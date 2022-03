Vítkovice padly s horečkami, ale musí hrát: Snad dáme dohromady sestavu

Hrát se bude. Žádost Vítkovic o jednodenní posunutí třetího a čtvrtého zápasu předkola Generali play off Tipsport extraligy kvůli vysokým horečkám a viróze v týmu byla vedením soutěže zamítnuta. Na svých webových stránkách to potvrdil vítkovický klub. Platí původní termíny, takže se bude hrát dnes (18) a zítra (19) v Olomouci. Série je nerozhodná 1:1 na zápasy (4:3p, 1:3). Ostravané řeší, v jakém složení do Olomouce vyrazí.

Po dvou úvodních duelech předkola s Olomoucí byli Ostravané v dezolátním stavu. O COVID-19 jít nemá, nicméně hráče trápí horečky. Brankáře Aleše Stezku musela dokonce odvážet záchranka. Klub žádal šéfa soutěže i soupeře o jednodenní odklad třetího a čtvrtého zápasu. Kohouti nesouhlasili, Josef Řezníček štempl na odklad nevydal.

Dalo se to předpokládat, termíny v našlapaném programu prostě nejsou. Případný pátý duel by se hrál v Ostravě ve čtvrtek, čtvrtfinále začíná už v sobotu. „Věříme, že se tým dá do kupy alespoň tak, abychom byli schopní dát dohromady sestavu na zápas,“ reagoval sportovní ředitel vítkovického klubu Roman Šimíček.

Trenér Miloš Holaň prý podobnou situaci nikdy nezažil. Byť tedy pamatuje finálovou sérii se Spartou z roku 1993, kdy Ostravany v Praze skolily obrovské střevní problémy.

„I jeden den odkladu nám mohl významně pomoct, aby se první vlna nemocných dala do pořádku,“ doufal v odložení Holaň. „Přece jen, i když je to velice silná viróza, je to viróza, ne covid nebo něco podobného. To je většinou otázka dvou, tří dnů. Uvidíme, co bude dál. Pořád cítím z hráčů odhodlání hrát a bojovat, nevzdávat se. Budeme bojovat dál.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 4:3p. Obrat se nekonal, rozhodl Kalus

