SESTŘIHY: Sparta smetla Liberec 7:0, zářil Tomášek (2+3). Vyhrál i Motor

Hokejisté Sparty vstoupili úspěšně do čtvrtfinále extraligového play off, když na svém ledě porazili Liberec vysoko 7:0 a ujali se tak vedení 1:0 v sérii. Vítězství Pražanů řídila trojice David Tomášek (2+3), Eric Thorell (2+2) a Filip Chlapík (0+4). Do série s Pardubicemi vstoupil na domácím ledě úspěšně i Motor, který první utkání vyhrál 3:1 po brankách Milana Gulaše, Jindřicha Abdula a Jiřího Novotného.

Sparta - Liberec

O povedeném vstupu do vyřazovací části rozhodli domácí čtyřmi góly ve druhé třetině. Dvěma brankami a třemi asistencemi se pod výhru Sparty podepsal David Tomášek, čtyři asistence nasbíral nejproduktivnější hráč základní části Filip Chlapík a čtyři body si připsal i Erik Thorell (2+2). Čisté konto udržel Matěj Machovský. Série pokračuje v úterý opět v pražské O2 areně.

Pražané do vyřazovacích bojů vstoupili třináct dnů po konci základní části, dlouhá pauza na nich ale v úvodu nebyla znát. Liberecký brankář Kváča musel řešit nebezpečnější situace než jeho protějšek Machovský, na kterého pro začátek play off vsadila Sparta.

Severočeši sice měli ideální šanci otevřít skóre v přesilových hrách, vyloučení Horáka ani Jurčiny ale nevyužili. Šestnáct sekund před koncem první třetiny šla do vedení Sparta. Poláškova střela se odrazila od mantinelu zpět před branku a Forman puk pohotově dorazil za záda vyjetého Kváči.

V úvodu druhé části hosté srovnali s domácími herně krok a ve 28. minutě mohl vyrovnat Ivan. Machovský ale jeho šanci zlikvidoval. Následně Tygry srazila nedisciplinovanost. Rosandičův faul potrestal Tomášek a stejný hráč ve 36. minutě po rychlé Chlapíkově přihrávce od mantinelu přidal i třetí branku.

Poté mohl při hře čtyři na čtyři snížit Melancon, ani on ale recept na Machovského nenašel. Sparta duel definitivně rozhodla v přesilových hrách v poslední minutě druhé třetiny. Nejprve potrestal Kolmannův faul již po třech vteřinách Thorell, po další šarvátce hráli Pražané dokonce v pěti proti třem a Tomášek připravil pátý gól pro Sobotku.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili Pražané trochu lehkovážně. Nejprve nevyužili pokračující klasickou početní výhodu, poté se do velkých šancí dostali Birner, Faško-Rudáš a nakonec musela Machovskému pomoct tyčka.

Místo snížení se ale prosadil Stoljarov a dal první gól po příchodu do Sparty. Zápas se v poklidu dohrál a Pražané si v součtu s vydařeným závěrem základní části připsali osmou výhru v řadě, kterou ještě podtrhl Thorell 16 sekund před koncem.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Pro nás bylo důležité, že jsme uhráli dvě oslabení v první třetině a poté ve druhé třetině jsme proměnili přesilovky. Napadalo nám to tam, podařilo se vyhrát první zápas po dlouhé pauze, čehož si ceníme, ale víme, jak je to v play off.“

Patrik Augusta (Liberec): „Soupeř byl od začátku do konce lepší a zaslouženě vyhrál. Zápas se zlomil v přesilovkách, ale od začátku jsme byli o krok pomalejší. Nešly nám nohy, Sparta byla aktivnější. Na začátku nás podržel gólman, který měl výborné zákroky, bohužel jsme si nechali dát gól do šatny v posledních dvaceti vteřinách. V přesilovkách jsme si na rozdíl od Sparty nepomohli, měli jsme tam jednu dvě šance, kde jsme mohli dostat domácí do problémů, kdybychom dali první gól. Sparta je sehrála výborně, měla tři přesilovky po sobě. Dnes byla lepší Sparta, my musíme být lepší v úterý.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:44. M. Forman, 30:27. Tomášek, 35:04. Tomášek, 39:13. E. Thorell, 39:37. Sobotka, 45:17. Stoljarov, 59:44. E. Thorell Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Kváča (41. J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Derner, Melancon – Birner (A), Filippi, M. Zachar – Ordoš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman – Faško-Rudáš. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 8 842 diváků

České Budějovice - Pardubice

Čtvrtý tým základní části vedl na začátku druhé třetiny 2:0 díky gólům Milana Gulaše a Jindřicha Abdula, pak sice snížil Juraj Mikuš, ale poslední slovo měl ve třetí třetině Jiří Novotný. Druhé utkání je na programu v úterý od 19 hodin opět na jihu Čech.

Českobudějovičtí vstoupili do první extraligové série po deseti letech lépe než soupeř, na jehož úkor se v dlouhodobé fázi dostali přímo do čtvrtfinále. Piskáček ještě svou příležitost ve čtvrté minutě neproměnil, na druhé straně nebyl úspěšný při pardubické přesilovce ani Kousal.

V osmé minutě už vyprodané hlediště vybuchlo nadšením. Na trestné lavici pykal Cienciala, domácí kapitán Gulaš sice místo avizované rány z první ještě chvilku zamíchal s kotoučem, ale pak trefil přesně. Domácí mohli zvýšit v přesilovce po faulu Pauloviče. Sami se pak museli bránit v oslabení, když se provinili Vondrka a Gulaš, ale stav se nezměnil.

Už po 49 sekundách druhé části přidali Jihočeši druhý gól. A hosté jim k tomu vydatně pomohli. Piskáček poslal podél hrazení kotouč do útočného pásma, odkud ho chtěl rychle uklidit do bezpečí Zdráhal, jenže místo toho nahrál přímo Abdulovi, jenž tváří v tvář Frodlovi zavěsil nad jeho rameno pod horní tyčku.

Pardubičtí se však rychle vrátili na dostřel. Uběhlo jen 88 sekund, Paulovič vyhrál buly pro Mikuše a jeho pokus zápěstím od modré čáry skončil trochu překvapivě za Hrachovinovými zády. Brzy nato mohl vyrovnat Anděl, na Hrachovinu však nevyzrál.

V polovině základní doby se provinil Abdul a přesilovka ještě umocnila aktivitu Dynama. Domácí ale těžké chvilky přestáli bez úhony a v místy hodně rozkouskované hře si přenesli těsný náskok i do třetího dějství.

V jeho úvodu měli k dispozici ještě takřka celé dvě minuty přesilovku po Musilově faulu a chybělo málo, aby poslali hostujícího útočníka předčasně zpět do hry. Vráblík však zazvonil pouze na tyčku. Na konci 51. minuty nevyužil Valský svého sóla na Frodla, ale v 54. minutě přispěchal s nápravou. Při přečíslení dvou na osamoceného Košťálka, který se snažil vykrýt co nejvíce prostoru vleže, to Valský zkusil vzduchem na najíždějícího Novotného a ten byl úspěšný - 3:1.

Východočechy mohl dostat zpátky na jednobrankový rozdíl Mikuš, jenže z dobré pozice minul. Hosté v závěru sáhli k dlouhé hře bez gólmana, ale ani to už jim nepomohlo.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme dobrý nástup do utkání a podařilo se nám odskočit na dva góly. Ve druhé třetině jsme ale byli trochu ustrašení, prohrávali jsme osobní souboje. Pardubice začaly více bruslit, dostávaly nás pod tlak a držely nás v pásmu. Inkasovali jsme, ale pořád jsme ještě o gól vedli. Třetí třetinu jsme odehráli dobře takticky a utkání jsme si při velice dobrém výkonu našeho gólmana dokázali už podržet. Byla tady nádherná atmosféra. Byla krása hrát před takovým publikem.“

Richard Král (Pardubice): „Zpočátku jsme byli takoví ustrašenější, měli jsme špatný pohyb, přesto jsme si vytvořili dvě čisté šance. Bohužel jsme je neproměnili. Ve druhé části jsme se zlepšili a přehrávali domácí tým, ale nebyli jsme schopní překonat obranu domácích, která fungovala velmi dobře. Dobře jim chytal také Hrachovina, i když ty střely, co jsme měli, tak viděl. Málo jsme tam clonili. Nepomohli jsme si ani přesilovkami. Budějovice jednu využily a to asi nakonec rozhodlo.“