Bitky, obraty a drama. Je to válka, pojďme sežrat puk! burcuje Lakatoš

Byli jste třináct minut od vyřazení, čím se vám povedlo bitvu zvrátit?

„Jednoduchostí. Hráli jsme hodně dopředu, rychle jsme otáčeli puky a měli s tím problém. To nevoní nikomu, když jste v tlaku. Udělali jsme bod, splnili úkol a prodloužili si sezonu. Teď budeme mít doma nejdůležitější zápas.“

Byli jste nervózní za stavu 0:2?

„To bych neřekl. Říkali jsme si - musíme to kluci zkusit! Nechceme končit patnáctého března. Síly v nás jsou, semkli jsme se, pomohlo nám to.“

Z 0:2 jste v poslední třetině otočili na 3:2. Jak vám bylo, když David Krejčí v 53. minutě vyrovnal?

„Samozřejmě, v těchto zápasech je to těžké. Je třeba zachovat chladnou hlavu, nezbláznit se z atmosféry. Že jsou na koni, že si za tím chtějí jít. Čtvrtý gól jsme dali se štěstím, ale to k tomu patří. Měli jsme spoustu šancí, co jsme netrefovali, nebo jsme trefovali tyčky, nebo Konráda. Teď jsme trefovali volná místa. Je to strašně vyrovnaná série, šance jsou na obou stranách. Sluší tomu stav 2:2.“

Po brance na 4:3 jste si hned brali oddechový čas. Jaké byly pokyny?

„Hrát jednoduše. Věděli jsme, že půjdou do tlaku, bylo to tak. Díky bohu jsme to zvládli, strašně cenné vítězství. S respektem k soupeři, je to válka. Každý zápas, každé střídání. Dneska jsme byli šťastnějším týmem.“

Hned po oddechovém času byl vyloučený Kalus, co se vám honilo hlavou?

„Že to musíme za každou cenu ubránit a jít si za vítězstvím. Bylo by pak těžké to v hlavách nakopnout zpátky za stavu 4:4. Pojďme sežrat puk, ať to neprojde na bránu.“

Kalus se vás pak zastal v posledních vteřinách, kdy jste ležel na ledě. Jak jste situaci viděl?

„Neviděl, ležel jsem na ledě. Dostal jsem facku hokejkou. A jestli se strhla šarvátka, to k tomu patří. Nebudeme kolem sebe chodit v rukavičkách, je to play off.

Bude teď psychická výhoda na vaší straně?

„Netroufnu si to říct. Když vyhrajete, cítíte se dobře, možná je pomyslný bod nakloněný k nám, ale zápas začíná 0:0, je a bude to zase boj. Musíme se připravit. Když budeme hrát minimálně takhle, nemám strach.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Burian, 30:15. Michal Kunc, 52:24. David Krejčí Hosté: 31:38. Bernovský, 47:57. M. Kalus, 48:32. Lakatoš, 53:24. Lindberg Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Nahodil, Michal Kunc. Hosté: Stezka (Dolejš) – R. Polák (C), A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok (A), Bitten, M. Kalus – Lakatoš, Lindberg, Fridrich – Dej, J. Hruška (A), Guman – Dostálek, Flick, Bernovský. Rozhodčí Vladimír Pešina, Daniel Pražák – Tomáš Brejcha, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4879 diváků

