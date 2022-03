Zkomolené jméno? Někdo asi zaplatí do banku, smál se Krištof

Ve žlutomodrém „ukrajinském“ dresu, v němž odehrála Kometa první třetinu, Michal Krištof (28) neskóroval. Možná proto, že měl na zádech zkomolené příjmení „Kryštof“. „To jsem si ani nevšiml. Někdo asi zaplatí do banku. Ale teď už chápu, co mi Matej Tomek říkal při rozcvičce,“ usmál se slovenský centr, jenž po návratu do klubových barev vstřelil ze třetího útoku dva góly.

Kde jste sebrali tolik energie? Dali vám ji fanoušci?

„Ano. Vždycky když tu může být plný dům, je to pro nás šestý hráč na ledě. Viděli jsme i to, co si pro nás fanoušci přichystali. Tak jsme si řekli, že budeme hrát od začátku a oni nás poženou. Padly tam dva góly a od té doby jsme kontrolovali hru.“

Byl začátek utkání, věnovaný Ukrajině a jejím uprchlíkům, až dojemný?

„Viděli jsme mámy těch dětí, jak plakaly při hymně. Děti to ještě nevnímají jako dospělí. Bylo to emotivní a krásné. Hlavně jsme se snažili pomoct, jak můžeme. Je důležité, že ty děti jsou tady a v bezpečí. Je pro ně super, když můžou sledovat zápas nebo jít s námi na led. Přijdou na jiné myšlenky. Doufám, že ten nesmysl, co se děje v jejich zemi, co nejdříve skončí a bude všechno zase normální.“

Kometa - Liberec: Krištof navýšil vedení pro domácí tým, 3:0

Vy jste nastoupil v centru až třetí řady, a přesto jste dal dva góly. To je až nad plán, co?

„To je play off. Trenéři se takto rozhodli. My jsme hráči a máme hrát, nestavíme formace. Jsem rád, že to takto vyšlo. Vyhráli jsme jako tým. Je jedno, jakou hraju pětku. Po každém střídání jsme si něco řekli, abychom věděli, co máme dělat dál. Tohle určitě velmi pomáhá. Kluci hráli super. Když jsou nové pětky anebo hrajete s někým po dlouhé době, je potřeba hodně komunikovat. Abychom nemuseli na ledě tipovat, co ten druhý udělá.“

Vy jste se do zápasu hodně ponořil. Štvaly vás některé zákroky protihráčů?

„Od toho jsou rozhodčí, aby to pískali. To je všechno, co k tomu můžu říct. Bylo tam hodně přerušení, ale to patří k play off. Já tam nejsem od toho, abych se rval.“

Co bude ve čtvrté partii jinak?

„Pro nás nic. Budeme hrát a bojovat pořád stejně. Máme první bod a půjdeme si pro druhý. Musíme hrát stejný hokej.“

Od návratu z olympiády jste nebodoval. Cítil jste se v útlumu?

„V sezoně jsou úseky, kdy to padá ze všeho a kdy z ničeho. Snažil jsem se dělat ty samé věci, makat na sobě. To se na konci vždycky vyplatí.“

Kometa - Liberec: Krištof vstřelil druhou branku v zápase v přečíslení, 4:1

