Plzeňská euforie vydržela jen chvíli. Lang: Nic nebalíme, nakopneme se

Mladá Boleslav obrátila na 5:3 a v sérii na tři vítězství se ujala vedení. Diváci na konci vstávali a tleskali. Tohle byl hokejový nářez. Strhující, vyrovnaný zápas plný zvratů a opět taky kuriózních gólů. Se šťastným koncem pro Bruslaře a špatným pro Plzeň, která Boleslav připravila o dvoubrankový náskok, odskočila o gól, jenže v závěru přišla o všechno. „Neřekl bych, že jsme se nechali vedením strhnout. To vyplývá ze hry, záleží, jak to člověk v danou chvíli vyhodnotí. Nás to stálo zápas. Nic však nebalíme. Jsme dva kroky od postupu, tak to všichni bereme a jdeme si za tím,“ neztrácel víru střelec třetí branky hostů Martin Lang.

Kdo by ale po druhé třetině uvěřil, že se Indiáni vzchopí a skóre ještě překlopí. Stejně, jako že vedení zase promarní. Třetí utkání předkola mělo dlouho podobný průběh jako sobotní druhý duel ještě na západočeském ledě. Jen si oba celky role prohodily, obracela Plzeň. Dokonce se zdálo, že utkání skončí výsledkem 3:2 jako obě předchozí. Indiáni však svůj obrat nedotáhli, těsný náskok neudrželi.

„Výsledek hrál proti nám, první dvě třetiny přitom nebyla naše hra špatná. Jenom jsme nedali góly. Snažili jsme se tlačit všechno do brány, první gól nás nějak nakopl, druhý vznikl z toho, že jsme puk nastřelili na bránu. Takhle musíme pokračovat dál. Jestli ve čtvrtém utkání potřebujeme něco změnit? Určitě budeme chtít vyhrát, to bude asi největší změna, kterou uděláme,“ pokračoval Lang.

Mladá Boleslav - Plzeň: Hosté obrátili skóre! Do vedení je poslal Lang, 2:3

Západočechům chyběl dvougólový střelec předchozího utkání a centr první lajny Tomáš Mertl, který šel na jeden zápas do odstávky za faul na Bičevskise ve druhém střetnutí. V Boleslavi však byl s mužstvem a v úterý už by měl nastoupit. Rozstřílely se jiné plzeňské houfnice. Poprvé v sérii se trefil nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč mužstva po základní části Michal Bulíř. Dosud měl jednu asistenci, v přesilovce vyrovnával dělovkou bez přípravy na 2:2.

První gól Škodovky dával z ostrého úhlu Gustaf Thorell. Po jedné ze šancí nikdo na ledě najednou netušil, kde se ocitl odražený puk. Boleslavský gólman Krošelj seděl na ledě, hráči se asi pět sekund rozhlíželi jak průzkumníci, kde by kotouč mohl být, až si ho všiml Ludwig Blomstrand. Z otočky ho napálil na zadní mantinel, od něhož se odrazil k jeho švédskému krajanovi.

Štěstí se naopak od Indiánů odvrátilo při boleslavském vyrovnání na 3:3. „Fořt po vyhraném buly poslal na Miloše Kelemena, ten objel bránu a trefil Budíka. Od něj se kotouč odrazil do ramena Davida Kvasničky a padáčkem přepadl za gólmana Pavláta. Tohle by nikdo nevymyslel. „Takový gól se fakt nevidí. Čtvrtý gól padl po chybě ve středním pásmu, zbytečně jsme propadli a tím se dá říct, že jsme zápas ztratili,“ komentoval trenér hostů Václav Baďouček.

Škodovka využila jednu ze tří početních výhod a ubránila všech pět oslabení, což bylo jistě pozitivní. Do výsledku se to však stejně nepromítlo. „Nemůžeme si dovolit být tak často vylučovaní v zápase play off, když už jde o tolik. Je dobré, že to zvládáme, ale pokud budeme hrát v pěti, určitě to pro nás bude lepší. Pocity po takovém průběhu jsou různé, ale v týmu jsou kluci, kteří už něco zažili. Určitě se zvedneme, všichni se nakopnou a příště jdeme vyhrát,“ uzavřel Martin Lang.

