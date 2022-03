SESTŘIHY: Hradec začal s Boleslaví výhrou, pálili Klímové. Uspěl i Třinec

Mountfield HK - Mladá Boleslav

Hokejisté Hradce Králové vstoupili vítězně do čtvrtfinále play off extraligy, poté co doma porazili Mladou Boleslav 2:1. O vítězství nejlepšího týmu základní části soutěže rozhodl v 53. minutě Kevin Klíma, který rychle odpověděl na vyrovnávací branku Středočechů. Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v neděli v Hradci Králové.

Východočeši měli před vstupem do play off jedenáctidenní přestávku, v úvodu byli ale proti soupeři, který postoupil z předkola, aktivnější. Hosté ale přežili i první oslabení a poté začali být nebezpeční v útočném pásmu i oni. Proti urostlým hradeckým obráncům se snažili prosadit rychlostí a několikrát prověřili připravenost brankáře Novotného. Ten byl ale stejně jako jeho protějšek Krošelj pozorný.

V 17. minutě nebezpečně dorážel Koukal, skóre ale nedokázal otevřít stejně jako Ščerbak v závěru první třetiny. Ruského útočníka ve službách Mountfieldu zastavil faul Ševce, ani druhou početní výhodu ale domácí nevyužili.

Při vyloučení Kevina Klímy byl blízko první branky Bičevskis, Novotný ale jeho pokus vyrazil. Bezbrankový stav se změnil až ve 32. minutě, kdy využil zakrytého Krošeljova výhledu Kelly Klíma a posunul domácí do vedení.

Vzápětí se proti pravidlům provinil Pilař a hosté měli šanci vyrovnat, nejblíže gólu byl ale domácí Koukal. Na slovinského brankáře si ale nepřišel. V závěru druhé dvacetiminutovky dělilo Kotalu jen několik centimetrů od vyrovnání, puk prošel těsně vedle levé tyčky.

Hradečtí se poté soustředili na pozornou obranu a čekali na šanci udeřit. Aktivní byli ale i hosté a v 52. minutě se jim podařilo vyrovnat. Po Pýchově přihrávce se dostal za obranu Východočechů Eberle a překonal Novotného. Mladoboleslavský útočník v play off skóroval potřetí, v základní části se přitom trefil jen jednou.

Mountfield si ale rychle vzal vedení zpět. Už za 61 sekund se prosadil po buly bratr střelce první branky Kevin Klíma. Vyrovnat se hostům již nepodařilo, při závěrečné power play umocněné přesilovou hrou trefil Pláněk jen tyč.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že Boleslav v předkole hrála velmi dobře a že nás nečeká nic jednoduchého. Myslím si, že bylo hodně znát, že nám chyběla zápasová praxe. Nehráli jsme tak, jak bychom chtěli, ale máme první bod, za což jsme šťastní. Musíme se ale vyvarovat zbytečných faulů a nedisciplinovanosti, která nás v zápase provázela.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Rozhodla produktivita. My jsme měli ve druhé třetině šance, řekl bych vyložené, neproměnili jsme je a soupeř ano. Z takového nahození se dostal do vedení a my jsme poté dotahovali. Když se nám podařilo vyrovnat, znovu nám domácí odskočili. Byl to těsný, vyrovnaný zápas, ale bohužel... Soupeř byl o gól lepší, což rozhodlo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:08. Kelly Klíma, 52:25. Kevin Klíma Hosté: 51:24. Eberle Jan Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Koukal, Orsava. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Eberle, Kotala, D. Šťastný (A) – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Kelemen – Grim, T. Knotek, Adam Raška I. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Frodl, Komárek. Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6013 diváků

Třinec - Vítkovice

Třinečtí hokejisté vykročili v úvodním utkání čtvrtfinále play off za obhajobou titulu výhrou 3:0 nad Vítkovicemi. Skóre otevřel Andrej Nestrašil v polovině utkání a Tomáš Kundrátek zvýšil ve 39. minutě. Zisk prvního bodu zpečetil Miloš Roman při hře hostů bez brankáře. Gólman Ondřej Kacetl začal play off stejně, jak jej loni zakončil - čistým kontem. Série bude pokračovat v neděli v Třinci od 18:00.

Druhý třinecký brankář Marek Mazanec odchytal v základní části o několik zápasů více než Kacetl, který ale vychytal minulý rok titul a v základní části ovládl statistiky dvou nejsledovanějších gólmanských statistik. Trenéři na něj opět vsadili a hosté, kteří hráli bez kapitána Poláka, jej v úvodní třetině moc neprověřili. Vítkovičtí vyslali jen jednu střelu, přesto mohli vést. Kovář ale dopravil puk do branky po klaksonu, což rychle potvrdila i kontrola u videa.

Ani domácí se do výraznějších šancí nedostávali. Proti střele Ondřeje Kovařčíka v přečíslení se rychle přesunul brankář Stezka.

Na začátku druhé třetiny Kacetl vykopl gólový pokus Fridricha a poté už převzali otěže Oceláři. Vynutili si tlak, závary i dvě přesilové hry, ve kterých se Stezka zaskvěl zejména proti zakončení osamoceného Marcinka. Pomohl mu Plášil, který odpálil volný puk v brankovišti do bezpečí. Stejný hráč ale vyhodil o chvíli později kotouč z vlastního pásma mimo hrací plochu a nabídl domácím 38 sekund dlouhou výhodu dvou mužů v poli.

Kritickou situaci Vítkovice ustály, ale v dohrávané početní převaze se už změnilo skóre. Svačina trefil Nestrašila, který doklepl puk do prázdné branky. Poté Třinec podržel Kacetl. Nejdříve reflexivně zareagoval na teč spoluhráče Kundrátka a do lapačky ukryl i bekhend Bittena z hranice brankoviště. Domácí ještě před druhou sirénou odskočili, poté co Kundrátkova rána zpoza pravého kruhu skončila v brance.

Úvod třetí třetiny se nesl v duchu dobývání třinecké branky, ale hosté toho moc nevymysleli. Postupem času se hrálo častěji v obranném pásmu hostů, jejichž naděje dlouho držel Stezka. Vítkovičtí se odhodlali dvě minuty před koncem ke hře šest na čtyři, ale Vrána po návratu z trestné lavice uvolnil Romana, který dal razítko na první bod Třince v sérii.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Klukům bych chtěl poděkovat za výkon. První třetina byla vyrovnaná, několikrát nás hosté v našem pásmu zmáčkli, ale měli jsme osm střel, oni nula. Ondra Kacetl po té naší první brance musel vytáhnout pár zásahů. Tam kdyby Vítkovice daly gól, tak se možná zápas překlopil na jejich stranu nebo byl i nadále vyrovnaný, jak vypadal. Hráli jsme poctivě zezadu, ve třetí třetině jsme neměli kam spěchat a uhráli jsme si to zkušeností. Krom té jedné přesilovky, kde si Vítkovice vytvořily nějakou šanci, jsme si to pohlídali. Pro nás je to cenný bod do začátku série, soupeř hrál velmi dobře. Ani jsme neočekávali, že bude hrát jinak.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. Až do prvního faulu (ve 28. minutě) jsme byli silní na puku, měli jsme pár šancí, které jsme bohužel nevyužili. Udělali jsme pak zbytečný faul a prakticky nás to stálo celý zápas, protože potom přišla přesilovka pět na tři a Třinec si s tím uměl poradit. Šel tím gólem do vedení a celá druhá třetina rozhodla o výsledku. Rvali jsme se až do konce, ale prohráváme 0:1. Zítra je nový den, půjdeme do něj se vztyčenou hlavou.“