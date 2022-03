Pan Nula je znovu na scéně. Kacetla paradoxně nejvíc zaměstnal Kundrátek

Před rokem při tažení za mistrovským pohárem zbořil Ondřej Kacetl hned několik extraligových rekordů. V play off vychytal šest nul, průměr měl 1,11, úspěšnost zákroků 95,49 procent. Poslední dva zápasy Oceláři vyhráli v Liberci 1:0 v prodloužení a 3:0 doma.

V úplně stejném duchu a módu nastoupili i do čtvrtfinále proti Vítkovicím. Ty nehrály špatně. Jenže narážely na skvěle organizovaného soupeře. A když už se dostaly do šance, byl Kacetl připravený. Koncentrovaný. Jistý. Pan Nula k čistému kontu potřeboval 17 zákroků.

„Super výkon!“ ocenil jedenatřicetiletého brankáře spoluhráč Andrej Nestrašil. „Za takovým týmem, jako jsme my, se hrozně těžko chytá. Gólmani jsou radši, když na ně jde třicet, třicet pět střel. Když jich tolik není a brankář musí být furt ready? Rozhodně mu nezávidím, klobouk dolů před ním. Ačkoliv Vítkovice neměly tolik střel, tak pár šancí, co měly, bylo fakt velkých. A Ondra je pochytal.“

Vychytal i Kundrátka

Klíčové zákroky? Nejdivočejší práci měl Kacetl paradoxně po nešťastné teči vlastního obránce Tomáše Kundrátka ve 34. minutě. Chvíli poté, co Oceláři z přesilovky otevřeli skóre. Reprezentační bek hokejkou sáhnul do nenápadného nahození od modré a změnil dráhu letícího puku. Kacetl musel vytáhnout ukázkový rozštěp, aby ho stačil betonem vyškrábnout. Exkluzivní práce.

Efektně pak zlikvidoval i tutovku Samuela Bittena ve 39. minutě. Vítkovický útočník, který se v předkole proti Olomouci blýsknul povedenou osobkou na Davida Krejčího, byl chvíli před bránou sám. Bekhendem házel puk do brány, jenže Kacetl proti němu jistě švihnul lapačkou.

Třinec - Vítkovice: Kacetl zasáhl lapačkou proti zakončení Bittena

„Ondra má velmi dobrou sezonu, jak statisticky, tak výkonnostně,“ připomněl třinecký trenér Václav Varaďa. „Dostal příležitost a vzal za to. Byl velmi dobrý, hlavně ve druhé třetině. Po naší první brance musel vytáhnout pár zásahů. Tam kdyby Vítkovice daly gól, tak se možná zápas překlopil na jejich stranu. Nebo byl i nadále hodně vyrovnaný.“

Varaďa před play off společně s trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem řešil, koho do brány poslat jako startéra. Oceláři mají k dispozici i Marka Mazance, který už v extralize slavil mistrovský titul s Plzní (2013). V základní části měl také výborná čísla, byl i vytíženější. Ovšem finiš dlouhodobé soutěže měl lepší Kacetl. Jako by automaticky přepnul do play off módu, kterým deptal soupeře už před rokem.

Jdeme týmově!

„V play off se klíčové zápasy musí urvat, je jedno jakým způsobem,“ připomínal třinecký gólman ještě před rozjezdem bitvy s Vítkovicemi. „Týmově jdeme na vítězství a je jedno, kdo je v bráně. Hlavní je vyhrávat, protože pak budeme vítězové všichni.“

Třinecký trenér ocenil práci celého týmu. „Klukům musím poděkovat, hráli jsme poctivě zezadu,“ pochvaloval si. „Ve třetí třetině jsme neměli kam spěchat a uhráli jsme si to zkušeností. Pohlídali jsme si to, cenný bod do začátku série, protože soupeř hrál velmi dobře.“

Vítkovičtí skutečně sehráli solidní part. Rvali se, ale také soupeři nabídli přesilovku proti třem za hrubost (Stehlík) a zdržování hry (Plášil). Tu sice Oceláři nevyužili, ale ztrestali hru proti čtyřem. „Udělali jsme zbytečný faul a prakticky nás to stálo celý zápas, protože Třinec si s tím uměl poradit,“ pokrčil rameny trenér Miloš Holaň. „Šel do vedení a celá druhá třetina rozhodla o výsledku. Rvali jsme se až do konce a dál do toho půjdeme se vztyčenou hlavou.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 3:0. Oceláři vstoupili do série vítězně

