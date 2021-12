Trejd? Kantner si s Dufkem vyměnili i byty: Rozumný, a ještě mám teď lepší

Zažil první výměnu. Mladý útočník Matyáš Kantner v Tipsport extralize poprvé oblékl jiný dres, než plzeňský. V nedělním utkání 30. kola Tipsport extraligy debutoval za Mladou Boleslav proti Třinci (0:3). Naskočil ve třetím útoku, zapsal dvě střely na branku, ale ani on nepomohl zlomit střelecké trápení Bruslařů. Po utkání pak promluvil i o výměně bytů, na které se domluvili s Janem Dufkem, který místo něj zamířil do Plzně. „Přišlo mi to rozumné,“ uvedl vysoký forvard.

Jaká byla premiéra?

„Prohráli jsme 0:3, nedali jsme gól, takže neúspěšná. Dostali jsme první gól a myslím, že to Třinec trošku uklidnilo. A když přidali druhý ve druhé třetině, tak to pro nás bylo hrozně těžké. Oni si zalezli do středního pásma, které hrají hrozně zodpovědně. Zápas si pak pohlídali.“

Kdy se zápas zlomil?

„Asi tím druhým gólem, dodal jim klid.“

Těžšího soupeře jste si pro debut asi nemohl vybrat. Souhlasíte?

„Je to pravda, ale na druhou stranu mám zápasy proti Třinci rád. Jsou to super zápasy, těšil jsem se na to. Je to úplně něco jiného, nová výzva. Bohužel to nevyšlo, takový je hokej.“

Boleslav se v poslední době trápí v koncovce, vedení i trenéři si od vás určitě hodně slibují. Cítíte na sebe nějaký tlak?

„Snažím si to nepřipouštět. Samozřejmě chci týmu pomoct, dát nějaké branky, přenést na kluky nějakou pohodu. Je to ale o všech. Není to o tom, že já přijdu a spasím všechny tím, že dám gól. To nejde. Musíme se na to víc soustředit.“

Nastoupil jste v útoku s Valentinem Claireauxem a Máriem Lunterem. Jak jste si sedli?

„Věděli jsme o sobě, měli jsme tam pár akcí. Mário je super bruslař, ve třetí třetině tam měl velkou šanci, dostal se tam ze strany. Valentin je zase šikovný hráč. Souhra nebyla špatná. Uvidíme, jak to bude dál. Jestli to budeme zlepšovat nebo to bude nějak jinak.“

Mladá Boleslav - Třinec: Hrňa si rychle přehodil puk na forhend a skóroval, 0:2

Jak proběhl přesun do Mladé Boleslavi?

„Bylo to docela narychlo. Sbalil jsem se hned po zápase se Zlínem, dorazil jsem už ve středu. Měl jsem tři dny na aklimatizaci, poznat kluky. V tom bych problém neviděl, ale bylo to narychlo a jsem tady.“

Po letech v Plzni jde o vaší první změnu. Jak se cítíte?

„Byla tam trošku nervozita. Přece jen je to úplně nový klub, takže se přiznám, že jsem byl před zápasem trošku nervózní. Doufám, že v zápase to nebylo vidět. Nezbývá než se od toho nějak odrazit a dál pracovat, protože bez toho to nejde.“

S Janem Dufkem, který zamířil výměnou za vás do Plzně, jste si prý prohodili byty. Je to tak?

„Je to tak, já mu nechal svůj v Plzni, on mi nechal svůj tady. On mi to předal v sobotu, dneska jsem tam spal poprvé, já mu to předám v pondělí. Tak to chodí, je to asi nejjednodušší. Než abych si já tady něco hledal a on v Plzni.“

Jak taková dohoda proběhla?

„O výměně jsme věděli v úterý po zápase. Plzeň měla ve středu hned trénink a tady v Boleslavi bylo volno. Ve středu jsem ještě zůstal v Plzni, šel jsem si pro věci do šatny, počkal tam na Honzu a tam jsme si to domluvili. V sobotu sem přijel, předal mi klíče.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 0:3. Šlágr kola jasně pro Oceláře, Mazanec vychytal nulu

Takže to bylo naslepo, že jste byt dopředu ani neviděl?

„Vůbec! Říkal mi, že má 2+kk byt, celkem pěknej. Tak říkám: jdu do toho! Přišlo mi to rozumné. V Plzni byty nejsou, sám jsem s tím měl problém. V Boleslavi bude asi to samé, bude to celorepublikově. Je to jedno, do konce sezony to v tomhle bytě nějak zvládnu. Příští rok tam buď zůstanu, nebo ne…“

Co jste nabídl vy?

„Já jen 1+1, takže on jde do horšího. (usměje se) Já mám lepší byt.“

Když člověk nestěhuje pětičlennou rodinu, tak stěhování asi není tak velký problém, ne?

„No ty jo, byli jsme s přítelkyní trochu překvapení. Nečekal bych, že za půl roku jsme v tom bytě nahromadili tolik věcí. Nechápu, jak to dělají třeba v NHL, když stěhují rodiny. Musí to být masakr. Tady je to pořád hodinu čtyřicet, dá se to otočit i dvakrát za den. Asi je to pro nás snazší. Jsem rád, že jsme zatím jenom dva.“

Kolik cest už jste absolvoval?

„Zatím jednu, přijel jsem jen s jednou taškou. Zítra tam na mě čeká asi osm krabic, televize, takže oktávka bude mít co dělat. (usměje se) Všechno ale nestěhujeme. Já tam měl gauč a takové věci, Honza měl tady taky nějaké. Tak jsme si řekli: pojďme to tam všechno nechat, jak to tam je. Vyřešíme to po sezoně, pak si vezmeme gauč, skříňky. Teď je to na čtyři měsíce. Domluva byla úplně snadná.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 09:54. Kundrátek, 37:02. Hrňa, 58:12. Daňo Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc, Bernad, Pláněk, Jánošík, Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, Pospíšil – Kelemen, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Claireaux, Kantner – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký. Rozhodčí Šír, Horák – Kis, Šimánek Stadion Návštěva 588 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 28 19 2 4 3 90:52 65 2. Mountfield 28 16 6 1 5 91:59 61 3. Pardubice 27 13 5 3 6 87:66 52 4. Plzeň 29 14 2 4 9 92:80 50 5. M. Boleslav 28 12 3 2 11 63:65 44 6. Sparta 28 10 4 4 10 101:87 42 7. Brno 28 10 5 2 11 81:79 42 8. Vítkovice 28 11 3 3 11 60:70 42 9. Olomouc 27 10 4 1 12 63:75 39 10. Č. Budějovice 27 11 1 3 12 77:78 38 11. Litvínov 28 11 1 3 13 79:85 38 12. Liberec 27 9 2 5 11 61:76 36 13. K. Vary 28 10 1 3 14 82:80 35 14. Kladno 27 5 3 3 16 66:98 24 15. Zlín 28 3 2 3 20 51:94 16 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup

