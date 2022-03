ONLINE: Sparta drtí Liberec 5:0, Tomášek 2+2! Motor porazil Dynamo 3:1

Hokejisté Českých Budějovic porazili v prvním zápase čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 3:1 a v sérii vedou 1:0. Gólově se na tom podílel i kanonýr Milan Gulaš či 38letý veterán Jiří Novotný, který v české vyřazovací fázi odehrál vůbec první utkání. První souboj v play off hraje i Sparta, která od 19 hodin v Praze hostí Liberec. Sledujte ONLINE REPORTÁŽ a nenechte si ujít VIDEA klíčových okamžiků.

Sparta - Liberec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:44. M. Forman, 30:27. Tomášek, 35:04. Tomášek, 39:13. E. Thorell, 39:37. Sobotka Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Kváča (41. J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Derner, Melancon – Birner (A), Filippi, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman – Faško-Rudáš. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň

České Budějovice - Pardubice

Čtvrtý tým základní části vedl na začátku druhé třetiny 2:0 díky gólům Milana Gulaše a Jindřicha Abdula, pak sice snížil Juraj Mikuš, ale poslední slovo měl ve třetí třetině Jiří Novotný. Druhé utkání je na programu v úterý od 19 hodin opět na jihu Čech.

Českobudějovičtí vstoupili do první extraligové série po deseti letech lépe než soupeř, na jehož úkor se v dlouhodobé fázi dostali přímo do čtvrtfinále. Piskáček ještě svou příležitost ve čtvrté minutě neproměnil, na druhé straně nebyl úspěšný při pardubické přesilovce ani Kousal.

V osmé minutě už vyprodané hlediště vybuchlo nadšením. Na trestné lavici pykal Cienciala, domácí kapitán Gulaš sice místo avizované rány z první ještě chvilku zamíchal s kotoučem, ale pak trefil přesně. Domácí mohli zvýšit v přesilovce po faulu Pauloviče. Sami se pak museli bránit v oslabení, když se provinili Vondrka a Gulaš, ale stav se nezměnil.

SESTŘIH: České Budějovice - Pardubice 3:1. První bod pro Motor, výhru jistil Novotný

Už po 49 sekundách druhé části přidali Jihočeši druhý gól. A hosté jim k tomu vydatně pomohli. Piskáček poslal podél hrazení kotouč do útočného pásma, odkud ho chtěl rychle uklidit do bezpečí Zdráhal, jenže místo toho nahrál přímo Abdulovi, jenž tváří v tvář Frodlovi zavěsil nad jeho rameno pod horní tyčku.

Pardubičtí se však rychle vrátili na dostřel. Uběhlo jen 88 sekund, Paulovič vyhrál buly pro Mikuše a jeho pokus zápěstím od modré čáry skončil trochu překvapivě za Hrachovinovými zády. Brzy nato mohl vyrovnat Anděl, na Hrachovinu však nevyzrál.

V polovině základní doby se provinil Abdul a přesilovka ještě umocnila aktivitu Dynama. Domácí ale těžké chvilky přestáli bez úhony a v místy hodně rozkouskované hře si přenesli těsný náskok i do třetího dějství.

V jeho úvodu měli k dispozici ještě takřka celé dvě minuty přesilovku po Musilově faulu a chybělo málo, aby poslali hostujícího útočníka předčasně zpět do hry. Vráblík však zazvonil pouze na tyčku. Na konci 51. minuty nevyužil Valský svého sóla na Frodla, ale v 54. minutě přispěchal s nápravou. Při přečíslení dvou na osamoceného Košťálka, který se snažil vykrýt co nejvíce prostoru vleže, to Valský zkusil vzduchem na najíždějícího Novotného a ten byl úspěšný - 3:1.

Východočechy mohl dostat zpátky na jednobrankový rozdíl Mikuš, jenže z dobré pozice minul. Hosté v závěru sáhli k dlouhé hře bez gólmana, ale ani to už jim nepomohlo.