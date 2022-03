Eberle o Boleslavi: Působíme jako velký tým. Je vidět obrovský charakter

Rozburácel boleslavskou arénu. Jan Eberle se stal nečekaným hrdinou Mladé Boleslavi. Po třech minutách prodloužení čtvrtého čtvrtfinále Generali Česká play off proti Mountfieldu HK rozhodl o třetím bodu pro Mladou Boleslav v sérii. Bruslaři mají vítěze základní části na lopatě, vedou 3:1 na zápasy. „Musíme udělat poslední krok. Uděláme všechno pro to, abychom ho udělali co nejdřív,“ velí zkušený útočník, který má ve vyřazovacích bojích na kontě už pět gólů.

Jak jste tam puk dotlačil?

„Šla tam střela shora a puk se odrazil na vrchol kruhu, doskákalo to tam. Několik hráčů jsme o něj bojovali, mně se to povedlo trefit a zametl jsem to za brankáře.“

Užil jste si obrovský randál v aréně?

„Vždycky, když dáte gól na domácím stadionu a slyšíte bouřit fanoušky, tak je to krásný pocit. Na střídačce ale skáčeme, když dá gól kdokoliv jinej. Je vidět neuvěřitelná soudržnost a obrovský charakter našeho týmu. Taky obrovská chuť po gólech, okolo brány jsme hladoví a vrací se nám to. Z každého gólu mají všichni radost. Tak by to mělo být.“

Hradec si vzal ještě výzvu. Byl to zoufalý pokus?

„Nevím… To je otázka na ně. Nám ten gól přišel OK a jsme strašně rádi, že platil.“

Co říkáte na sporný vyrovnávací gól Hradce na 3:3?

„Nechci na to odpovídat.“

Bylo náročné pak ubránit následné oslabení?

„Samozřejmě, zbývaly dvě minuty, byli jsme ve čtyřech. Věděli jsme, že ta možnost tady je, ale odvážili jsme se trenérskou výzvu vzít. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Měli jsme oslabení a nakonec nám to přidalo na sebevědomí, že jsme to opět obrovskou bojovností ubránili. Určitě to muselo poslat Hradec i dolů, nám se to pak po pauze vrátilo.“

Hradec měl několik zbytečných vyloučení. Je z nich cítit už nějaká frustrace?

„K Hradci bych se vůbec nechtěl vyjadřovat. Musíme se soustředit na sebe, dát se dohromady. Musíme se na to podívat, určitě tam zase byly nějaké chyby, kterých se musíme vyvarovat. A musíme se připravit na poslední zápas, který může přijít kdykoliv. Sérii bychom samozřejmě chtěli ukončit co nejrychleji.“

Jak je to náročné z pohledu sil?

Máte za sebou devátý zápas za 14 dnů. „Řekl bych to takhle: měsíc plyne a pořád hrajeme. Čas nám utíká strašně rychle. Ale vůbec není čas se soustředit na to, jestli je někdo unavenej nebo není. Na našich výkonech je vidět, že sil máme dost. Všechno to odvádíme na ledě.“

Zatím vám příliš nejdou přesilové hry. Je další plus, že dokážete zápasy urvat i bez nich?

„Nemyslím si, že by to kluci hráli špatně. Ve středu dali gól z přesilovky, nebo pár vteřin po ní. Neřekl bych, že nám nejdou, kluci to hrají velmi dobře. Dneska to ve třetí třetině nevyšlo, ale není důvod se na to soustředit. Vyhráli jsme zápas jiným způsobem. Jestli ho vyhrajeme v oslabení, v přesilovkách nebo v 5 na 5 je nám jedno. Chceme vyhrát každý zápas.“

Vy jste se prosadil dvakrát, v play off máte na kontě už pět gólů…

„Nebudu lhát, je to příjemný pocit. Víte jak to je, příští zápas to může být jiné a nám je úplně jedno, kdo góly dá. Branky samozřejmě potřebujeme k tomu, abychom vyhráli. Ale jestli je dá hráč z první nebo čtvrté lajny, je úplně jedno. Myslím, že je vidět, že působíme jako velký tým. Jeden hráč hraje za druhého.“

Kde se to ve vás najednou vzalo?

V základní části jste dal jediný gól. „Jdu tomu naproti. Většinou to jsou góly z brankoviště nebo kolem brány. Snažím se tam být pohotový. Jsem strašně rád, že to tam padá.“

Jak teď strávíte dva volné dny?

„Určitě si odpočineme, pomůže nám to do dalšího zápasu. Samozřejmě se líp chodí na stadion, když vyhráváte. Určitě bude lepší nálada za tohoto stavu. Musíme se připravit na další zápas a snažit se ho vyhrát. Sérii máme výborně rozehranou, jsme za to strašně rádi. Jdeme zápas od zápasu, všechny jsou vyrovnané. Chceme vyhrát každý zápas a doufáme, že už to vyjde ten příští.“