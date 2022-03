Krejčí: Podpis v NHL? Fakt nevím. Jsem vděčný za nové kamarády

Nasadil kšiltovku a přes sedm minut odpovídal. Zklamaně, tiše, ale jako vždy profesionálně. Olomoucký útočník David Krejčí (35) zanechal během sezony v extralize obrovský dojem, za nádherné akce mu tleskali fanoušci i protihráči. Suverénně nejlepší hráč soutěže teď bude řešit, co dál, protože Vítkovice vystavily Moře v předkole stopku (3:2 na zápasy, rozhodující utkání 3:1) Odpočinek s rodinou, nebo zbytek sezony v NHL? Podepsat smlouvu v zámoří může do pondělí.

Opět jsme viděli extrémně vyrovnaný boj, co chybělo Moře ke čtvrtému čtvrtfinále v řadě?

„Všech pět zápasů bylo opravdu vyrovnaných, oba týmy hrály obětavě, oba si zasloužily jít dál, bohužel může jen jeden... Je to škoda, nikdo by se nemohl divit, kdybychom postoupili my, i když netvrdím, že jsme byli lepší. Rozhodovaly detaily. Poslední zápas se mi moc líbil, pochválil bych i rozhodčí, že to nechali na nás, ať si to rozdáme mezi sebou sami na ledě.“

Pro vás je to během měsíce včetně olympiády druhé velké zklamání...

„To je jasný. Přijeli jsme s hlavou nahoře, chtěli jsme pro postup udělat vše a zase s hlavou nahoře odjet. Končí nám sezona, ale za tento výkon se stydět nemusíme. Bohužel nám tam ze šancí nepadly góly. Já dal na konci tyčku, většinou mi to tam padá. Teď v důležitý moment to zrovna odnesla tyčka, mohlo to být jiné. Možná chybělo i trošku štěstí. Škoda.“

Překvapilo vás, jak rychle Vítkovice po víkendu našly síly?

(přemýšlí) „Tohle je play off, není to dětská hra. Ani nevím, jak bych to komentoval... Měli v kabině nějaké problémy, ale to my taky. A nikdo nic neříkal. O tomhle play off není, má se rozhodovat na ledě, ne v médiích.“

Vám před rozhodujícím duelem vypadl parťák Jan Káňa...

„A stěžoval si na to někdo? Ne. Porvali jsme se, nevyšlo to, ale hlavu máme vztyčenou.“

Jak jste si užil sezonu v Česku?

„Je strašně brzy to hodnotit, určitě vám rád dám rozhovor třeba za týden, až si to nějak srovnám v hlavě. První myšlenky jsou takové, že jsem strašně rád, že jsem sem jel. Moc jsem si to užil, parta kluků v kabině byla super. Byl jsem blízko rodině, kamarádům. Tak nějak jsem si to představoval, akorát s trošičku jiným koncem. Nevím, omlouvám se, je fakt ještě brzo...“

Budete sledovat další vývoj extraligového play off, nebo úplně vypnete?

„To je těžký. Hned se určitě dívat nebudu, protože bych si tam představoval nás. Zajímat mě asi bude až finále.“

A co play off v NHL? Do pondělí můžete podepsat kontrakt...

„Vůbec s nikým jsem se nebavil, soustředil jsem se na Olomouc. Chtěl jsem dojít tady co nejdál, udělat pro to maximum. Co bude dál, zatím fakt nevím. Jestli budu hrát, nebo ne... Teď si zajdeme s klukama někam, probereme to, pak se budu věnovat rodině. Uvidíme, co čas přinese.“

Trenér Zdeněk Moták se přesune do Třince, jaký ve vás zanechal dojem?

„V Olomouci nemůžu říct na nikoho žádné nedobré slovo. Všichni se ke mně chovali úplně super. Od manažera až dolů. Spoluhráči, trenéři, kustodi... Všichni mě od prvního dne vzali mezi sebe. Mrzí mě, že se všemi těmito kluky už nikdy nebudu hrát, tento tým už nebude úplně stejný. Tak to v hokeji je. Je to smutné, ale život jde dál. Pro mě jsou to zase nové zkušenosti, noví kamarádi. Zůstanou v srdci napořád, za to jsem hrozně vděčný.“

Jak je to se zámořím Co teď s hvězdným centrem? Krejčí ještě může sezonu dohrát v zámoří. Podepisovat kontrakty lze do pondělí 21. ledna, kdy končí přestupní okno v NHL. Nicméně po podpisu smlouvy musí na waiver (listinu volných hráčů), odkud si ho může jakýkoliv jiný klub zdarma stáhnout. Vybírá se od nejhoršího po nejlepší tým podle aktuálního umístění v tabulce. Samozřejmě pak už by bylo na agentech, aby s ostatními celky domluvili, že po Krejčím nesáhnou, pokud by například útočník toužil po návratu do Bostonu.







HC Olomouc Vše o klubu ZDE