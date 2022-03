Motor zvládl obrat snů, Štich dráždil Dynamo. V pohodě to není, řekl Král

Krutý konec pro Pardubice, sladký pro Motor. Lukáš Pech 10 sekund před závěrečnou sirénou otočil na 3:2. Oslavu si moc neužil, ležel na zemi, když ho bezprostředně po střele dohrál Anthony Camara. Střelec vypadal hodně otřeseně, o gólu vlastně ani moc nevěděl. Ale tenhle kousek zlomil Pardubice.

České Budějovice - Pardubice: Neuvěřitelné! Pech skóroval 9 sekund před koncem odrazem puku o záda Frodla, 3:2

Tentokrát byly celý zápas lepší, měly větší šance, místy i výraznou převahu. Jen čtyřikrát nastřelily tyč a mají prázdné ruce, výhry stále na nule, soupeř získal druhou. „V celém zápase jsme udělali asi dvě chyby a dostali tři góly. Můžu soupeři pogratulovat, že vyhrál. Ale před mým týmem smekám, odmakal to, prakticky není co vytknout,“ zlomeně vykládal pardubický trenér Richard Král. Tahle porážka bolela hodně.

Celkově jste ale měli pocit, že se nehraje v Českých Budějovicích, ale spíš v Hošticích. Takové „Slunce, seno a pár facek II“. Režisér Jaroslav Modrý netroškařil, do hlavní role obsadil bijce Davida Šticha. Měl velké věci.

Jednu chvíli klepal s Janem Kolářem za jeho chránič po zlomené čelisti. Chtěl se bít, neuspěl. Pak skočil na Anthonyho Camaru, zase nic, Kanaďan si nechal dát pár ran. Pak z trestné na Šticha ukazoval, že kňourá.

Vrcholné číslo českobudějovického svalovce ale přicházelo o komerčních přestávkách. Pardubický brankář Dominik Frodl si plnil svůj rituál. Klečel, sundal si rukavice, z bruslí rukou sebral sníh, hodil ho nad sebe. Kolem něj kroužil démon Štich. Prudil ho, snažil se mu klínovat něco do hlavy. Pak ani nehrál, vypovídal se a jel si sednout na lavičku. Pak situaci ještě zopakoval. Rozhodčí se stahovali k pardubickému brankáři, ale nevydali Štichovi pokyn, že by dělal při svých obloučcích něco zakázaného. „Má asi takový úkol. Nám je úplně jedno, jestli si myslí, že jim to pomůže, ať si to myslí. My hrajeme s pukem pět na pět,“ snaží se ho neřešit pardubický kapitán Patrik Poulíček.

Ale s tím úkolem to trefil. „Hokej je emotivní hra, patří to k tomu. Fyzično je součástí hokeje a play off. David si dělá svoji práci, Frodl si dělá svoji práci. To je všechno, co k tomu mohu říct,“ komentoval počínání svého beka trenér Modrý.

Trochu tímhle připomněl legendární dovádění provokatéra z NHL Seana Averyho. Tehdy našel díru v pravidlech, kdy stál před brankářem soupeře a pár centimetrů před obličejem mu kvedlal hokejkou. Prošlo to. Jen gólmana rozhodil a vykoledoval si přesilovku. Tady to nebylo ani tak Modrého „fyzično“ jako spíš „psychično“. „To k tomu patří, ne?“ opáčil kouč.

České Budějovice - Pardubice: Bouřlivák Štich řádil! Chtěl se prát s Kolářem a poté s Camarou

Richard Král z toho samozřejmě úplně nadšený nebyl. „V pohodě to asi není,“ broukl. „Ale záleží na rozhodčích, jestli tohle hráč dělat může, jestli dovolí někde v reklamní pauze jezdit kolem našeho gólmana a pak hráči nejít na led. Tohle je vyloženě věc rozhodčích, Štich tam nemá co dělat, když pak nejde hrát,“ dodal.

Dominik Hrachovina, gólman Motoru provokace svého parťáka chválil: „Takoví hráči jsou strašně cenní. Za mě ta jeho práce byla na podtrženou jedničku.“

Celkově byl na podtrženou jedničku hlavně českobudějovický závěr. Nejdřív se domácí natlačili do branky při power play, pak i deset sekund před koncem. Motor ukradl pro sebe prohraný zápas.

V play off to má ještě vyšší hodnotu, byť Pardubice tentokrát těžkou mohou říkat, že by jim utkání nevyšlo. „Musíme hrát stejně, hráli jsme skvěle, jediné, co nás trápilo, byla koncovka. Je potřeba být ještě důraznější, klidně tam puk dorvat s gólmanem,“ vybízí Poulíček. V pátek v Pardubicích nuda nebude.

