Vrána: Poslední Varaďova mise? Nic se nezměnilo, všichni šlapou

Do bojů o mistrovský hattrick vede třinecké Oceláře znovu jako lídr a kapitán. Pro Petra Vránu (36), nejužitečnějšího hráče loňského play off, bude čtvrtfinále speciální. Hraje se proti Vítkovicím, se kterými vybojoval dvě extraligová stříbra. Před 11 lety hrál finále právě proti Třinci. Série regionálních rivalů začíná dnes v Třinci (16).

Nejen Petr Vrána bude mít v rozjezdu play off o extra motivaci postaráno. Do posledních vyřazovacích bojů s drakem na hrudi vstupuje trenér Václav Varaďa. Dopředu ohlásil, že po sezoně u šampionů skončí, podle informací Sportu ho lanaří Lausanne ze Švýcarska. Na lavičce ho pro příští ročník nahradí Zdeněk Moták z Olomouce. I tohle téma Vrána v rozhovoru rozebírá.

Jaká je v kabině nálada před play off?

„Doléčujeme nějaká menší zranění a dáváme se dohromady. Měli jsme pár dnů volno, dobře jsme potrénovali, chystáme se. Už to začíná být dlouhé. Série předkola se protahovaly, takže jsme do posledního dne čekali na soupeře. Všichni se těší, až konečně začneme.“

Sledoval jste série předkola?

„Když jsem měl čas, tak jsem si něco pustil, ale moc jsem toho neviděl. Úplně podrobně jsem to nesledoval. Vím samozřejmě, jak to probíhalo, ale že bych to sledoval detailně, to ne. Čekal jsem, koho dostaneme. Bylo vidět, že série byly hodně vyrovnané. Viděl jsem několik třetin, playoffový hokej už se tam zapnul. Už to vypadalo jinak.“

Pro vás jen dobře, když se soupeři v předkole bili na nejvyšší možný počet zápasů, ne? Budou vyšťavení, byť tedy budou i rozehraní. Jak to vnímáte?

„Teoreticky je asi dobře, že hráli takhle dlouho. Ale zase na druhou stranu, my jsme teď delší dobu stáli, takže... Vždycky říkám, že jestli někdo hraje, nebo má pauzu, se tak nějak maže. My do toho musíme vstoupit připraveni naplno. Jestli hráli pět zápasů, čtyři nebo tři, by pro nás nic měnit nemělo.“

Ne, že bych vám chtěl něco podsouvat, ale série Vítkovic s Olomoucí, kde jste hrával, pro vás byla nejzajímavější?

„Úplně ne, ale vím, že Vítkovice měly nějaké nemocné kluky. Takže mě docela překvapilo, že úterní zápas (za stavu 2:1 na zápasy pro Olomouc na hřišti soupeře) zvládly. Sám jsem byl zvědavý, jak dopadne pátý zápas. Ale jo, bude skvělé hrát ve Vítkovicích. Stejně, jako by bylo v Olomouci. Pro nás bylo úplně jedno, koho chytneme. Jestli chce člověk jít dál, tak musí porazit, koho dostane. Pro nás bude důležité hrát zodpovědně a navázat na play off z předchozích let. Věřím, že do toho vstoupíme dobře.“

Říká se, že je těžké titul vyhrát a ještě těžší ho obhájit. Jak je to ve třetím roce s útokem na mistrovský hattrick?

(zasměje se) „Nevím, to uvidíme. Sezona je celkově vyrovnaná, týmy mají velice podobné výkony, kvalita je u všech. Takže uspět bude letos hodně těžké. Pro nás je důležitý začátek. Dostat se do zápasů brzo, hrát svou hru a získat nějaké sebevědomí. To si pak přenést na led.“

Čili si bude třeba pohlídat začátky zápasů, které jste v sezoně docela ztráceli?

„Začátky zápasů nás trápily, ale také je pravda, že jsme sestavu měli hodně osekanou a nebylo to jednoduché. Věřím, že se teď dáme dohromady a že do play off vstoupíme trošku jinak.“

Je výhoda začínat čtvrtfinále doma?

„Určitě. Diváci budou, věřím, že se všichni těší po delší době na play off. Věřím, že začínat doma bude výhoda.“

Základní části jste dlouho dominovali, ale nakonec vám první místo uteklo. Jak moc vás to štvalo?

„Bylo to vyrovnané delší dobu, tabulka se tahala o pár bodů a my jsme měli období, kdy se nám moc nedařilo. Nehráli jsme dobře a Hradec si udržel svou výkonnost a přeskočil nás. Je to samozřejmě škoda. Nevím, jestli tady někdo z kluků vyhrál Prezidentský pohár (v roce 2011 Růžička a Hrňa, v roce 2015 Hrňa, Dravecký, M. Doudera, Chmielewski, O. Kovařčík a Adámek), trochu to mrzí. Ale nejdůležitější část sezony teprve začíná. Teď budeme chtít udělat úspěch.“

Z druhého místa umíte útočit, je to tak? Druzí jste byli po základní části v titulových sezonách 2019 i 2021.

(usměje se) „Doufám, že to tak bude zase. Ale říkám, že letos to bude hodně vyrovnané. Hradec hrál velice kvalitní hokej, měl stabilní výkony. Favoritů tam je letos opravdu hodně.“

Trenér Varaďa během sezony oznámil, že v Třinci po sezoně skončí. Nezvýšil tím pro vás ještě motivaci, abyste se sloučili titulem?

„Ne, nemyslím si, že něco takového tam z jeho strany je. Je to, pravda, taková neobvyklá situace, když člověk ví, že trenér nebude pokračovat. Jsem ale rád, že se nic moc nezměnilo, všichni šlapou stejně a nálada i přístup v šatně zůstal takový, jaký vždycky byl.“

Jak moc prožíváte, že půjde pryč? Nejste zvědaví, kam Varaďa zamíří, nesnažíte se to z něj to v nestřežených okamžicích vytáhnout?

„To asi nikdo ani nezkouší, protože by tam velký úspěch nebyl. (usmívá se) Vytahovat z trenéra, kam půjde, to se asi nikdy nikomu nepodaří. Ale osobně jsem zvědavý. Přál bych si, aby to bylo něco, co si představoval, aby se posunul dál ve své kariéře. Tak jako my to máme na ledě, tak to má i on jako trenér. Uvidíme, sám jsem zvědavý.“

A nejste naopak ještě zvědavější, kdo Varaďu nahradí?

„Spekuluje se hodně věcí, uvidíme. Mluvilo se o panu Motákovi, takže já nevím, neřeším to. Pro nás je teď důležité play off. Pak uvidíme, co bude dál.“

Varaďa byl jednu chvíli žhavým adeptem i pro národní tým. Jak to vidíte, měl by na to?

„To není úplně otázka na mě. Ale má za sebou výsledky, vynikající sezony, takže by se to asi hodně nabízelo. Svaz se rozhodl, jak se rozhodl. Nevím, jestli spolu komunikovali, jestli byl ve hře, jak velkou šanci měl. Ale po tom, co tady odváděl takovou práci a měl úspěchy, tak věřím, že by šanci mohl dostat.“

Před rokem jste byl nejužitečnějším hráčem play off. Je to pro vás, nechci říct závazek, ale povzbuzení, motivace? Znovu se ukázat a se svým týmem uspět?

„Popravdě, k naší práci patří, že člověk vstupuje do play off a cítí nějakou zodpovědnost, že musí podávat odpovídající výkony. Ale na něco takového nemyslím, ani nesoustředím. Pro mě je vždycky důležitý týmový výsledek, nebo úspěch. Je úplně jedno, komu se bude dařit, hlavně ať se někomu daří a všechno funguje, jak má.“

VRÁNA A VÍTKOVICE