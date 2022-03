Vytočený Smoleňák po prohře v Boleslavi: Tohle rozhodně nestačí

Kapitán Hradce vyšel ze dveří číslo 57. Tohle označení měla šatna Mountfieldu, jindy je Radek Smoleňák výřečný, rozebere každý detail hry. „Jsem fakt frustrovanej, dopředu se omlouvám,“ procedil. Teď měl náladu pod psa. Nakonec vztek na zápas, kde jeho tým vypálil skoro 50 střel a prohrál, lehce utlumil a zkusil utkání víc rozebrat.

Na konci zápasu jste se dostali do euforie, vyrovnali v power play, pak jste Boleslav dusili. Hodně bolestivě se teď kouše, že druhou výhru má po nájezdech soupeř?

„Euforie není, po ní nic nezbylo. Prohráli jsme zápas. Měli jsme vyhrát v základní hrací době, ale nepovedlo se nám to.“

V čem má Hradec rezervy?

„Musíme dát víc gólů.“

A co se týká hry?

„Musíme dát víc gólů. Některé věci jsme třeba oproti domácím zápasům zlepšili, ale zdaleka to není takový, jak by to mělo být.“

Byl problém, že jste hodně dlouhou dobu nedokázali Boleslav přitlačit a dařilo se vám to až v závěru?

„Jo, závěr dobrý byl. Ale pořád je to málo na play off.“

Jste hodně naštvaný?

„Dost.“

Vy jste čekal na první šanci pomalu 58 minut. Proměnil jste. Ale je i tohle frustrující, že sám jste se nemohl dostat do zápasu?

„Opravdu je to od nás málo, vůbec jsme nepředváděli hru, kterou bychom si představovali. Byly tam pasáže... Ale fakt málo, tohle nestačí.“

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Krošelj fantasticky nastavil beton proti Jerglově nájezdu

Vás a Oksanena Boleslav do tutovek nepouští celou sérii. Je to z vašeho pohledu hodně těžký soupeř, který vám nedá prostor?

„To bych neřekl, je to hlavně o nás, o celém týmu, jak se pohybujeme, jak hrajeme. Teď jsme dvakrát prohráli. Musíme najít recept na čtvrtek.“

Třeba nechodit tolik na trestnou za hloupé fauly, které se opakují?

„Bez komentáře.“

Myslíte, že přijde chvíle, kdy Mladé Boleslavi dojdou síly? Na konci třetího zápasu to trochu vypadalo...

„Věřím hlavně, že jsme dobře trénovaní. Podle mě trénujeme nejvíc v lize a doufám, že se to projeví.“

Nebude z pohledu Hradce klíčová ve čtvrtém utkání hlavně psychika, abyste se nerozklepali, že prohráváte 1:2?

„Musíme vyhrávat... Já vím, že to jsou takový ty kecy dokola, ale musíme míč čistou hlavu a zápas urvat. Nemůžeme se dívat, co bylo ve středu, co bude v pátek. Jen je samozřejmě potřeba se poučit z toho, co se stalo.“

Přijde nějaká promluva v kabině?

„Určitě se budeme muset pobavit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn. Bruslaři vydřeli vedení v sérii, rozhodl Kelemen

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Kelemen, 43:55. P. Kousal, . Kelemen Hosté: 30:02. Lev, 57:10. Smoleňák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Lev (A) – Kelly Klíma, Koukal, Orsava. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3896 diváků

