Koch dostal stop na tři zápasy. Trest i pro Vlacha, Mertla a Kousala

Jako by se toho na Vítkovice nevalilo už tak dost. Kromě virózy, která v průběhu předkola Generali play off Tipsport extraligy s Olomoucí (4:3p a 1:3) skolila takřka celý tým, dostal tři zápasy stopku od Disciplinární komise obránce Patrik Koch. Potrestaný byl za ostrý nájezd do Silvestra Kuska z druhého duelu. Dnes (18) i zítra (19) v Olomouci si musí Ostravané poradit bez Kocha. Jednozápasové tresty udělila DK útočníkům Tomáši Mertlovi, Pavlu Kousalovi a Jaroslavu Vlachovi.