toho jít zase stejně pokorně jako dosud.“

Projeví se výhoda domácícho prostředí?

„Doufám, že ano. Zdálo se mi, že poslední dobou jsme doma hráli líp, než venku. Takže snad ano.“

Zápas nebyl tak upjatý jako ten první, hrálo se víc otevřeně. Plzeň na vás v první třetině nastoupila, pak jste se vzpamatovali. Bylo to hodně jiné, než první duel?

„Hodně to ovlivnily fauly, bylo hodně vyloučení. Přelévalo se to z jedné strany na druhou. Jsme rádi, že jsme byli trpělivější a chytřejší.“

Nicméně dvakrát jste se vyloučením připravili o přesilovku, včetně hry pět na tři…

„Teď jsem řekl, že jsme měli být chytřejší, ale tohle byla obrovská hloupost. Na takové věci si musíme dávat pozor, protože v pět na tři bychom měli dát gól, a pokud se necháme vyloučit, může nás to ještě stát výsledek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:56. Mertl, 12:10. Mertl Hosté: 33:09. Kotala, 52:45. Jan Eberle, 55:37. Kelemen Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Kremláček, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Pavel Pýcha – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Pešina, Pilný – Gerát, Ganger Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3617 diváků

