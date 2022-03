Polášek o play off s Tygry: Před rokem jsme to pos***i. Chlapík mě chce oholit

V živé paměti má nezvládnutý magický zápas č. 7 z minulého play off i prohrané finále v roce 2016. V obou neúspěšných sériích musel obránce Adam Polášek se Spartou na straně poražených pozorovat triumf Bílých Tygrů z Liberce. „Je to tak hnusný pocit, že už to nikdy nechcete zažít,“ přiznal sparťanský vousáč v rozhovoru pro iSport.cz. Měl tak pochopitelnou radost, když do nynější vyřazovací části (a opět proti Severočechům) nastoupili Pražané kanonádou 7:0 a vedením 1:0 na zápasy. Ale jen na chvíli, už myslí jen na dnešní zápas č. 2.

Přehnanou radost z vysoké výhry při vstupu do play off od Adama Poláška nečekejte. Víc než demolice Liberce v prvním čtvrtfinálovém zápase těšilo beka Sparty zamčení branky a „opravdu dobře odbráněný zápas“. Před famózní jízdou útočníků Davida Tomáška (2+3) a Filipa Chlapíka (0+4) ale musel smeknout. „Když už v play off dáte pět bodů za jeden zápas… Ty vole, to je něco neuvěřitelného. Je super, že to tam klukům napadalo,“ řekl třicetiletý bek, který si připsal asistenci na vítězném gólu.

Byť šlo teprve o první zápas série, lepší nástup do play off si asi nešlo přát, viďte?

„No jasný… V první třetině šlo vidět, že to byla taková oťukávačka, pak nám to tam napadalo. Fakt jsme si asi nemohli přát lepší start. Jenom teď je to takové… Můžeme si říct, že je fajn, když jsme vyhráli 7:0, ale jak to každý říká, ze 7:0 se v sérii stane jen 1:0. Už se musíme soustředit na druhý zápas. V úterý hrajeme zase od nuly a takhle musíme jít den za dnem.“

Co podle vás zlomilo Bílé Tygry? Byla to vaše bomba v závěru první třetiny, která se od mantinelu příhodně odrazila před branku k Miroslavu Formanovi?

„Myslím si, že bylo hodně fajn, když nám to tam takhle padlo. Odměnilo nás to za první třetinu. Nepustili jsme je moc do šancí a my jsme jich naopak měli hodně. Bylo fajn jít s gólem do šatny. Vždycky je dobrý dát gól na konci třetiny. Je to takový ukazatel, kde by se to mělo dál posouvat.“

A nešlo o jediný gól do šatny. Před druhou sirénou jste přidali ještě dva.

„Přesně tak. Přišla druhá třetina a najednou prásk, prásk, prásk a 4:0.“

David Tomášek řídil úvodní výhru pěti body, Filip Chlapík čtyřikrát nahrával. Co říct na výkon těchto dvou sparťanských démonů?

(usmívá se) „Hele… Já jsem obránce, takže se spíš dívám dozadu. Když má gólman nulu, tak to většinou stojí za ním. Je super, že to tam klukům napadalo, ale v play off je to fakt úplně jedno, kdo ty góly dá. Fakt jsme se chtěli soustředit a začít hlavně odzadu. Dal bych to tedy teď Machymu (Matěj Machovský ), ale když v play off dáte pět bodů za jeden zápas… Ty vole, to je něco neuvěřitelného.“

Předpokládám tedy, že vás hlavně těší, že jste nevypustili ani minutu a Liberci nedopřáli jedinou radost z gólu, že ano?

„Je to tak. Jak jdou zápasy v play off rychle za sebou, tak je jasný, že sedm gólů jen tak nenasázíme každý zápas. Je taky skvělý, že se můžeme podívat i na druhou stranu a říct si, že to byl opravdu dobře odbráněný zápas dozadu. Dobrý začátek.“

Ve druhé třetině liberecký kapitán Petr Jelínek předvedl gesto fair play a odvolal trest Milana Jurčiny. Nejspíš se vám ale ulevilo, když se to soupeři v utkání nevrátilo, viďte?

„Jsem za to opravdu rád, že nevrátilo. Těch faulů nefaulů v zápase bylo opravdu hodně a bylo to pískané spíš na naší stranu. Samozřejmě potom se to otočilo, přesilovky jsme dostali. Je to od nich určitě dobrý, rozhodčí to taky úplně neměli lehký, je to play off, ale musíte počítat, že když dva střídají, tak se srazí. A když narazíte do Milana (Jurčiny), který má 120 kilo, tak to asi nedopadne tak, že si oba hráči sednou na prdel.“

Sedm gólů v liberecké brance. Nepřijde vám taková kanonáda až moc na Tygry?

„Bylo to moc a jsme za to jenom rádi, ale teď zase musíme dát rypák trošku dolů a být pokorní před druhým zápasem. Tohle se fakt nebude stávat každý den.“

Je právě snaha vydržet s pokorou klíčem k další výhře po takové demolici?

„Přesně tak, nemít rypák nahoru. Hlavně si ale myslím, že to je o týmu. Máme tam kluky, kteří už si prošli play off a moc dobře to ví. Jsou to sice takové fráze, které se opakují pořád dokola, ale je potřeba to říkat. Je to tak, že ať se vyhraje, kolik chceme, udělá to v sérii jen jeden bod, jeden vyhraný zápas.“

Zkušenosti z play off mají i Bílí Tygři, kteří se po debaklu na úvod jistě nesloží, viďte?

„Právě, to vůbec. Když se prohraje, tak se jako první řekne, ať na to rychle zapomeneme a soustředíme se na druhý den. U vítězného týmu je to ale stejné. Jak už jsem říkal, je paráda, že jsme vyhráli a vedeme 1:0, ale už se pojďme soustředit na druhý zápas. Takhle je to v play off, ale proto to děláme. Mě osobně to hrozně baví.“

S Libercem pamatujete prohrané finále 2016 i loňské vyřazení v semifinále. Snažíte se to nebrat osobně, nebo naopak máte obzvláště velkou chuť Bílé Tygry v play off konečně zkrotit?

„Už jsem s nimi něco odehrál, stejně tak i řada dalších kluků. Dvakrát jsem s nimi hrál v play off a dvakrát se to nepovedlo. Na druhou stranu týmy jsou každou sezonu úplně jiné. Nyní jsou Tygři úplně jiný tým. Minulý rok bylo play off prostě takové, že jsme to se Spartou posrali. Věděli jsme dobře, že si za to můžeme sami. Měli jsme lepší tým, ale Liberec to odehrál líp a týmově. Udrželi to, nebyli z toho zesraní a nám to uteklo. Teď je to ale opět o něčem jiném, náš tým je o něčem jiném, jejich tým je úplně jiný.“

Minimálně zkušenost z minulého semifinále ale Spartě může být jen k užitku, viďte?

„Jasně jsme si řekli, že takový pocit, jaký jsme měli po dotahování série z 0:3 a porážce v sedmém zápase, si musí každý z nás zapamatovat. Je to tak hnusný pocit, že už to nikdy nechcete zažít. Ta pachuť vám zůstane, a myslím si, že je to dobrý. Z toho se člověk fakt hodně poučí. Musíme si ten pocit pamatovat, mít před tím respekt, ale udělat to tak, aby už nepřišel.“

Zatímco před rokem jste v O2 areně s Bílými Tygry hráli před prázdnými tribunami, nyní vás hnalo skoro devět tisíc diváků.

„Konečně! (oddechne si) Fakt dlouho jsme na to čekali. Ať si každý říká, co chce, ale přesně takhle to má vypadat, takhle se má chodit na led. Lidi mají řvát a mám mít prostě tu husinu… Nemůžu si to vynachválit, protože to jde cítit.“

Husina tedy byla?

„Byla, byla. (usmívá se) A já jsem byl i nervózní. Vážně jsem si to i v mých letech užil se vším všudy.“

Někteří vaši spoluhráči si pro play off nechali udělat speciální sestřih, jiní pro změnu pěstují plnovous. Přemýšlel jste o něčem podobném, nebo jste hned řekl, že play off vous si držíte od září?

„Takhle… Play off plnovous mám vypěstovaný už delší dobu, šedý melír ve vlasech už taky mám, ale to je věkem, není to obarvený. (směje se) Říkali jsme v kabině, že bychom udělali nějakou blbost, ale sešlo z toho. Nic nového vymýšlet nebudeme.“

Takže ani žádná sázka v případě vydařeného play off?

„Sázka samozřejmě je a týká se to mých vousů. A ano, bylo to s Chlápou (Filip Chlapík). On má strašné nutkání mě oholit.“

