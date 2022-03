V hlavní roli v předkole: prosincový trejd. Kantner a Dufek si měnili i byty

Na začátku prosince nemohli tušit, jak velkou roli bude hrát jejich trejd. Plzeň s Mladou Boleslaví se v průběhu sezony dohodli na výměně Matyáše Kantnera a Jana Dufka. Oba si dokonce vzájemně prohodili byty. Po pondělním třetím zápase předkola Generali Česká play off se zdál vítěz výměny jasný. Kantner dal dva góly a posunul Bruslaře do vedení 2:1 v sérii. Jenže druhý den rozhodl zase Dufek a poslal bitvu do rozhodujícího duelu…

Dlouhých 25 zápasů čekal Jan Dufek na první trefu v dresu Plzně. Dočkal se snad v nejlepší možný moment. V úterním čtvrtém utkání předkola proti Mladé Boleslavi rozhodl už ve 4. minutě o hubené výhře Indiánů 1:0. Sérii poslal do pátého zápasu, který ve čtvrtek rozhodne. „Konečně to tam spadlo, ještě v tak důležitém zápase. Určitě to potěší,“ povídal po úterním klání.

Trefil se teprve popáté v sezoně, všechny čtyři předchozí góly nicméně zaznamenal ještě v dresu Mladé Boleslavi. V úterý se radoval po nekonečných 114 dnech. „Určitě to bylo nepříjemné, ale je to sport, takové věci se dějí. V historii jsem asi nebyl jediný. Do dalších zápasů mi to pomůže, trošku to nakopne sebevědomí,“ zadoufal rodák z Brna.

Mladá Boleslav - Plzeň: Parádní úvod Indiánů! Bulíř našel osamoceného Dufka, 0:1

Zatímco Dufek se v Plzni trápil, Kantner pomáhal Bruslařům o něco víc. Mladý útočník, který do té doby ještě nikde jinde v extralize nehrál, se za Boleslav poprvé trefil paradoxně na plzeňském ledě. V základní části pobral za tým z města automobilů devět bodů (4+5) ve 20 duelech. A v play off na sebe pořádně upozornil v pondělním třetím duelu. Vstřelil dva góly, druhým navíc dokonal úžasný obrat v závěru zápasu, když úspěšně zakončil brejk.

„Je to pro mě strašně speciální série. Trošku je to pro mě i náročnější, ale zápasy si hodně užívám,“ říkal po svém velkém večeru. Popichování se svými bývalými parťáky nicméně nevyhledává. „V prvním zápase jsem po tom trošku šel a myslím, že mě to spíš rozhodilo. Snažím se od toho odprostit a soustředím se hlavně na svůj výkon.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Kantner v brejku otočil utkání pro Středočechy, 4:3

Jak na začátku prosince došlo k jejich výměně? Dufek do sestavy Boleslavi, kam přišel před sezonou, příliš nezapadl. „S jeho výkony jsme nebyli spokojení ani my, ani on sám,“ vysvětloval tehdy sportovní manažer Václav Nedorost. A Kantner zase v Plzni nedostával takový prostor jako v předchozích sezonách. Nechtěl podepsat smlouvu na další ročník a údajně sám požádal o výměnu. „Rozhodl se pro změnu, což naprosto respektujeme,“ komentoval Tomáš Vlasák.

Pikantní na celém trejdu je, že si oba vyměnili i byty. „Já mu nechal svůj v Plzni, on mi nechal jeho v Boleslavi. Přišlo mi to rozumné. V Plzni byty nejsou, sám jsem s tím měl problém. V Boleslavi to bude to samé,“ vysvětloval Kantner krátce po výměně. Zatímco on předal Dufkovi byt 1+1, sám se přemístil do 2+kk. „Takže jde do horšího,“ usmíval se.

Rozhodne o postupu znovu někdo z trejdované dvojice? Nad startem Kantnera visí otazník, poslední duel po nárazu do mantinelu nedohrál.

Dufek v Plzni Kantner v Boleslavi 24 zápasů základní část 20 zápasů 4 body (0+4) 9 bodů (4+5) 2 zápasy play off 4 zápasy 1 bod (1+0) 2 body (2+0)

