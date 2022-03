Dynamo probudilo Camaru. Ale co teď Ujčík? Bude řešit zákrok na Pecha

Vzal sestavu, po jedné porážce všechno prohrkal, promíchal a pohromadě nechal jen jeden útok. Trenér Richard Král rozbombardoval, co se dalo. Dílčí efekt to Pardubicím přineslo, probudil se jim ďábel Anthony Camara. Měl zásadní podíl na obou brankách Dynama, byť sám žádnou nevstřelil. Na výhru to ale nestačilo, Východočeši prohráli druhý duel v Budějovicích 2:3.