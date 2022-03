SESTŘIHY: Kometa odvrátila konec. Pardubice jsou ve čtvrtfinále

Mladá Boleslav porazila Plzeň a je krok od čtvrtfinále

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve třetím zápase předkola play off extraligy Plzeň 5:3 a v úterý mohou slavit postup do čtvrtfinále. Hosté sice dokázali otočit vývoj utkání z 0:2 na 3:2, ale v poslední pětiminutovce třikrát inkasovali a v sérii hrané na tři výhry prohrávají 1:2. Dvěma góly se na výhře Bruslařů podíleli Matyáš Kantner a Miloš Kelemen.

Oba týmy se dnes musely obejít bez potrestaných hráčů, domácím chyběl útočník Kousal, hostům Mertl.

Od počátku byl duel plný osobních soubojů a dohrávání. Domácí se dostali do vedení v sedmé minutě, kdy využil Kaňákova zaváhání před brankou Eberle a nadvakrát otevřel skóre. Vzápětí mohl přidat druhý gól Kelemen, Plzeňští ale měli štěstí a Pavlát po svém zaváhání podruhé neinkasoval.

Hosté mohli vyrovnat pří následném Ševcově vyloučení, Krošelje ale překonat nedokázali. Ve 14. minutě se neprosadil ani Kodýtek, jenž se individuálně dostal až před slovinského brankáře, vyrovnat ale nedokázal.

Bruslaři poté nevyužili tři přesilové hry, ve 27. minutě ale své vedení zvýšili. Zblokovanou Šťastného střelu vrátil za Pavláta útočník Kantner, který přišel do Mladé Boleslavi v průběhu sezony právě z Plzně. Hosté ale ještě ve druhé třetině snížili, když využil zmatky v obranném pásmu Středočechů Thorell a překonal ležícího Krošelje.

Ve 39. minutě nebezpečně vystřelil Pýcha, jeho pokus však těsně minul levou tyčku plzeňské branky. Na začátku třetí části překonal Pavláta Šťastný, rozhodčí Šír ale gól neuznal pro Flynnovo postavení v brankovišti.

Domácí následně nevyužili další dvě přesilovky a v 50. minutě v oslabení sami inkasovali. O vyrovnání se postaral Bulíř. A ze strany Plzně to nebylo vše. Sedm minut před koncem se trefil přesně pod horní tyč Lang a otočil vývoj zápasu ve prospěch hostů.

Mladá Boleslav ale dokázala na branky soupeře odpovědět. V 56. minutě vyrovnal Kelemen, jehož zblokovaná střela zapadla za záda Pavláta a o 63 sekund později se podruhé v zápase prosadil Kantner. Hosté se pokusili vyrovnat v power play, inkasovali však popáté.

Ohlasy trenérů:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Byl to vyrovnaný zápas. Bojovný. Obrovské nasazení z obou stran, hráči tam nechali všechno. My jsme byli v závěru šťastnější. Vedli jsme 2:0, pak prohrávali 2:3 a ve třetí třetině to nebylo nic příjemného, protože Plzeň překlopila zápas na svou stranu, ale do závěru jsme dali všechno a byli jsme šťastnější.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Odehráli jsme dobrou první třetinu, bruslili jsme, byli jsme aktivní, v závěru nás ale zabrzdila tři vyloučení. Šest minut v oslabení. Tím jsme soupeři dovolili se zvednout. Nezbývá mi, než konstatovat, že jsme odehráli dobré utkání se špatným koncem. Situace před vyrovnávacím gólem se jen tak nevidí, poté jsme zbytečně propadli ve středním pásmu a tím jsme zápas ztratili.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 5:3. Bruslaři vítězství od postupu. Dvakrát se trefili Kantner s Kelemenem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. Jan Eberle, 26:08. Kantner, 55:19. Kelemen, 56:22. Kantner, 59:12. Kelemen Hosté: 33:56. G. Thorell, 49:52. Bulíř, 53:00. M. Lang Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, Jan Eberle – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Malák – M. Lang, Kodýtek (A), Dzierkals – Suchý, Bulíř, Schleiss (A) – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek – Malát, F. Přikryl, Dvořák. Rozhodčí Šír, Lacina – Komárek, Hynek Stadion Návštěva 2983 diváků

Krejčí v závěru rozhodl o výhře Olomouce

Hokejisté Olomouce porazili ve třetím utkání série předkola play off extraligy Vítkovice 3:2 a ujali se vedení 2:1 na zápasy. Ostravané v průběhu duelu dvakrát vyrovnali, ale na rozhodující gól hvězdného útočníka Davida Krejčího z poloviny 58. minuty už odpovědět nedokázali. O postupu do čtvrtfinále mohou Olomoučtí rozhodnout v úterý, kdy je opět na jejich ledě na programu čtvrtý duel.

Hosté nastoupili do zápasu oproti zprávám o velmi nepříznivém zdravotním stavu týmu, kvůli němuž žádali neúspěšně o odklad alespoň o den, v poměrně silné sestavě, přesto postrádali například Poláka, Kocha, Marosze nebo Bukartse.

Domácí sice vstoupili do utkání aktivně, ale do první šance se dostali až v osmé minutě. Hned ji však využili ke vstřelení první branky: po Krejčího nahrávce zpoza branky prostřelil Stezku Navrátil. Poté převzali iniciativu hosté a brzy srovnat mohl Lindberg, jenže Konrádovu branku zblízka přestřelil.

V zajímavé příležitosti se poté ocitl hostující Hruška, ale bekhendem trefil jen boční síť. Neprosadil se ani Bondra, jehož teč Prčíkova nahození zamířila nad branku. Také závěr první třetiny patřil Vítkovicím, strážce domácí branky Konrád však za svá záda žádný puk nepustil.

Stejně jako v první třetině se do první šance druhé části dostali domácí, Káňa však tentokrát Stezku z dobré příležitosti zblízka nepřekonal. Výborný zákrok pak hostující brankář předvedl také proti pokusu Koloucha z mezikruží. Dobrou příležitost ke skórování si vytvořil i hostující obránce Pedan, jenže při snaze o bekhendové zakončení trefil boční síť Konrádovy branky.

Po chybné rozehrávce olomouckého obránce Rašnera pálil z dobré pozice Fridrich a rozezvučel tyč domácí branky. V následné přesilové hře už Vítkovičtí srovnali, když za Konráda propadlo zacloněné nahození Solovjova od modré čáry. Jenže po minutě a půl byla Olomouc znovu ve vedení, když vyraženou střelu Dujsíka dorazil za brankovou čáru Kunc. Před koncem druhé třetiny se dostal do samostatného úniku Flick, ale Konrád proti kanadskému útočníkovi úspěšně zasáhl.

Hostům vyšel vstup do třetí třetiny a několikrát nebezpečně prověřili Konráda, který však pokaždé obstál. Když už byl olomoucký brankář překonán, stálo při domácích štěstí jako při střele Stehlíka a teči Lakatoše, která zamířila jen do tyče. S odpovědí poté přispěchali domácí, vítkovický brankář Stezka Knotkovo usměrnění nahrávky od Bambuly zachytil na poslední chvíli mezi betony.

Sedm a půl minuty před koncem základní hrací doby hosté podruhé v zápase srovnali. Tentokrát se střelou od modré čáry prosadil obránce Plášil, Konrád měl stejně jako při první inkasované brance zacloněný výhled. Olomouc poté dostala výhodu přesilové hry, následně i početní výhody pěti proti třem a dokázala ji bleskově zužitkovat. Rozhodující trefu utkání si nakonec tvrdou střelou z mezikruží připsal v čase 57:26 Krejčí.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Moták (trenér Olomouce): „Nehráli jsme úplně dobrý zápas. Jako bychom se něčeho báli, ale nevím úplně čeho. Byly tam bojovnost a nasazení, ale to k tomu samozřejmě patří. Chyběla nám hokejovost, dobré založení a zakončení útoku. Hráli jsme pod určitým tlakem. Nicméně si velice vážím toho, že chlapci bojovali až na dřeň a že jsme ten další bod přidali. Pro nás to je skvělá zpráva a zítra se budeme znovu snažit bojovat na maximum.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Dnes to bylo velice dobré bojovné utkání, krásný play off zápas. Olomouc šla do vedení, což určitě chtěli. My jsme se na to připravovali, včetně tlaku od obecenstva. Nám se sice dvakrát podařilo srovnat, ale hlavní rozdíl byl v tom, že si Olomouc dokázala vždy vzít vedení zpět. Nesložili jsme zbraně a kluci bojovali až do konce, sedm minut před koncem jsme srovnali, ale celý zápas jsme si prohráli vlastní nedisciplinovaností. Trápí nás to celou sezonu a není náhoda, že jsme jedním z nejtrestanějších mužstev v soutěži. Hráči to mají v hlavách, neumí to odstranit a mě mrzí, že to jsou zrovna naši nejzkušenější hráči. Zítra máme nůž na krku, ale půjdeme bojovat a urvat to tady.“

SESTŘIH: Olomouc - Vítkovice 3:2. Virózou zdecimované hosty srazil až v závěru Krejčí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:38. Navrátil, 36:56. Michal Kunc, 57:26. David Krejčí Hosté: 35:26. A. Solovjov, 52:38. Plášil Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, Prčík, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Dostálek, Flick, Fridrich – Guman. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Matěj Sýkora – Tomáš Gerát, Lukáš Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc

Kometa odvrátila konec sezony

Hokejisté Brna vyhráli ve třetím zápase předkola play off nad Libercem 4:2 a snížili stav série hrané na tři vítězství na 1:2. Dva góly domácích dal bronzový slovenský olympionik Michal Krištof. Kometa byla po většinu zápasu lepší, s přehledem odvrátila první postupový mečbol Bílých Tygrů a vynutila si čtvrtý duel série, který se odehraje v úterý rovněž v Brně.

Brněnští trenéři zpřeházeli útočné formace, v prvním útoku hráli s Muellerem Zbořil s Kollárem, s Holíkem a Zaťovičem ve druhé formaci nastoupil Horký a branku střežil jako v prvním duelu Čiliak. Liberci chyběl střelec vítězného gólu z prodloužení druhého duelu Faško-Rudáš.

Kometa, která nastoupila v první třetině v modro-žluté „ukrajinské“ variantě dresů, mohla nastartovat cestu ke zvratu v sérii hned v úvodu, nicméně nevyužila ani 32 sekund trvající početní výhodu dvou hráčů.

Odměna za brněnskou aktivitu přišla ve 13. minutě, kdy obrana Liberce srazila střelu od modré čáry a Kollár měl cestu k vedoucímu gólu do odkryté branky jednodušší. Bílí Tygři se dostali pod tlak, čtvrté vyloučení jejich hráče v první třetině potrestal Vincour, ve vzduchu visel i třetí gól.

Ten přišel krátce po první přestávce, kdy se prosadil po dorážce Jenyšovy střely Krištof. Brno dál ovládalo dění na ledové ploše, lépe bruslilo i kombinovalo, Liberec se jen velmi těžko dostával k vážnějšímu ohrožení Čiliakovy branky. Až na konci druhé třetiny v přesilové hře jej tvrdou ranou prostřelil Birner a vykřesal pro hosty jiskru naděje.

Jen na krátkou chvíli. Hned na začátku třetí třetiny se po individuální akci prosadil svým druhým gólem v zápase Krištof a vrátil Kometě tříbrankový náskok. Duel pak byl rozmělněn celou řadou šarvátek a potyček, Brno se soustředilo na poctivou defenzívu, byť často v menším počtu hráčů.

Liberec snížil v 57. minutě po střele Grígera z nulového úhlu a chybě Čiliaka, drama ale Kometa nepřipustila a prodloužila loňskému finalistovi pobyt v Brně o jeden den.

Ohlasy trenérů:

Jiří Kalous (Brno): „Nám se povedly vstupy do třetin a myslím si, že to v podstatě rozhodlo dnešní utkání. Cením si výkonu všech hráčů. Už v Liberci jsme hráli celkem slušně a nechali jsme si tam proklouznout výhru. Dnes jsme to stáhli, jsem rád, že jsme vyhráli a pokračujeme tak v sérii. Mělo to grády jako play off, bylo to o udržení nervů a přesilovkách, o bruslení. Stejné to bude i zítra.“

Patrik Augusta (Liberec): „Nám se nepovedly vstupy do třetin, to rozhodlo dnešní utkání. Bylo tam dost šarvátek a potyček, ale i takové zápasy se odehrávají. Chvilkami se to hokejem nedalo nazývat, ale je to play off. Chyběli nám někteří hráči, ale nebudu to komentovat, nejsme Vítkovice. Stejně tak nechávám bez komentáře zákrok Muellera na našeho Šíra, kdy ho trefil holí do rozkroku. Na rozhodování jsou v tomto případě jiní.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 4:2. Tygři první mečbol nevyužili

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:58. Kollár, 16:30. Vincour, 22:09. Krištof, 40:59. Krištof Hosté: 38:26. Birner, 56:14. Gríger Sestavy Domácí: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Tansey, L. Doudera, Jan Sedláček – Kollár, A. Zbořil, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Jenyš, Krištof (A), Sedláček – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Kváča (Žajdlík) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Gríger, A. Najman – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – Rychlovský, P. Jelínek (C), Klapka – Čederle, J. Šír, A. Dlouhý. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Kis, Lučan Stadion Winning Group Arena

Pardubice ukončily Varům sezonu

Hokejisté Pardubic vyhráli ve třetím utkání předkola play off v Chomutově nad domácími Karlovými Vary 3:2 v prodloužení, ovládli sérii 3:0 na zápasy a ve čtvrtfinále je čeká od pondělka souboj s Českými Budějovicemi. V čase 68:06 rozhodl kanonýr Robert Říčka. Dynamo tak vyřadilo Energii ve stejné fázi sezony jako loni, kdy vyhrálo 3:1 na utkání.

Všechny čtyři branky v základní hrací době padly v první třetině. Energii v jejím dočasném působišti v Chomutově dostal do vedení ve třetí minutě kapitán Tomáš Vondráček, o obrat se postarali Adam Musil v přesilovce a hostující kapitán Patrik Poulíček. V čase 19:41 vyrovnal v početní výhodě Ondřej Beránek. Energie končí v soutěži na 12. místě.

Pardubice nastoupily bez svého nejproduktivnějšího obránce Jana Košťálka, který musel opustil led hned v úvodu sobotního druhého utkání série.

Domácí Energie se ujala vedení ve třetí minutě, kdy po Beránkově střele z dorážky nadvakrát překonal Frodla Vondráček a poslal puk do již vychýlené branky. Sudí Hradil s Veselým po dlouhém zkoumání videa gól uznali. Odpovědět mohl Urban, na druhé straně pálil nebezpečně opět Vondráček a Dynamo se ubránilo i při Zdráhalově akci. Ve 13. minutě neprostřelil v šanci Frodla mezi betony Kohout.

Východočeši vyrovnali v 15. minutě v přesilové hře při Plutnarově trestu, kdy se prosadil z otočky Musil. Hned za 23 sekund se hosté radovali znovu. Po Hrádkově střele od modré čáry doklepl Lukešem vyražený puk do odkryté branky Poulíček. Energie srovnala krok 19 sekund před první pauzou, kdy se při Petgraveově pobytu na trestné lavici trefil z pravého kruhu Beránek.

Ve druhém dějství se hrálo dlouho bez velkých šancí. Dynamo se ubránilo při Paulovičově vyloučení. Ve 32. minutě se po Vondráčkově pokusu nestihl dostat k dorážce lépe Beránek. Frodl si poradil i se střelami Černocha a Hladonika. Další početní výhodu Energie při Kousalově trestu zkrátil po 42 sekundách Hladonikův faul a při přesilovce Dynama pálil nebezpečně Camara, ale jeho pokus zblokoval stínící spoluhráč Paulovič.

Do třetí třetiny vstoupili náporem hosté, ale Zdráhal neměl přesnou mušku a se střelami Říčky a Mikuše si poradil Lukeš. Potom se tlačila zase za vedoucí brankou Energie, Dynamo se však úspěšně bránilo. Ve 49. minutě se po přečíslení nedostal k zakončení Pulpán. Na druhé straně necelých šest minut před koncem třetí dvacetiminutovky minul Camara a potom si Lukeš poradil s Ciencialovou střelou.

Prodloužení neodvrátil pokus karlovarského Fleka, Nedbalova střela na druhé straně ani teč domácího Kohouta. V nastavení měli větší šanci hosté, ale Lukeš nedovolil skórovat Ciencialovi a kryl i Zdráhalovu ránu. V 69. minutě už však z pozice mezi kruhy zamířil Říčka přesně a pečetil postup Dynama.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 2:3p. První série u konce! V prodloužení rozhodl Říčka