Blümel po pauze v sestavě: Musím být lepší. Nehrál jsem tak, jak umím

Po třech týdnech se Matěj Blümel vrátil do akce. Pardubicím ale v prvním čtvrtfinále nepomohl, neprosadil se. Po porážce 1:3 byl v Českých Budějovicích naštvaný, vlastní výkon se mu nezamlouval: „Vůbec jsem nehrál tak, jak bych si představoval a jak umím.“ Dynamo sice mělo do druhé třetiny herní převahu, ale mělo problém najít cestu, kudy procpat puk za Dominika Hrachovinu.

Kde vidíte příčinu, že první bod v sérii mají České Budějovice?

„Vstoupili jsme do zápasu špatně a Budějovice daly první gól. Navíc to bylo z věci, kterou jsme si před zápasem ještě ukazovali. To se nám stávat nesmí. Zvedli jsme se, ale z brejku nám dali na 3:1. Je to škoda, ale hned v úterý je další zápas a ještě pořád můžeme odsud odjet za stavu 1:1 na zápasy.“

Nastoupil jste poprvé od 1. března. Svůj návrat jste viděl jak?

„Nebylo to ono. Vůbec jsem nehrál tak, jak bych si představoval a jak umím. Taky musím být ve druhém zápase lepší.“

Jste fit na sto procent, nebo jste naskočil kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále?

„V tomhle problém není, jsem stoprocentně připravený, jen jsem hrál špatně. Nebyl to můj hokej. Hodně jsem se na zápas těšil, ale bohužel.“

Je v tuhle chvíli hlavní recept hodit první zápas za hlavu?

„Věřím, že ano, čtvrtfinále se hraje na čtyři výhry. Doufám, že v úterý přijde na led úplně jiný tým. Dostali jsme třeba hodně přesilovek, ale ani jednu se nám nepodařilo využít. V play off je to stěžejní, Motor ji využil, hned se vám i zvedne sebevědomí.“

Když vidíte, kolik energie dávají do zápasu na druhé straně Milan Gulaš nebo Jiří Novotný. Může tohle být i vaše cesta, aby vás tihle starší hráči svým nasazením nepřejeli?

„Jasně, pro některé tyhle kluky to může být třeba i poslední play off a je obdivuhodné, jak hrají. Pro nás mladší to musí být motivace taky, ať se jim snažíme vyrovnat a dát do zápasu energii a sílu, které bychom oproti nim měli mít víc.“

