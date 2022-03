Bambula válí a „obírá“ kouče. Stojí mě to dost, ale nevadí, směje se Moták

V ostré sérii Vítkovic s Olomoucí nekompromisně zahodil roli smolaře a ukazuje šikovnost, zarputilost i hokejový talent. Jedenadvacetiletý útočník Jan Bambula z Olomouce sice v prvním předkole Generali play off Tipsort extraligy přišel o vítězný gól v prodloužení i distancovaného parťáka z útoku Lukáše Klimka, ale v odvetě ho byl znovu plný led. Na druhý pokus si připsal první gól kariéry ve vyřazovacích bojích a dál úspěšně „tahá“ peníze z trenéra Zdeňka Motáka. „Máme spolu takovou malou sázku a stojí mě to dost,“ usmívá se kouč.

V prosinci oslavil dvacáté první narozeniny, ale nepřehlédnete ho. Šikovný útočník Jan Bambula jde každým zápasem nahoru. Ukazuje to i v dramatické sérii s Vítkovicemi, která je po dvou bitvách v Ostravě nerozhodná 1:1 (4:3p, 1:3). Nebýt úspěšné trenérské výzvy z prvního duelu v prodloužení, odváželi si Kohouti z Ostravy dvě výhry. Právě Bambula byl hodně vidět.

„Honza dostal v loňské i této sezoně dost času na ledě a udělal obrovský progres,“ přitakal olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Vážil si toho a váží, podává výborné výkony. My spolu máme takovou malou sázku a pořád prohrávám. Rád budu prohrávat dál.“

O co konkrétně jde? Trenér se s Bambulou před sezonou vsadil o počet nastřílených branek. Neuvedl přesné číslo, nicméně sázku po základní části prohrál. „Vsadili jsme se, že ten počet gólů nedá,“ líčil s úsměvem Moták. „Dal je. Sázku teď zvyšujeme o každý další gól a násobí se to. Stojí mě to dost peněz, ale nevadí.“

Bambula v základní části odehrál 45 zápasů a trefil se sedmkrát. K tomu přidal 6 gólových asistencí. V minulé sezoně měl z 52 zápasů bilanci 2+7. Z úvodních dvou zápasů předkola v Ostravě má dva body (1+1). Branky přitom mohl mít už dvě. Jenže jeho parádní sólo a přesná střela do růžku v prodloužení prvního duelu se nepočítají, gólová rána se dodatečně mazala. Po trenérské výzvě sudí vítěznou branku neuznali, David Krejčí byl v brankovišti.

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 4:3p. Obrat se nekonal, rozhodl Kalus

„Byl jsem moc rád za první gól v play off, ale bohužel,“ krčil Bambula rameny po první bitvě. „Musím si počkat, věřím, že nějaký přijde. Snad hned zítra a vyhrajeme,“ pravil po pátečním duelu. Přání se mu splnilo do puntíku. Premiérové body oslavil společně s týmovým vítězstvím v sobotu.

„Hned po prvním zápase jsme si řekli, že nás to nesloží,“ líčil Bambula. „Řekli jsme si, že jdeme dál, že to otočíme a vyhrajeme. Čekali jsme, že série bude vyrovnaná. A přestože jsme první zápas smolně ztratili, tak v něm bylo důležité i to, že jsme se dokázali vrátit ze stavu 0:2 a v poslední minutě i z 2:3. Nic jsme nezabalili. To ukazuje, že máme silný tým, silnou vůli.“

Jan Bambula se narodil a vyrůstal v Havířově, o jeho talentu se dlouho vědělo. Šikovný štírek, který má rychlou kličku i solidní střelu. Extraligové laso mu ovšem nehodil Třinec ani Vítkovice, ale právě Olomouc. Před třemi lety si za Kohouty poprvé zahrál v přípravě.

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 1:3. Hanáci ve druhém zápase srovnali stav série

„Šli jsme do Olomouce s Dominikem Pawliczkem na jeden zápas, ve kterém jsme zaujali,“ popisoval Bambula pro havířovský web. „V průběhu sezony pak byla v Olomouci marodka, tak si mě stáhli (5 zápasů). Zase byli spokojení a po sezoně pak přišla z Olomouce nabídka. Neváhal jsem a podepsal. Nečekal jsem, že bych toho mohl dosáhnout už v osmnácti letech. Super pocit.“

V Olomouci si pochvaluje partu i fanoušky, když se znovu otevřely ochozy. A parťáci pro změnu chválí jeho. „Honza hraje suprově,“ souhlasí zkušený spoluhráč Jan Knotek. „Bruslí mu to, je nebojácný, jen tak dál.“

Ostrá bitva, ve které není nouze o emoce a drobné šarvátky, se přesunuje do Olomouce. A Kohouti si doma věří. „Je to klasika, venku alespoň jednou vyhrát,“ byl s vývojem vcelku spokojený Knotek. „Škoda, že jsme neurvali i první zápas, ale na to už se nemá cenu dívat. Super, bereme jeden bod a budeme chtít sérii urvat doma.“

