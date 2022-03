Liberec musí uspat sparťanské peklo. Bojujme za tygra na prsou, velí Kváča

Peklo se probouzí. Tento nápis stál na choreu, které si přichystali fanoušci Sparty pro úvodní utkání čtvrtfinále s Libercem. V tu chvíli se ještě hrálo za nerozhodného stavu 0:0 a zřejmě jen málokdo čekal, jak moc se pekelná jízda Pražanů rozjede. Až nečekaně bezzubé Bílé Tygry rozcupovala 7:0. Krutá facka i důrazná promluva v kabině od beka Ladislava Šmída Severočechům do druhé bitvy výrazně pomohly. Naprosto bezkrevný výkon vystřídala bojovnost a urputnost.

„Pondělní výkon prostě nebyl dobrý. Může se stát, že prohrajete, že je soupeř lepší a vytvoří si více šancí, ale pracovitost musí být vidět. To nám v prvním zápase trošku chybělo. Řekli jsme si, že to musíme změnit, být stoprocentní v každé situaci a hlavně Spartu nepouštět do tolika šancí. Kluci to přede mnou parádně plnili a dávali jsme si tím šanci na výhru každou minutu. Výkon od nás byl lepší a na tom můžeme stavět,“ hledal pozitiva brankář Petr Kváča po druhém zápase.

Viditelná pracovitost nešla libereckému mužstvu upřít, ale ani výrazný progres nedokázal ono sparťanské peklo uspat. Bílí Tygři měli nejvíce šancí na zvrat v divoké a pořádně protáhnuté první třetině, která trvala s pauzami přes 47 minut. Při solidním nástupu dokázali využít dvě přesilovky. Trenér Patrik Augusta prozradil, že největší progres viděl v schopnosti uhrávat souboje. „Myslím si, že nám také šly nohy trošku líp než v pondělí,“ řekl dvaapadesátiletý kouč.

Sparta - Liberec: Sváteční střelec Šmíd otevřel skóre po krásném sólu přes celé hřiště, 0:1

Masivní sparťanská ofenziva ale byla účinnější, což ve zbylých dvou dvacetiminutovkách platilo také o důkladné defenzivní práci Pražanů. Hostům ze severu Čech dovolili jen minimum šancí. Právě lepší pronikání do útočného pásma a větší nápor na sparťanskou branku jsou herními prvky, na kterých Liberec potřebuje před domácí odvetou nejvíce zapracovat. Kouč Augusta by jako nutnou změnu k lepšímu velice uvítal, kdyby jeho tým už konečně dal nějaký gól při hře pět na pět.

Tygří parta nesmí ani v nejmenším zanedbat disciplinovanost, její dosavadní porušování totiž dalo prostor smrtící přesilovce Sparty. Výběr trenéra Josefa Jandače hravě využil pět početních výhod ve dvou zápasech. „Mají zkušené hráče, kteří si to umí na přesilovce hodit. Klíč k tomu, abychom nedostávali v oslabeních, je nebýt vylučováni,“ má jasno útočník Jaroslav Vlach.

Podle gólmana Kváči bude na domácím hřišti nejdůležitější nevypustit jediný detail a pevně stát za týmem. „Je třeba se zastupovat, když se něco pokazí, přeci jen jsme jenom lidi. Musíme do toho zkrátka dát srdíčko a bojovat za toho tygra, kterého máme na prsou. Jen tak můžeme vyhrát,“ burcuje liberecká jednička.

Kváča mezi třemi tyčemi zažil i loňskou sérii play off se Spartou, která skončila postupem Severočechů do finále. Zatímco před rokem vezli Tygři z Prahy dva body, nynější situace je úplně naopak. V síle obou týmů ale nevidí velký rozdíl.

„Je možný, že největší rozdíl dělají diváci. Když se podíváte na minulou základní část, tak tam v podstatě vymizelo domácí prostředí. Nyní se vrátili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Když na vás řvou fanoušci Sparty, tak vás to taky žene dopředu. Chcete jim dokázat, že na ledě jsme prostě taky, hokej umíme hrát a taky se budeme rvát, aby to byla i taková show. Teď se vracíme na naše území. Fanoušci nás poženou, takže my tam necháme všechno a budeme se prát dál,“ slíbil Kváča.

Jak moc se Liberec na rudý kolos dokázal ve své pevnosti připravit, se ukáže u v pátek od 17:00, kdy začíná třetí čtvrtfinálový duel.

SESTŘIH: Sparta - Liberec 3:2. Pražané přetlačili Tygry i podruhé, rozhodl Tomášek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:33. Sobotka, 12:49. David Němeček, 14:56. Tomášek Hosté: 07:14. L. Šmíd, 16:47. J. Vlach Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Aubrecht, Melancon, Štibingr – Ordoš, Filippi, M. Zachar – Faško-Rudáš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Rozhodčí Šír, Lacina – Brejcha, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

