Tygří euforie! Rozjel ji Klepiš, druhý obrat dokonal nečekaný střelec

Jsou chvíle, které určí průběh celé série a do velké míry rozhodnou o jejím vítězi. Může to být cokoliv. Parádní gólmanský zákrok, trenérský tah, obrat skóre, nebo třeba nádherně vymetený roh branky střelou z první. Pro to poslední se rozhodl Jakub Klepiš, když 17 sekund před koncem srovnal skóre druhého předkola s Kometou a poslal zápas do prodloužení, které Liberec ovládl a vyhrál 3:2. Na Moravu tak pojede s možností ukončit celou sérii.

Do Česka dorazilo jaro. A v Liberci si dali zvlášť záležet na tom, aby ho řádně přivítali. Fantastická kulisa v ochozech, dech beroucí závěr a výhra domácích. Ano, tohle je play off ve své nejhezčí formě. „Dnes se to povedlo,“ pousmál se trenér Liberce Patrik Augusta. Jeho parta doslova vydřela druhou výhru po sobě a v pondělí bude útočit na postup do čtvrtfinále.

Zaplněná hala bouřila poprvé ještě před úvodním vhazováním, to když Lukáš Derner dostal památeční dres s číslovkou 900, který má symbolizovat počet utkání, které v kariéře v nejvyšší soutěži odehrál. „Tomu se sluší jen smeknout, to je neuvěřitelná porce utkání,“ řekl Augusta. Nutno dodat, že Derner by si pravděpodobně na zápas pamatoval i bez tohoto ocenění.

Ještě 17 sekund před koncem Kometa držela vedení 2:1 a odrážela jeden útok Liberce za druhým. V zoufalé snaze o zázrak napřáhl Jakub Klepiš a ranou z první zařídil pokračování dramatu. V tu chvíli vybuchl obrovský gejzír nadšení, jak na ledě, tak v hale. Hokejisté Brna na střídačce jen smutně svěsili hlavy. „Sledoval jsem to samozřejmě ze střídačky. Já klukům vždycky věřím, když tam sedím, že ten gól dají. Vždycky si sednu na střídačku a nekoukám se na led a prostě věřím,“ popisoval klíčovou chvíli brankář domácích Petr Kváča.

Liberec - Kometa: Klepiš poslal druhý zápas v sérii do prodloužení, 2:2

„Měli jsme to dobře rozehrané, podali jsme dobrý výkon. Měli jsme na to, abychom vyhráli. Ale v závěru třetí třetiny jsme sehráli špatně buly, nedodrželi jsme pokyny a ztratili puk na zadním mantinelu. Soupeř to pak prostřelil. To jsou detaily, které tyhle vyrovnané utkání zkrátka rozhodují,“ smutnil trenér Komety Jiří Kalous.

Z hlediska vyrovnanosti utkání má naprostou pravdu. A nejen ve druhém duelu. Obě utkání byly obrovské bitvy, kdy slova o malých detailech, které rozhodují, nejsou pouhé fráze. Protože zatímco detail pomohl Kometě ve třetí části, kdy ve skrumáži před brankou vyšťoural kotouč Peter Mueller a svým druhým gólem v zápase zajistil týmu vedení, to samé se opakovalo ve čtvrté minutě prodloužení. Pouze na druhé straně.

„Já jsem hlavně rád, že mi to konečně už doma padlo a navíc v takhle důležitý moment. Užil jsem si to nesmírně. Jsem za to hrozně vděčný, že jsem konečně dal fanouškům důvod, aby zakřičeli mé jméno,“ okomentoval rozhodující branku střelec Martin Faško-Rudáš, který se trefil poprvé v sezoně na domácím ledě. I on se v nepřehledné situaci dostal k dorážce a překonal jinak výtečně chytajícího Mateje Tomka, který nahradil v brance Marka Čiliaka. „Přitom jsem do toho jen bouchnul,“ smál se slovenský mladík.

Jeho bouchnutí zajistilo, že přestože se oba celky rvou o každý centimetr ledu, už v pondělí může být Liberec ve čtvrtfinále. „Ale bude to nesmírně těžké. Když vidím sílu Komety, nečeká nás nic snadného. Je to podobné, jako v sezoně. Také je to o gól, je to těšné. Ale Kometa je ještě silnější, než byla v základní části, uzdravili se jí hráči. I proto si tolik cením těchto dvou výher,“ uzavřel rozhovor Augusta.

SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno 3:2p. Tygři jsou zápas od postupu do čtvrtfinále

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE